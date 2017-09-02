175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Халк и Аксель Витсель
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Давай-давай, доминируй, покупай! Самые мощные трансферные кампании в РФПЛ

Летом 2017-го «Зенит» обновил сразу два рекорда по закупкам – клубный и национальный.
2 сентября 2017, суббота. 15:30 Футбол

Президент «Зенита» – человек слова. И дела. Анонсировал «агрессивную» трансферную кампанию – и провёл её. За одно летом Сергей Фурсенко при содействии давнишнего соратника Константина Сарсании фактически собрал в Петербурге новую команду, обеспечив Роберто Манчини всем необходимым для реализации своих творческих идей.

Одних только южноамериканцев в город на Неве съехалось полдюжины – пяток аргентинцев и эквадорец Нобоа вдобавок. А установить новый национальный рекорд по суммарному объёму закупок сине-бело-голубым позволил трансфер Мевли «на флажке». Теперь он равняется 85 миллионам за один заявочный период.

Мевля, и немедля! Как «Зенит» способствовал трансферному рекорду «Ростова»
За что «Ростов» должен быть признателен «Зениту»… и Аймену Абденнуру.

Пример Халка и Витселя подтверждает: при толковом менеджменте даже такие расходы реально со временем отбить. И у «Зенита» соответствующие намерения, судя по всему, имеются: средний возраст новобранцев – меньше 25 лет – позволяет строить на них планы не только турнирного, но и трансферного свойства (потенциально «неликвидный» в этой компании лишь Нобоа, которому идёт 33-й год). Но это в перспективе, а пока всем им надлежит потрудиться на восстановление спортивного авторитета Северной столицы, подорванного двумя кряду сезонами без Лиги чемпионов.

7 клубов РФПЛ, которые пошумели на трансферном рынке. Инфографика
Кого купили самые популярные российские клубы и почём — все трансферы в нескольких картинках.

Оценку эффективности беспрецедентной по российским меркам кампании, как водится, даст результат – не столько даже в национальной лиге (она при таких вложениях, наверное, должна выигрываться по умолчанию), сколько европейских. Хотя, как показывает практика, далеко не всегда крупные инвестиции в состав дают моментальную очковую отдачу. Очень уж далеко за примерами ходить не надо – все они более или менее свежи. Но бывают и исключения.

«Краснодар» – € 13,25 млн (лето-2013)

Владелец крупнейшей розничной сети и обладатель почти шестимиллиардного долларового состояния может позволить себе самые безумные расходы на любимое футбольное детище. Но не хочет. Развитие академии ему интереснее эпатажных трансферов – этим и объясняется сдержанность «Краснодара» на рынке. Самую массовую и дорогостоящую закупку он произвёл четыре года назад, истратив чуть больше 13 миллионов на 12 футболистов. При этом Ари и Газинский достались «быкам» за бесценок (400 и 250 тысяч соответственно), а арендованный Мамаев с Калешиным – вообще бесплатно. Свежая кровь помогла южанам занять шестое место в таблице, на тот момент высшее в истории юного клуба, но не убедила Сергея Галицкого в необходимости встревать в борьбу денежных мешков РФПЛ.

Сергей Галицкий

Сергей Галицкий

Фото: РИА Новости

ЦСКА – € 20,5 млн (лето-2010)

Было время, и ЦСКА мог себе позволить недешёвые по отечественным меркам приобретения. Посреди последнего весенне-осеннего чемпионата Леонид Слуцкий получил качественное усиление состава в лице хавбека «МЮ» Тошича и форварда «Янг Бойз» Думбия. Евгений Гинер не пожалел более 20 миллионов за пару, и новички не подвели президента с тренером. Первый за полсезона набрал 6 очков по системе «гол+пас», второй и вовсе стал кем-то вроде счастливого талисмана для команды: с Сейду на поле «армейцы» в том сезоне не потерпели ни одного поражения. Вот только настичь «Зенит», невзирая на все старания, москвичам не удалось – довольствовались серебром.

