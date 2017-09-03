Перевернули календарь. Сборная победила в самом сюрреалистичном матче года

Официальный «твиттер» сборной России сообщил, что бесплатные билеты в кассах «Арены Химки» кончились, за час и 10 минут до начала игры с «Динамо». Хотя трибуны стадиона почти заполнились только к середине первого тайма, волонтёры разводили зрителей, оставшихся без билетов, уже после стартового свистка. В итоге тысяч 15 на «Динамо» собралось — больше было только на дерби со «Спартаком».

На резервный состав сборной Юрий Калитвинцев ответил резервным составом «Динамо» всего с четырьмя основными футболистами. Черчесов ещё сильнее ослабил соперника, демонстративно оставив Кирилла Панченко на скамейке. Зато когда нападающий «Динамо» всё-таки появился на поле в середине второго тайма, болельщики на фанатке зарядили: «Панченко, забей Лунёву!»

Но голы залетали только в ворота «Динамо». Ещё в первом тайме Антон Миранчук ударил точно в голову Владимиру Рыкову, от которой мяч отлетел в другую от Сергея Нарубина сторону. Другой дебютант сборной Антон Заболотный с пары метров замкнул прострел Константина Рауша. До этого форвард «Тосно» пробовал бить с любых позиций, но в створ не попадал.

Во втором тайме заработал второй интернациональный фланг сборной России. В первом матче за сборную забил Марио Фернандес — после прохода Алексея Миранчука и проверившего на прочность штангу Далера Кузяева. На этот раз русский бразилец поразил уже ворота Антона Шунина.

В самом сюрреалистичном матче года произошло ещё как минимум два исторических события. Во-первых, появление на поле нападающего Павла Погребняка. К сожалению, мы так и не смогли выяснить, за кого в этой игре болела супруга форварда: за Россию или нет.

Во-вторых, капитанскую повязку после замены Дмитрия Тарасова получил… Роман Нойштедтер! Защитник «Фенербахче» слабо выглядел на Евро, был отцеплен перед Кубком конфедераций, зато на полчаса стал лидером национальной команды.



Естественно, поразительный матч породил множество шуток.

В итоге пять футболистов вообще не получили возможно последнего перед чемпионатом мира шанса проявить себя. Если с вратарями Селиховым и Синицыным всё понятно, то почему не появились на поле Эльмир Набиуллин, Дмитрий Стоцкий и Вячеслав Караваев, не совсем понятно. Последний, кстати, ближайшие полгода проведёт всё-таки в Чехии — до матчей «Спарты» главный тренер сборной вряд ли доедет.