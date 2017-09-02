Мевля — антигерой Словении. Автогол зенитовца приносит три очка Словакии

1. Дания наносит правый прямой и нокаутирует Польшу

Боксёрские аналогии после боя Мейвезера с Макгрегором сейчас как никогда популярны. И мы не будем их избегать, тем более что поединок Дании и Польши напомнил сценарии многих боксёрских сражений.

Поединок Дании и Польши напомнил сценарии многих боксёрских сражений.

Перед 7-м туром в группе E расклад был однозначно в пользу поляков, которые лидировали с отрывом в 6 очков от ближайших преследователей. После ничьей в Казахстане, где команда Навалки слишком рано начала думать о полёте домой, она одержала 5 побед кряду. И ничто не предвещало беды. Но самоуспокоенность часто приводит к тому, что вас спускают с небес на землю. Польша слишком рано поверила, что она уже топ-сборная, и ей море по колено. Вот ей и показали, что при должном уровне мотивации её может сломать крепкий середняк по европейским меркам.

Дании во что бы то ни стало необходимо было брать три очка. К стартовому свистку своего матча она уже знала о победе Черногории в Астане. В такой ситуации речи не могло идти даже о ничьей с лидером группы. И с первых минут датчане начали наседать на ворота Фабиански. Секундная стрелка ещё не успела сделать круг, а мяч мог побывать в воротах гостей, но польский кипер вытащил мяч из-под перекладины после удара Делейни. Поначалу полякам удавалось выбегать в контратаки. Но давление на их ворота всё же росло. И вскоре Делейни после кросса Эриксена от угла поля то ли головой, то ли плечом заставил-таки Фабиански капитулировать. Первый нокдаун!



Датчане поступили умно и не бросились на добивание. Под руководством мастера игры и нестандартных действий Кристиана Эриксена они начали раскачивать польскую оборону, которая в этом цикле и до визита в Копенгаген пропускала больше мяча за игру. И перед перерывом умница Эриксен обокрал на линии штрафной зазевавшегося Глика, выполнил изумительную передачу на дальнюю штангу, где одинокий Корнелиус в касание послал снаряд в цель.

От этого удара Польша уже не оправилась. После перерыва Эриксен ещё дважды организовывал мячи в ворота подопечных Навалки. Точку поставил лично плеймейкер «Тоттенхэма» красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной.



На положении Польши в таблице это фиаско никак не сказалось. 3 очка преимущества остаются, да ещё и календарь в концовке довольно удачный — дома принимать Черногорию и Казахстан, а также нужно съездить в Ереван. Возможно, такой звонкий удар по носу заставит поляков с должным настроем относиться к каждому матчу.



У Дании же каждый матч как финал. Первый из них состоится в Армении, а решающая баталия состоится через месяц в Черногории.

Таблица группы А

2. Армяне снова пропускают в компенсированное время

Армянскую сборную искренне жаль. В большинстве квалификационных матчей она не только не была мальчиками для битья, но и реально претендовала на победу. В Польше даже в меньшинстве удавалось создавать острейшие моменты, но подводила реализация. А затем на 95-й минуте кивок головы Левандовского привёл к поражению. История повторилась в Бухаресте. В первом тайме у парней Артура Петросяна были реальные шансы — чего только стоит выход Барсегяна один на один с вратарём, Тэтэрушану невообразимый сейв совершил. Но на старте второй половины после прострела Бензара неуклюже сыграл Тарон Восканян, подставил руку, прервав полёт мяча. Хорват Бебек назначил пенальти, не забыв показать защитнику вторую жёлтую карточку.

Пенальти Станку не реализовал, Меликсетян парировал удар. И в дальнейшем в течение примерно 40 минут он сохранял ворота сухими. Румыны больше кружили вокруг штрафной армян, но не угрожали им. Но только пошло компенсированное время, как хозяева всё-таки добились своего. Затяжная атака привела мяч на правый фланг, последовал удар-прострел от активного Бензара, и Александру Максим удачно подставил ногу. Истинно хоккейный гол, но армянам от этого не легче.