«Локомотив» – € 31 млн (лето-2013)

Не один клуб поживился на распродаже «Анжи» в 2013-м. Игроков у Сулеймана Керимова разбирали оптом и в розницу. «Локомотив» взял троих – защитника Логашова для ротации и Диарра с Буссуфа на ключевые роли. Хавбеки-легионеры добавили качества составу красно-зелёных, позволив клубу впервые за долгое время включиться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги. И ведь были шансы на успех, да ещё какие! Побеждай прямых конкурентов в Москве – и забирай золото. Не победили. Резкое торможение на финише – одно очко из девяти возможных – отбросило «Локо» со второй позиции на третью. Больше Диарра в Черкизово не появлялся – якобы, из-за конфликта с тренером. Буссуфа после некоторых раздумий соблаговолил-таки вернуться, но играл недолго и преимущественно неважно.

«Спартак» – € 34 млн (лето-2010)

Болельщики «народной команды» из года в год упрекают главного акционера клуба в прижимистости, и совершенно, считаю, напрасно. Леонид Федун и правда тратит на игроков относительно немного – относительно европейских толстосумов, а не конкурентов по РФПЛ! – но регулярно. Только за прошлые пять сезонов он израсходовал на модернизацию команды € 120 млн – это, по-вашему, мало? Щедрее всего Леонид Арнольдович выступил летом 2010-го – на 34 миллиона. Увы, к резкому ускорению команды дозаправка не привела: с Макгиди, Парехой, Сухи и Комбаровыми Валерий Карпин занял только четвёртое место.

«Рубин» – € 43,3 млн (лето-2016)

По соотношению расходы/результат самым провальным для казанского клуба вышел прошлый сезон, тут двух мнений быть не может. Тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Истратив почти 40 миллионов на усиление команды, в действительности руководители её ослабили. Коллектива из разношерстного набора индивидуальностей не вышло. Итог плачевен – девятое место, досрочная отставка испанца Грасии и чистка состава. История шестилетней давности, как видно, ничему «Рубин» не научила. Тогда в «реновацию» команды было вбухано более чем на три миллиона больше, но хотя бы к локальному успеху доукомплектация привела. Второй круг «бердыевцы» прошли без поражений, в последний раз (пока) поднявшись на пьедестал почёта – на третью ступень.

«Динамо» – € 67 млн (лето-2013)

До нулевых годов XXI века ярчайшим примером бездарного расходования трансферного бюджета считалось «Динамо» Алексея Федорычева. Затея собрать в Петровском парке один из вариантов сборной мира выглядела заведомо утопичной и предсказуемо провалилась. Летом 2013 года шиканул уже Борис Ротенберг. Только за махачкалинскую шестёрку Кокорин, Денисов, Жирков, Самба, Габулов, Ионов он перевёл коллеге Керимову 67 миллионов! Абсурдность ситуации усилил казус Кокорина: нападающий вернулся в «Динамо», не сыграв ни минуты за «Анжи». «На сдачу» взяли Касаева с Дядюном. Агрессивная селекция подразумевала ощутимый турнирный прогресс. На деле же она привела лишь к небольшому подъёму (четвёртое место) и крупным неприятностям с УЕФА.

«Анжи» – € 67,8 млн (лето-2013)

