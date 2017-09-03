Как сейчас выглядят стадионы ЧМ-2018: фото

За 3 месяца до последнего дедлайна сдачи стадионов чемпионата мира 2018 инспектируем текущую готовность арен.

«Волгоград Арена»

Вместимость: 45568 зрителей.

Срок сдачи: декабрь 2017.

Клуб-хозяин: «Ротор».

На стадионе, расположенном на берегу Волги неподалёку от Мамаева Кургана, уже завершены основные монолитные работы, монтаж фасадной конструкции. Идёт остекление стадиона витражами, площадь которых составит 11 тыс. квадратных метров.

«Екатеринбург Арена»

Вместимость: 35696 зрителей.

Срок сдачи: декабрь 2017.

Клуб-хозяин: «Урал».

Летом в Екатеринбурге завершили строительство крыши над трибунами и приступили к работе над историческими фасадами стадиона «Центральный», которые будут сохранены на новой арене. Реставрируют элементы, считающиеся памятником культурного наследия 1950-х годов: стены двух трибун, скульптуры, здание касс.

Стадион «Калининград»

Вместимость: 35212 зрителей.

Срок сдачи: декабрь 2017.

Клуб-хозяин: «Балтика».

Стадион «Калининград», расположенный на острове Октябрьский в центре Калининграда, возводится практически в чистом поле – эта часть острова прежде не была застроена. Готовность арены уже превышает 80%. Идут внутренние и отделочные работы.

Стадион «Нижний Новгород»

Вместимость: 45331 зрителей.

Срок сдачи: декабрь 2017.

Клуб-хозяин: «Олимпиец».

В Нижнем Новгороде уже завершили монтаж металлоконструкций покрытия над трибунами и фойе. Идут отделочные работы и устройство наружных стен и перегородок, установка витражей.

«Ростов Арена»

Вместимость: 45145 зрителей.

Срок сдачи: ноябрь 2017.

Клуб-хозяин: «Ростов».

Стадион возводится на знаменитом левом берегу Дона, где ростовчане не живут, но отдыхают. Строительство идёт с опережением графика. Уже завершены железобетонные работы, монтаж крыши, идёт отделка помещений. Уже засеян газон и в конце осени арена будет готова к тестовым матчам.

«Самара Арена»

Вместимость: 44807 зрителей.

Срок сдачи: декабрь 2017.

Клуб-хозяин: «Крылья Советов».

Новый стадион строится в стороне от центра Самары — в районе поселка Радиоцентр. На стройплощадке идёт монтаж мачты освещения, металлоконструкций купола, возведение стен и перегородок.

Фото: РИА Новости

«Мордовия Арена»

Вместимость: 44149 зрителей.

Срок сдачи: декабрь 2017.

Клуб-хозяин: «Мордовия».

В сентябре строители «Мордовия Арены» приступят к облицовке фасадов. Вскоре должны засеять газон. Идёт благоустройство набережной реки Инсар вокруг стадиона.

Фото: РИА Новости

Стадион «Лужники»

Вместимость: 81006 зрителей.

Срок сдачи: стадион построен.

Хозяин: сборная России.

Реконструкция главного стадиона ЧМ-2018 завершилась в июне. Сейчас вокруг арены идёт обустройство территории. «Лужники» сохранили исторический облик, но при этом внутри изменились полностью: теперь нет беговых дорожек, трибуны стали ближе к полю, видимость улучшилась, а газон стал натуральным. В ноябре стадион должен принять первый матч с участием сборной России.

Фото: Reuters

Четыре стадиона Кубка конфедераций 2017, уже готовые к чемпионату мира 2018

Стадион «Спартак»

Фото: РИА Новости

Стадион «Санкт-Петербург»

Фото: РИА Новости

«Казань Арена»

Фото: РИА Новости

Стадион «Фишт»

Фото: Reuters

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