Румыния же вряд ли сумеет включиться в борьбу за второе место. Отставание — 4 очка, да ещё и впереди гостевые матчи с Черногорией и Данией.

3. Карасёв позволяет Хуммельсу принести 3 очка Германии

Чемпионы мира гастролировали в Чехии и при не бог весть какой игре сумели набрать очередные три очка. Четырёх минут им хватило, чтобы открыть счёт. Озил фирменной передачей отыскал Вернера, который пропихнул мяч в сетку. И после этого Германия спокойно отдала инициативу и начала свысока взирать на потуги соперника. В первом тайме Тер Штегену всего пару раз пришлось вступить в игру. Но после выхода на замену Ладислава Крейчи чехи стали угрожать по-настоящему. В итоге после короткой передачи Крейчи Дариде удался чумовой выстрел, и мяч от перекладины залетел в ворота.

Но и 12 минут гостям хватило, чтобы вернуть лидерство. Кроос со стандарта навесил, а Хуммельс головой переправил снаряд в дальний угол ворот. Вот только есть несколько «но». Во-первых, ещё до того, как пошла передача, Хуммельс откровенно толкнул Якуба Янкто на газон прямо на глазах у Сергея Карасёва. Российский рефери почему-то промолчал. Видимо, магия чемпионов мира так действует. Далее Хуммельс продолжил движение и, возможно, забрался в небольшой офсайд. Но и лайнсмен не стал отнимать гол у Германии.

До того, как пошла передача, Хуммельс откровенно толкнул Якуба Янкто на газон прямо на глазах у Сергея Карасёва. Российский рефери почему-то промолчал.

Что ж, в конце концов, Германия и так не отдаст лидерство. Чехию же и одно очко не лечило. Северная Ирландия одолела Сан-Марино и опережает подопечных Яролима на 7 очков за 3 тура до конца. В следующем туре эти команды сразятся в Белфасте.



Нельзя не упомянуть о печальном поведении «болельщиков» сборной Германии. Почти весь матч, не жалея сил, они оскорбляли немецкую федерацию футбола, нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, скандировали кричалки с националистическим подтекстом, использовали пиротехнику, мешали исполнению национальных гимнов, а также пытались сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии.

Хуммельс: это не болельщики сборной Германии, а бунтари и хулиганы

4. Зенитовец Миха Мевля в роли антигероя

В группе F пока что даже англичане не могут чувствовать себя спокойно. Родоначальники футбола в пятницу разгромили мальтийцев благодаря дублю Кейна и мячам Бертранда и Уэлбека, но преимущество над словаками осталось двухочковым.



Неудачно стартовав в отборочном цикле, проиграв два первых матча по 0:1 Англии и Словении, словацкая сборная собралась и накануне победила в пятый раз подряд. Взяли реванш подопечные Яна Козака у словенцев. В первой половине игры только шикарная игра Яна Облака не позволила хозяевам выйти вперёд. Порой казалось, что голкипер «Атлетико» действует неуклюже, но его конечности всё время оказывались на пути мяча. Во втором тайме натиск хозяев стал ещё более существенным, но оборона гостей работала без сбоев. Облаку лишь изредка приходилось вступать в игру.

Но после ряда замен словакам удалось зажать соперника на его половине поля. Массированная атака на 81-й минуте привела к голу. Роберт Мак, арендованный у «Зенита» ПАОК, с правого фланга прострелил в штрафную, Гамшик в касание пробил в перекладину. Мяч на мгновение застыл на ленточке, и новобранец «Зенита» Мевля, пытаясь выбить его в поле, закатил его в свои ворота. Трагедия для словенцев. Теперь должно произойти чудо, чтобы они попали в стыковые матчи. Словакия же в понедельник на «Уэмбли» поборется с Англией за лидерство.