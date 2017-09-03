Черчесов: жаль, что не разберём с Миранчуками ошибки

Главный тренер динамовцев Юрий Калинвинцев был явно недоволен самоотдачей своих футболистов в матче со сборной России. Похоже, с целой группой игроков в оставшиеся до возобновления чемпионата России дни у специалиста будет серьёзный разговор.

— Мы провели хорошую тренировку с повышенной ответственностью, — заключил Калитвинцев. — Это подготовка к возобновлению чемпионата – не только в тактическом и физическом плане, но и в психологическом. Психология имеет большую роль. Надо играть не против фамилий. Ребята заслужили шанс попасть в сборную, они мотивированы – но наши ребята такие же кандидаты. Надо играть в футбол, а не отбывать номер.



Мы провели все замены, которые планировали, чтобы те, кто получал меньше практики, получил её. Информации по матчу я получил много, но на самом деле много информации не бывает. Кто считает, что достоин места в стартовом составе, должен доказывать это, а не приходить «для здоровья» подвигаться. Есть претензии к ряду людей. Результат не так важен – 0:3, 0:4 или какой-то ещё. Однако мы разберём пропущенные голы.

Перевернули календарь. Сборная победила в самом сюрреалистичном матче года Сборная России разгромила «Динамо» в товарищеском матче.

Мы с Черчесовым пару недель назад договорились провести игру. Когда предложение поступило, я сказал: «С удовольствием». Спасибо сборной, что она нас выбрала. Даже сомнений, чтобы сказать «нет», у нас не было. Мы увидели даже больше, чем ожидали.



— Кто из сборной доставил больше всего головной боли?

— Я прежде всего смотрю на своих игроков. А сборной занимается её тренерский штаб, и этот вопрос – скорее, к Станиславу Саламовичу.



— Какие впечатления от игры с национальной командой?

— Мы достаточно игр проводили со сборной и раньше – на базе в Новогорске. Любая практика для сборной – на вес золота. Так что для нас ничего необычного. И не надо стесняться проводить такие игры, если нет спарринг-партнёра. А так – конечно, лучше, чтобы сборная играла на уровне национальных команд.



— Будет ли Ташаев готов к «Зениту?

— У него ротавирус. Но он уже поправился и будет готов к игре, с завтрашнего дня будет работать в общей группе. Хотя не могу однозначно говорить, выйдет ли он на поле.



— Сегодня во втором тайме Соснин и Цаллагов играли на флангах – это не их позиция. Есть ли ощущение кадрового дефицита после ухода Ионова?

— У нас универсальные игроки – Темников, Катрич, Ташаев. Антон может закрыть многие позиции. Дай бог, чтобы ребята были здоровы, но если не будут – придется из других делать универсалов.



— Погребняк – в той группе игроков, к которой у вас есть претензии?

— Разве он плохо сыграл? У него давно не было практики. Но он создавал напряжение, работал на поле. А кто в какой группе – ребята, наверное, сами могут догадаться.



— Полные трибуны в Химках. Как вам атмосфера?

— Читая прессу, думал, что будет меньше зрителей. Приятно играть при полных трибунах. И поддержка была позитивная, не было вражды. Люди болели за свои команды, не испытывая вражды.

Наставник российской национальной команды Станислав Черчесов не скрывал своего удовлетворения от результата. Единственное, о чём сожалеет сейчас тренер сборной – недостаточное количество времени, чтобы разобрать с игроками допущенные ошибки.

— Первый тайм удался, — отметил он. — К игре скованности мы уже не видели. Всё благоприятствовало качественному футболу. В таких играх проще играть тем, кто вышел с первых минут. С заменой игра ломается, сложнее попадать в ритм. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом по ситуации произвёл замены, чтобы ребята чувствовали себя комфортно.



— Задуманное вами игроки выполнили?

— Вам в процентах сказать? – улыбнулся Черчесов. – Есть вещи, которые не получались, но ребята делали то, что просили. Я доволен.



— Сегодня в сборной дебютировали Фернандес и Рауш. Какое впечатление оставили?

— Они для нас особенные. Думаю, оба квалифицированно сыграли. Было больше эмоций, нежели неудобства. Поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. Мы в их лице получили игроков, которые нам помогут.



— Какое впечатление произвели братья Миранчуки?

— У них есть понимание с полуслова. В плане игры мы попросили их перенести взаимодействие из «Локомотива». Жаль только, что завтра они уже разъедутся, и не будет возможности разобрать отдельные ошибки, которые меня расстроили.



— Были ли футболисты, чья игра для вас стала неожиданностью?

— Пообщался со всеми поближе, почувствовал их лучше. Посмотрел на их достоинства и недостатки. Еще раз, жаль, что не будет сейчас возможности разобрать все ошибки.

— Удивлены явкой зрителей?

— Если скажу нет, то слукавлю. С другой стороны, мы провели уже Кубок конфедераций. Это говорит, что игра с таким составом и таким соперником была уместна. Мы поступили правильно. Работая на сборах в Новогорске, читал сводки с трансферного рынка: полкоманды, которая играла на КК, телами была бы здесь, а головой нет. Караваев вот не смог себя проявить в полной мере. До ночи человек не может сконцентрироваться ни о чём, кроме своего будущего. А в целом — спасибо всем за поддержку и критику. «Динамо» — за предоставление поля и возможность сыграть матч.



— Почему вы не стали менять Лунёва?

— Я не большой любитель менять вратарей по 45 минут. В моём понимании вратарь должен ответить за игру, а не за неудачные 45 минут.



На поле вышли те, кто был готов к матчу. Например, Панченко не попал в стартовый состав, так как были вопросы по его состоянию. Поэтому мы выпустили его во втором тайме, когда партнёры подустали.



— У Шунина есть шансы попасть в сборную? – вопрос от коллеги-журналиста.

— Если он россиянин, то да. Дополнительного сбора ему не нужно. А почему вы спрашиваете именно о нём?



— Я его персональный фанат.

— У нас ещё недавно не набирался состав сборной, а теперь вдруг все игроки сборной. Все хотят играть, только не знают, как. Я на многие вещи после Кубка конфедераций поменял взгляд основательно. Я Шунина хорошо знаю по «Динамо», все его плюсы и минусы. В том году советовали звать в сборную Медведева, теперь – Шунина?