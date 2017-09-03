Что общего у финнов и грузинов? Обзор отборочных матчей

Новый тореадор. Кто порвал сборную Италии И приблизил Испанию к чемпионату мира.

1. Иско — сборная Италии: уничтожение

Центральный матч вечера, матч за прямую путевку на чемпионат Европы завершился уничтожением итальянцев, которое по факту организовал один человек, полузащитник мадридского «Реала» Иско.

Сборная Италии проиграла первый отборочный матч за 11 лет — такой впечатляющей серии вполне есть логичное объяснение. К играм квалификаций национальные сборные готовятся минимум времени, и фирменная зонная оборона обычно «Скуадры адзурры» становится ключом к результату — пройти её без долгой подготовки к матчу можно фактически в одном случае, при гиперозарении одного из футболистов на поле. Тогда, в 2006 году, такое озарение случилось с нападающим сборной Франции Сиднеем Гову, который поучаствовал во всех трёх голевых атаках своей команды, теперь вдохновение поймал Иско, в одиночку разорвавший соперника. Следующего феноменального перформанса против итальянцев в квалификации можно ждать ещё десять лет.

2. Финляндия и Грузия ставят подножки

Сборные Исландии и Ирландии достаточно уверенно ощущали себя перед выездами в Финляндию и Грузию соответственно. Исландцы обыграли хорватов и настраивались на решающую битву с Украиной в Рейкьявике, где даже ничья устроила бы главную сенсацию Евро-2016, а Ирландия ни разу не проиграла в отборе и не хотела терять очки в Тбилиси, с одним из аутсайдеров группы. Более того, ирландцы быстро повели благодаря своей традиционной благодетели — игре на стандартах, но это только расслабило их. На 34-й минуте осевший на скамейке запасных «Спартака» Джано бесшумно нашёл свободную зону между опорниками и центральными защитниками на штрафной дуге, получил мяч и мягко выкатил его Валерию Казаишвили — тот просто не имел права промахом загубить два шикарных действия Джано. Тбилиси оживился, и под давлением трибун пошла не слишком приятная для ирландцев игра, по которой даже ничья стала неплохим итогом.

У Исландии в Тампере всё развивалось ровно наоборот. В самом дебюте финны завалили мало логичный гол: атака, которой хозяева никак не могли найти начало завершилась очень дальним штрафным, который просто потрясающе исполнил Александр Ринг — мяч от перекладины отскочил в ворота. Исландцы не смутились и продолжили играть в тот футбол, который давал им результат последние уже пять лет, а затем выложили свой главный козырь — умение дожимать в последние 10 минут. На ворота финнов с 80-й минуты обрушился шторм ударов, но пару раз Гильфи Сигурдссон и компания не попадали из выгодных позиций в штрафной, а в нескольких эпизодах выдающимся образом действовал вратарь хозяев Лукаш Храдецки, отбирая у Ринга звание героя матча.



Таким образом, Грузия и Финляндия серьёзно осложнили вчерашним соперникам жизнь. Ирландцы и исландцы могут теперь не только лишиться первых мест по итогам отбора, но и проехать мимо стыков — и тех, и других в следующем туре ждут фактически игры плей-офф с Сербией и Украиной соответственно. И теперь Ирландию и Исландию устроят только победы.

3. Украинцы доминируют, но забивают после нарушений

Карма дважды похихикала над Мирчей Луческу — во-первых, отправив его играть свой дебютный матч у руля сборной Турции на Украину, а во-вторых — подарив результат из смеси судейских ошибок. Итог игры в Харькове позволяет ещё раз задуматься о том, насколько футбол странная игра. Хозяева полностью доминировали все 90 минут, не дали сопернику создать ничего (всего один удар в створ — и тот далеко из-за пределов штрафной), здорово комбинировали, проникали в штрафную игрой в пас (28 острых передач — даже у испанцев в этот вечер было меньше), но при этом забивали только в тех случаях, когда ошибались судьи. Первый гол новичка дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко был красив (классика двумя касаниями — обработка и удар), но случился после того, как нападающий оказался в офсайде, а в моменте с его вторым голом мяч предварительно вышел за пределы поля.

Таким образом, мы встречаемся с парадоксом: при справедливом судействе получился бы несправедливый по логике игры результат, а при несправедливом судействе получилась справедливая победа команды, которая играла намного лучше.

4. 17-летний мальчик дарит надежду Уэльсу

За 20 минут до финального свистка в матче Уэльс — Австрия всё шло к тому, что валлийцы повторят странное достижение греческого АЕК в Лиге чемпионов и сыграют шестую ничью в группе подряд. Грекам тогда те шесть очков не дали пройти отбор, и для Уэльса ничья фактически была равносильна поражению — команда окончательно теряла бы связь с первым местом, хотя и ни разу не проиграла в квалификации.

Однако за 20 минут до конца на поле появился 17-летний воспитанник «Ливерпуля» Бен Вудбёрн, и почти моментально он сделал игру. Совет для будущих соперников Вудбёрна: не давайте этому парню бить с дистанции, делает он это внушительно.

5. Матч Хорватии и Косово не доигран

Когда видишь, что игра Хорватия — Косово остановлена, начинаешь снисходительно улыбаться — опять эти балканцы устроили войнушку на трибунах или на поле. Но на этот раз всё оказалось намного неожиданнее и в то же время прозаичнее — поле «Максимира» так залило водой, что Косово в этот вечер было принято не только в футболе, но и в сообществе мирового водного поло. Арбитр Стефан Юханессон оказался милосердным к тем из игроков, кто не умеет плавать, и встречу прервал при счёте 0:0.