7 клубов РФПЛ, которые пошумели на трансферном рынке. Инфографика

«Зенит»
«Зенит» провел, пожалуй, лучшую трансферную кампанию в истории. Как объяснял президент клуба Сергей Фурсенко, перед руководством стояла задача собрать новую команду – что им и удалось. Буквально за считанные месяцы.
«Ростов»
Только бессмертные Калачев и Гацкан остались верны клубу – все остальные разбрелись кто куда. Так что «пошуметь» — это точно про «Ростов» в это трансферное окно. Команду фактически собрали заново.
«Спартак»
Болельщики ждали укрепления перед Лигой чемпионов, но вместо Луана получили Роша, а вместо Хеведеса – Петковича. Увы.
«Краснодар»
До последнего было непонятно, останется ли Федор Смолов в «Краснодаре» или все же уйдет. Главный сериал закончился буквально за пару часов до закрытия трансферного окна – и болельщики вздохнули с облегчением.
«Локомотив»
Болельщики «Локомотива» ждали Артема Дзюбу, но вместо этого в команду пришел португалец Эдер. Если проблему с нападающим так или иначе решили, то защитника и фланового хава так и не взяли.
«Динамо»
При нулевом бюджете «Динамо» пришлось покрутиться. Впрочем, в ФНЛ у бело-голубых и так был вполне боевой по меркам РФПЛ состав, так что обновлять команду полностью не пришлось.
Бонус: ЦСКА
Мы, если честно, уже забыли, когда в последний раз ЦСКА объявлял о трансфере. Так что «пошумели» они только в мемах на тему 0 покупок.
Все данные взяты с transfermarkt.com.