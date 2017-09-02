7 клубов РФПЛ, которые пошумели на трансферном рынке. Инфографика

Кого купили самые популярные российские клубы и почём — все трансферы в нескольких картинках.

Внезапно: «Спартак» больше никого не купил. Как прошёл трансферный дедлайн «Спартак» никого не купил, а ЦСКА даже не собирался — так прошёл последний день трансферного окна в России и Европе.

«Зенит»

«Зенит» провел, пожалуй, лучшую трансферную кампанию в истории. Как объяснял президент клуба Сергей Фурсенко, перед руководством стояла задача собрать новую команду – что им и удалось. Буквально за считанные месяцы.

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«Ростов»

Только бессмертные Калачев и Гацкан остались верны клубу – все остальные разбрелись кто куда. Так что «пошуметь» — это точно про «Ростов» в это трансферное окно. Команду фактически собрали заново.

«Спартак»

Болельщики ждали укрепления перед Лигой чемпионов, но вместо Луана получили Роша, а вместо Хеведеса – Петковича. Увы.

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«Краснодар»

До последнего было непонятно, останется ли Федор Смолов в «Краснодаре» или все же уйдет. Главный сериал закончился буквально за пару часов до закрытия трансферного окна – и болельщики вздохнули с облегчением.

«Локомотив»

Болельщики «Локомотива» ждали Артема Дзюбу, но вместо этого в команду пришел португалец Эдер. Если проблему с нападающим так или иначе решили, то защитника и фланового хава так и не взяли.

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«Динамо»

При нулевом бюджете «Динамо» пришлось покрутиться. Впрочем, в ФНЛ у бело-голубых и так был вполне боевой по меркам РФПЛ состав, так что обновлять команду полностью не пришлось.

Бонус: ЦСКА

Мы, если честно, уже забыли, когда в последний раз ЦСКА объявлял о трансфере. Так что «пошумели» они только в мемах на тему 0 покупок.

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Все данные взяты с transfermarkt.com.