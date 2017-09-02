Кокорин и первокурсники. Футболисты в соцсетях

На завершившейся неделе у школьников и студентов страны начался новый учебный год. Московский ЦСКА в честь День знаний загрузил к себе в «Инстаграм» фотографии игроков клуба в юном возрасте. Узнаете?

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов процитировал известного рэпера Гнойного у себя в «Инстаграме».«Лучше я сдохну ***ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой», — написал Смолов в социальной сети.Стоит отметить, что в публикации, под которой опубликовано обращение, Смолов прикрепил собственную фотографию.

Форвард сборной России Александр Кокорин выложил фотографию на фоне университета. Подписчики футболиста подумал, что он поступил в учебное заведение.

«Уже совсем скоро. Первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться», — подписал 26-летний игрок фотографию на фоне Финансового университета. На ней он запечатлен с рюкзаком за спиной.

Однако позже выяснилось, что в учебное заведение был зачислен не сам Александр, а его брат Кирилл.

Теперь уже бывший футболист «Зенита» Йоан Молло поблагодарил питерский клуб и пожелал ему удачи в новом сезоне.

«Спасибо, „Зенит“. Желаю всего наилучшего. Благодарен партнерам, болельщикам, всем. Желаю команде завоевать чемпионство», — написал Молло в «Инстаграме».

Новой командой француза стал английский клуб «Фулхем», который выступает в Чемпионшипе.

Защитник Миха Мевля, перешедший из «Ростов» в «Зенит» у себя в «Инстаграме» попрощался с желто-синими.

«Это было отличное время! Спасибо «Ростов»!» — написал Мевля.

Пресс-служба «Гремио» поблагодарила перешедшего в «Спартак» форварда Педру Рошу за проведенное время в клубе.

«Мы говорим до свидания, но не прощай королю Минейрау. Желаем удачи в новой команде, Педро, много радостных моментов и голов. Спасибо за все, мы будем болеть за тебя», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «Инстаграме» бразильского клуба.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов загрузил фотографию с баскетболистом сборной России Виталием Фридзоном.

«Проводил братишку на чемпионат Европы! Удачи», — написал футболист.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче против Фарерских островов. Один из мячей нападающий забил ударом «ножницами». Видео эпизода игрок «Реала» загрузил к себе в «Инстаграм».

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на уходящей неделе тоже не забывал обновлять социальные сети. Так, игрок «Барселоны» загрузил несколько фотографий с тренировки национальной команды.

Немного юмора. Вряд ли поклонники московских «Спартака» и ЦСКА остались до конца довольны летней трансферной кампанией своих клубов. В интернете появилось несколько шуток на тему активности на рынке двух лучших команд прошлого сезона.