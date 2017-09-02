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Алекс Окслейд-Чемберлен
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

Окс и нейрон. За кого «Ливерпуль» заплатил 40 млн евро

И почему Арсен Венгер тоже заслужил аплодисменты за трансфер.
2 сентября 2017, суббота. 18:30 Футбол

В футболе с каждым годом всё больше ценятся универсальные игроки, способные закрыть несколько позиций и обладающие широким набором качеств. Европа превратилась в массовый инкубатор полузащитников с гибридными функциями, а немецкие и голландские детские тренеры прививают гибкость с детства, осознанно двигая мальчишек с позиции на позицию. Среди профи выпускник уже будет готов конкурировать на 4-5 позициях за место в составе и обязательно получит преимущество перед узкопрофильным игроком. Как ни странно, беда некоторых универсальных игроков – тоже в универсализме: с подачи тренера они закрывают все возможные позиции, хотя им намного приятнее и привычнее выполнять другие задачи.

Если бы футболисты создали профсоюз страдающих универсалов, Алекс Окслейд-Чемберлен, шмыгнувший в форточку трансферного окна в «Ливерпуль», был бы его руководителем. Сильный длинный пас, гора мышц и мощная скорость делали его пригодным для игры на нескольких позиций, но одну Окс яро ненавидел – в центре поля. Весной «Арсенал» подхватил тактическую эпидемию, перестроился на схему 3-4-2-1, Арсен Венгер доверил Оксу закрывать фланг целиком, и роль вингбэка понравилась игроку настолько, что он выпалил: «Надеюсь, с игрой в центре поля покончено».

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Сам Венгер двигал Окслейда-Чемберлена в середину только в экстренных случаях – то есть каждый раз, когда ломалась половина полузащиты, – и уверял, что Алекс в будущем всё равно переместится в центральную зону. В Оксе Венгер ценил «умственную гибкость»: «Увеличенный темп игры требует гибкости больше, чем когда-либо. Игрокам надо принимать решения максимально быстро, быть гибкими в принятии решений и не упрямиться». Арсен осознавал главные козыри Окслейда-Чемберлена – скорость, гору мышц, поставленный длинный пас – и понимал, как это можно применять в центре поля. Длинный пас можно использовать при диагоналях из центра на фланги, мышцы и скорость – в силовом дриблинге, когда игрок лезет напролом и тащит мяч мимо соперника.

Можно сколько угодно пинать Венгера за стремление цепляться за тренерское кресло, потерянное умение конкурировать с грандами и многочисленные отмазки, однако раскрывать качества игроков Венгер по-прежнему умеет. И мэтр всё рассчитал. Между отрезком, где «Арсенал» даже казался участником чемпионской гонки, и переходом на 3-4-2-1 Окслейд-Чемберлен сыграл несколько матчей в центре поля и впечатлил британских экспертов. Когда «Арсенал» с Оксом в середине разнёс «Саутгемптон» в Кубке Лиги, Мартин Киоун в телеэфире тоже предрёк будущее игрока как центрального полузащитника. Ватный центр «святых» давал Алексу свободно подбирать мячи и раздавать передачи из глубины, и Окс показал себя идеально – отдал 7 ключевых передач, выдал одну голевую длинным забросом из центрального круга, вывел Лукаса Переса на рандеву с вратарём.

Потом была пара матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов. Из «Арсенала» сделали баварскую сосиску, однако в Лондоне Окс был очень хорош как центральный полузащитник. Никто не вспомнит, но «Арсенал» в первом тайме выиграл середину поля, а Окслейд-Чемберлен был хорош как раз на силовом дриблинге, протаскивая мяч вперёд через центр и разгоняя контратаки. Гнать такие атаки через центр намного опаснее, чем по флангу – больше свободного пространства, больше интересных решений. Окс неоднократно тащил мяч в одиночку, снабжал любимыми длинными передачами фланги и набил сильную статистику по продвижению атак для игрока команды, отдавшей мяч сопернику: 59 Packing, 8 Impect, 46 Receive.

И зимой, и в сезоне-2013/14, когда Окслейд-Чемберлен впервые пробовался как центральный полузащитник, он мог подумать, что у Арсена Венгера поехала кукушка. Нет, просто Венгер знал, как ещё можно эксплуатировать качества Окса: «У него есть все навыки, чтобы играть центрального полузащитника, и главный – выход из-под прессинга. Для этого нужно уметь делать рывок на дриблинге, чтобы успешно обойти опекающего соперника. Никто в команде не делает этого лучше, чем Окслейд-Чемберлен».

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Скорость и силу Окса нужно использовать – Алекс готов самостоятельно разгонять контратаки на рывках через центр. И в этом плане ему идеально подходит команда, здорово действующая на свободном пространстве. Умеющая мощно прессинговать и быстро переходить из обороны в атаку. Обладающая сильными инсайдами, чьи рывки можно синхронизировать с качественными передачами из глубины. Данные Окса идеально сливаются с данными «Ливерпуля»: прямо сейчас красные – лучшая команда мира по скорости перехода из обороны в атаку, на беговых данных Мане, Салаха и доставке мяча для них многое завязано. Так что 40 млн евро – это ещё не такие громадные деньги за недооценённого игрока, идеально подходящего стилю новой команды.

ВВС писал, что Окслейд-Чемберлен ушёл в «Ливерпуль» на зарплату в полтора раза меньше, чем предлагал «Арсенал», а ключевым фактором стала… позиция на поле. Антонио Конте видел Окса вингбэком в 3-4-2-1, как и Венгер, а Юрген Клопп предложил игроку позицию в основании треугольника в схеме 4-3-3. «Помню тот момент, когда впервые увидел его игру вживую, это было в 2014 году в Дортмунде. Он вышел на замену, и произвёл сильное впечатление», – сказал Клопп после оформления трансфера. Тогда Окслейд-Чемберлен тоже вышел в 4-3-3. На позицию центрального полузащитника.

Сильнейший педагог Арсен Венгер был прав.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Арсен Венгер
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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