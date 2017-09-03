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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Иско
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

Новый тореадор. Кто порвал сборную Италии

И приблизил Испанию к чемпионату мира.
3 сентября 2017, воскресенье. 01:15 Футбол
ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 7-й тур
02 сентября 2017, суббота. 21:45 МСК
Испания
3 : 0
Италия
1:0 – Иско – 13, 2:0 – Иско – 40, 3:0 – Мората – 77

Пять сезонов назад Иско, готовившийся схватить премию Golden Boy лучшему молодому игроку Европы, сверкал в «Малаге», лично уничтожал «Зенит» в Лиге чемпионов, попадал на карандаш скаутам всех топ-клубов континента и метался между вариантами. Сразу парня отмёл только «Манчестер Юнайтед»: примерно тогда шеф-скаут клуба завалился в Испанию посмотреть на Иско вживую, увидел в паре матчей и написал: «Он хорош, но недостаточно быстр, а голова слишком большая и непропорциональная для его тела». Нескладное тело Иско вызывало насмешки и у скаутов мадридского «Реала», но когда Алоркон был совсем маленьким – парня отвергли на просмотре с формулировкой «многовато лишнего веса».

Как же они жестоко ошибались.

Иско не парился насчёт габаритов и размеров головы в детстве, гоняя мяч по Площади цветов в Арройо де ла Мьель рядом с домом. «Мой футбол приходит с улиц», – говорит Иско, вспоминая своё детство: родители, домохозяйка и работник пристани для яхт у берегов Малаги, оставляли малого на плечи старшего брата, а тот вместе с товарищами вёл Иско гонять мяч по песку в команде «Атлетико Бенамьель».

В «Атлетико» пацанов принимали с шестилетнего возраста – Иско взяли, когда ему было пять. «Парня уже в этом возрасте выделяли гениальность и дерзость. Его хитрость и мастерство были очевидны», – вспоминал Хуан Баньяско, первый тренер Иско. Ещё один энтренадор нынешней звезды «Реала» рассказывал, как Иско забивал на спор: «Однажды на юношеском турнире он сказал, что способен забить 5 голов за матч. Поймал вдохновение и забил 4, а потом увидел, что я хочу его заменить. Он подбежал и спросил: «Вы просто боитесь проиграть спор, да?». Он вернулся на поле, забил пятый и потом сказал мне: «Эй, вы теперь мой должник».

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Карьера Иско до 21 года – история типичного подростка, с метаниями, переживаниями и ежеминутно меняющимся мнением.Он поднялся до основы «Валенсии» и попытался ввязаться в конкуренцию, но быстро понял, что Унаи Эмери ему не доверяет (всего 4 матча в Примере), и свернул переговоры по контракту. Попал в раздевалку «Малаги» и потерял дар речи: «Там были ван Нистелрой, Тулалан, а мой шкафчик был рядом со шкафчиком Хоакина… В «Валенсии» я мечтал стать таким, как Хоакин». Пока Иско забивал за «Малагу», журналисты раскапывали жареное в поисках его продолжения карьеры: вот фотография 17-летнего Иско в майке «Барсы», вот интервью, где игрок рассказывает, что назвал свою собаку Месси.

А Иско выбрал Мадрид. Первым делом – встал на стул перед всей командой и спел LasKetchup, потом – дал интервью, где сказал, что собаке имя придумал отец, а сам он теперь больше не выгуливает пса: «Представьте, что будет, если на улице я скажу что-то про Месси?». Ну конечно. Влиться в игру «Реала» Иско было намного сложнее, чем в команду: Карло Анчелотти в любой ситуации видел испанца первым запасным, Рафа Бенитес изменил в команде лишь статус Касемиро. Ждать момента истины пришлось до назначения главным Зинедина Зидана – того самого, которого Иско включал в свою команду лучших игроков в истории футбола (ещё там прописались Круифф, Иньеста и Пепе), и того самого, с кем Иско сравнивали ещё до трансфера в Мадрид. «У него низкий центр тяжести, как у Агуэро, и мозги, как у Зидана», – писал об игроке журналист Marca Пабло Поло.

Рыбак рыбака видит издалека. «Иско может делать вещи, подвластные лишь немногим игрокам в мире», – говорил Зинедин Зидан. Чтобы сделать Иско полноценной звездой, легенде Мадрида хватило одной тактической перестановки. Весной Гарет Бэйл лечился и хандрил, Иско выходил вместо валлийца и формировал схему «Реала» 4-4-2 с узким «ромбом» в центре поля. Когда «сливочные» садились глубже к своим воротам, Иско был первым, кто встречал атаки соперника в центральной зоне (Роналду и Бензема навязывали прессинг ближе к флангам). Когда шли вперёд – Иско и обострял из центра, отдавая край под рывки Карвахаля. Присутствие на поле с Криштиану и Бензема, сковывавшее Иско в первые сезоны, стало игроку только на руку. Нытьё Хамеса, который решал проблему игрового времени через прессу, а не через тренировки – тоже помогло: Зидан понял, кто именно ему нужнее.

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Теперь Иско и Асенсио – одновременно настоящее и будущее Мадрида, и оба уже становятся ключевыми игроками сборной Испании. В важнейшем матче с Италией «фурия роха» решила сыграть вообще без нападающих, с коллективным «фантазиста» из Давида Сильвы, чаще возникавшего на передовой, Иско и Асенсио. Втроём они раскрошили Италию, но главным по разносу был Иско: забил со штрафного, добавил бильярдным дальним ударом под штангу, а во втором тайме начал откровенно издеваться над итальянцами, прокидывая мяч игрокам «скуадра адзурра» между ног и открывая себе громадную свободную зону.

Номинально играя инсайда, привязанного ближе к левому краю и берущего на себя функции плеймейкера, Иско оказывался на всех сторонах поля. Статистика нового лидера сборной Испании так же притягивает, как перекладной календарь прямо сегодня: 97% точности передач (57 из 59), 2 паса под удар, 7 удачных обводок. Но главная статистика – всё же командная. После крупной победы Испания практически точно на чемпионате мира, и Иско будет там одним из главных солистов – главное, чтобы не схватил травму перед турниром.

…Перед тем, как покинуть Мадрид, Икер Касильяс начал называть Иско Magia. «Иско станет лучшим испанским игроком в скором будущем», – напророчил Сан Икер.

Он точно оценил Иско лучше, чем тот скаут из Манчестера.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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