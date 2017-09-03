175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сборная России — «Динамо» — 3:0
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Перевернули календарь. Сборная победила в самом сюрреалистичном матче года

Сборная России разгромила «Динамо» в товарищеском матче.
3 сентября 2017, воскресенье. 19:40 Футбол
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
03 сентября 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 3
Россия
0:1 – Миранчук – 22, 0:2 – Заболотный – 40, 0:3 – Фернандес – 58

Официальный «твиттер» сборной России сообщил, что бесплатные билеты в кассах «Арены Химки» кончились, за час и 10 минут до начала игры с «Динамо». Хотя трибуны стадиона почти заполнились только к середине первого тайма, волонтёры разводили зрителей, оставшихся без билетов, уже после стартового свистка. В итоге тысяч 15 на «Динамо» собралось — больше было только на дерби со «Спартаком».

На резервный состав сборной Юрий Калитвинцев ответил резервным составом «Динамо» всего с четырьмя основными футболистами. Черчесов ещё сильнее ослабил соперника, демонстративно оставив Кирилла Панченко на скамейке. Зато когда нападающий «Динамо» всё-таки появился на поле в середине второго тайма, болельщики на фанатке зарядили: «Панченко, забей Лунёву!»

Но голы залетали только в ворота «Динамо». Ещё в первом тайме Антон Миранчук ударил точно в голову Владимиру Рыкову, от которой мяч отлетел в другую от Сергея Нарубина сторону. Другой дебютант сборной Антон Заболотный с пары метров замкнул прострел Константина Рауша. До этого форвард «Тосно» пробовал бить с любых позиций, но в створ не попадал.

Во втором тайме заработал второй интернациональный фланг сборной России. В первом матче за сборную забил Марио Фернандес — после прохода Алексея Миранчука и проверившего на прочность штангу Далера Кузяева. На этот раз русский бразилец поразил уже ворота Антона Шунина.

В самом сюрреалистичном матче года произошло ещё как минимум два исторических события. Во-первых, появление на поле нападающего Павла Погребняка. К сожалению, мы так и не смогли выяснить, за кого в этой игре болела супруга форварда: за Россию или нет.

Во-вторых, капитанскую повязку после замены Дмитрия Тарасова получил… Роман Нойштедтер! Защитник «Фенербахче» слабо выглядел на Евро, был отцеплен перед Кубком конфедераций, зато на полчаса стал лидером национальной команды.

Естественно, поразительный матч породил множество шуток.

В итоге пять футболистов вообще не получили возможно последнего перед чемпионатом мира шанса проявить себя. Если с вратарями Селиховым и Синицыным всё понятно, то почему не появились на поле Эльмир Набиуллин, Дмитрий Стоцкий и Вячеслав Караваев, не совсем понятно. Последний, кстати, ближайшие полгода проведёт всё-таки в Чехии — до матчей «Спарты» главный тренер сборной вряд ли доедет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Видео
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
21:00 Братья и Фернандес, интеллигенция, капитан Нойштедтер. Фото «Динамо» – Россия
20:54 Гол Гранквиста помог Швеции разгромить Беларусь и лишить её шансов поехать на ЧМ
20:52 Сборная Нидерландов обыграла Болгарию, Промес и Попов сделали голевые передачи
20:52 Мутко: пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС
20:46 Тотти составил идеального игрока из Роналду, Месси, Марадоны, Зидана и себя
20:38 Романцев: Россия – «Динамо»? А что за матч такой? Не смотрел, но Стаса с победой
20:33 Кузяев: матч с «Динамо» оцениваю положительно, потихоньку осваиваемся
20:28 Рауш: с удовольствием бы приехал в сборную России ещё раз
20:25 Лунёв: как в сказку попал! А впереди ещё еврокубки
20:23 Панченко: матч в составе сборной России против «Динамо» не был для меня рядовым
20:19 Ан. Миранчук: не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше «Динамо»
20:15 Вандерсон: в сборной России понравились Фернандес, Миранчуки, Игнатьев и Тарасов
20:12 Черчесов: Фернандес и Рауш особенные для сборной России. Они нам помогут
20:09 Калитвинцев: разве Погребняк плохо сыграл? Он создавал напряжение
20:07 Черчесов: игроки сборной России делали то, что просили. Я доволен
20:04 Мутко: информативный матч, у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018
20:00 Гусев: Миранчуки заметно выделяются на фоне остальных в сборной России
19:56 Тарасов: большое спасибо Черчесову за доверие, надеюсь, я его оправдал
19:49 Калитвинцев – о проигрыше сборной России: «Динамо» провело хорошую тренировку
19:46 Трёх болельщиков «Крыльев Советов» подозревают в нападении на полицейских
19:43 Мостовой: Миранчук и Фернандес подтвердили, что сыграют важную роль на ЧМ-2018
19:23 Голы Ан. Миранчука, Заболотного и Фернандеса принесли России победу над «Динамо»
19:17 Кальегари: хотел уйти из «ПСЖ» летом, но клуб не смог договориться с «Дженоа»
19:00 Англия — Словакия: Хендерсон вновь будет капитаном англичан
18:59 Дембеле: смотрел все матчи «Барсы» и пытался подражать на поле Месси и Иньесте
18:32 Клопп: нельзя сравнивать ситуации Коутиньо и Дембеле
18:17 Нидерланды — Болгария: Промес и Попов появятся на поле с первых минут
18:03 «Амкар» объявил о возвращении Евсеева
17:57 «Уфа» и «Амкар» в контрольном матче сыграли вничью
17:49 Видео: очередь у «Арены Химки» перед матчем сборной России с «Динамо»
17:45 «Челси» может обратиться в суд с иском на сумму £ 50 млн по «делу Диего Косты»
17:44 Вилья получил травму на тренировке сборной Испании
17:37 Мбаппе: «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом
17:29 Коваленко: хочу пожелать Луческу побед в следующих матчах
17:16 9-летний сын Клюйверта забил гол в дебютном матче в футболке «Барселоны»
16:59 Сборная Хорватии минимально обыграла Косово в перенесённом матче отбора ЧМ-2018
16:47 Тарасов будет капитаном сборной России в матче с «Динамо»
16:39 Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со сборной России
16:31 В кассах закончились билеты на контрольный матч «Динамо» — Россия
16:12 Гётце: думаю, с сентября я могу играть по 90 минут
15:55 Шевченко: исполнители сборной Украины более мастеровитые, чем у Исландии
15:47 Кейн: любой, кто обвиняет Англию в нехватке мотивации, не видит ситуацию целиком
15:34 Левандовски: сборная Польши не должна ничего позволить Казахстану
15:27 Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в «Спартак»
15:23 Ривера: теперь десятый номер дают кому попало, даже вратарям, даже Инсинье
Все новости RSS
Партнерский контент