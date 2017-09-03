Как Испания потопила «голубую эскадру». Обзор дня

Отборочные матчи ЧМ-2018 в Европе, выход Мексики в финальную стадию турнира и другие новости дня.

Сборная Испании разгромила Италию в матче квалификации ЧМ-2018

Сборная Испании разгромила команду Италии в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.

В первом тайме дубль в составе испанской команды оформил полузащитник Иско. Во второй половине игры победу хозяев закрепил форвард Альваро Мората.

В параллельном матче группы G сборная Македонии на выезде со счётом 1:0 переиграла Израиль благодаря голу форварда Горана Пандева.

Турнирное положение в группе G: 1. Испания – 19 очков (7 матчей); 2. Италия – 16 (7); 3. Албания – 12 (7); 4. Израиль – 9 (7); 5. Македония – 6 (7); 6. Лихтенштейн – 0 (7).

Сборная Италии потерпела первое поражение в отборочных турнирах с 2006 года

Сборная Италии крупно проиграла Испании в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, итальянцы впервые за 11 лет потерпели поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира или чемпионата Европы. Последний раз «скуадра адзурра» уступала в отборе 6 сентября 2006 года в игре с командой Франции (1:3). Беспроигрышная серия сборной Италии остановилась на отметке в 56 матчей.

Сборная Турции проиграла Украине в первом матче под руководством Луческу

Сборная Украины выиграла у команды Турции в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу

хозяев. Сборная Турции проводила первый матч под руководством экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу.



В середине первого тайма Артём Кравец откинул мяч чуть назад на Виктора Коваленко, у которого вместо удара с ходу получился пас на Андрея Ярмоленко, тот избежал офсайда и покатил мяч в дальний угол.

На 42-й минуте Евгений Коноплянка пошёл в прорыв слева, сместился к лицевой и прострелил в центр на свободного Ярмоленко, который обманул вратаря и нескольких защитников, а затем пробил в полупустые ворота.

Турнирное положение: 1. Украина — 14 очков; 2. Хорватия — 13; 3. Исландия — 13; 4. Турция — 11; 5. Финляндия — 4; 6. Косово — 1.

Гол 17-летнего Вудбёрна принёс сборной Уэльса победу над Австрией

Сборная Уэльса победила команду Австрии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 74-й минуте забил 17-летний нападающий валлийцев Бенджамин Вудбёрн.

Благодаря этой победе сборная Уэльса поднялась на третье место в отборочной группе D. Команда Австрии находится на четвёртой строчке.

Турнирное положение: 1. Сербия — 15 очков; 2. Ирландия — 13; 3. Уэльс — 11; 4. Австрия — 8; 5. Грузия — 4; 6. Молдавия — 2.

Сборная Мексики вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018

В Мехико состоялась встреча национальных команд Мексики и Панамы в рамках пятого раунда отборочного цикла чемпионата мира — 2018. В седьмом туре хозяева одержали победу с минимальным счётом, автором единственного гола стал Ирвин Лосано, отличившийся спустя две минуты после своего появления на поле в начале второго тайма.

Этот успех обеспечил мексиканцам путёвку в финальную часть чемпионата мира — 2018 в России. Команда с 17 очками лидирует в отборочной группе Северной Америки и если теоретически проиграет в оставшихся трёх матчах, всё равно останется в первой тройке.

Таким образом, стал известен пятый участник мундиаля в России. Помимо сборной-хозяйки турнира, на чемпионат мира пробились команды Бразилии, Ирана и Японии.

Турнирное положение: 1. Мексика — 17 очков (7 матчей), 2. Коста-Рика — 14 (7), 3. США — 8 (7), 4. Гондурас — 8 (7), 5. Панама — 7 (7), 6. Тринидад и Тобаго — 3 (7).

Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменится

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что схемы лимита на легионеров «10+15» в российской Премьер-Лиге не будет точно, и не исключён вариант, что в турнире останется нынешняя формула лимита и в следующем сезоне. Сейчас в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Схема «10+15» распространяется исключительно на заявку. Она предполагает, что в заявке команды на сезон может быть не более 10 легионеров, при этом все они могут одновременно выйти на поле.

«Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов. У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов, вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте, у каждого вида спорта установлены лимиты; государство поддержало такой лимит в футболе («6+5») и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то её рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов, может, и нынешний останется, это дискуссия", — заявил Мутко в интервью ТАСС.