Это была красивая сказка – пальмы, девушки, голубые экспрессы, то есть – «Бентли», шикарные апартаменты и немыслимые зарплаты под искромётный ритм лезгинки. Но недолгой. Сколь резко господин Керимов воспылал страстью к футболу, столь же стремительно и охладел. Но предания об Это’О, Роберто Карлосе и победе над «Ливерпулем» дагестанские болельщики будут передавать из поколения в поколение.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анжи ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Локомотив ФК Рубин ФК Спартак
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
16:15 Черчесов определился с капитаном сборной России на матч с «Динамо»
16:12 Черчесов: на сборе игроки сначала были скованными. Герб, наверное, давил
16:07 Ильин не поможет сборной России в контрольном матче с «Динамо»
15:58 «Химки» ушли от поражения в концовке матча с «Тюменью»
15:46 Панченко: буду праздновать, если забью «Динамо» за сборную России
15:39 «Ювентус» сообщил, что Кьеллини может пропустить матчи с «Кьево» и «Барселоной»
15:37 Солер: проблем по новому контракту Месси с «Барселоной» нет, скоро его подпишем
15:08 Баркли опроверг информацию о том, что он проходил медосмотр в «Челси»
14:57 «Динамо СПБ» и «Волгарь» сыграли вничью, «Сибирь» выиграла у «Томи»
14:54 «Енисей» обыграл «Ротор-Волгоград» и вышел на первое место в таблице ФНЛ
14:51 Источник: Бекхэм хочет сделать Роналду главной звездой своего клуба
14:45 Соса отказался от перехода в «Трабзонспор», который предлагал ему € 5 млн в год
14:23 Солер: «Барселона» не собирается входить на рынок, который вышел из-под контроля
14:19 Игроки «Енисея» вышли на матч с «Ротором» в футболках в поддержку Тена
13:56 Маркевич: планирую продолжать тренерскую карьеру
13:52 Мончи назвал три главных качества хорошего спортивного директора
13:33 Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» просил за Коутиньо € 200 млн
13:32 Флоренци: пока не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом
13:20 Тренер сборной Черногории: проблема Казахстана не в Бородюке
13:13 Дзаппакоста: у меня не очень хорошие воспоминания от игры против Мораты
13:11 «Арсенал» не хотел отпускать Лукаса Переса в «Депортиво»
13:03 Коноплянка: на самом деле считаю, что без команды я или Ярмоленко не забьём гол
12:51 Сакки: сборная Италии в любом случае попадёт на чемпионат мира в России
12:50 Мбаппе будет выступать за «ПСЖ» под 29-м номером
12:40 Филипенко: конечно, очень стыдно после поражения от Люксембурга, даже нет слов
12:38 Бенитес готов рассмотреть предложения от других клубов АПЛ
12:37 Лопетеги: сборная Испании должна предложить Италии что-то новое
12:23 Петросян: до красной карточки у сборной Армении получалось всё, что планировали
12:06 Иньеста: появление Асенсио — хорошая новость для испанского футбола
12:05 Померко подписал с «Томью» контракт до конца сезона
11:55 Ионов: были непонятки с будущим, выбор я сделал в пользу «Ростова» и Кучука
11:45 Рамос: Испания – Италия — одно из самых красивых противостояний мирового футбола
11:34 Субисаррета: «Марсель» делал Ванкёру хорошее предложение, он отказался
11:33 «Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на АПЛ
11:28 Мостовой: если «Спартак» не выиграет в ближайших турах, то может забыть о титуле
11:26 «Наполи» отказался продавать Инсинье за € 100 млн и Кулибали — за € 65 млн
11:20 Джеррард: надеюсь, Окслейд-Чемберлен успокоится и выйдет в «Ливерпуле» на пик
10:57 Маслов объяснил, почему «Амкар» заполучил форварда из 3-го дивизиона Черногории
10:50 Билич не захотел видеть в «Вест Хэме» Саншеша и Крыховяка
10:40 Невилл: Моуринью опять провёл выдающуюся работу на трансферном рынке
10:38 Лукаку: я уже давно знал, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед»
10:27 Григорян: нынеш­няя ситуация поспособствует больш­ему сплочению коллек­тива
10:27 Каррагер: желание Окслейда-Чемберлена играть в центре заставляет меня чесать лоб
10:11 Ловчев: говорят, Гинер хочет продать ЦСКА, нет средств у Евгения Ленноровича
10:04 Буффон: обещать победу сборной Италии над Испанией я не готов
Все новости RSS
Партнерский контент