Заболотный: хотел бы играть с Раушем в одной команде

Перевернули календарь. Сборная победила в самом сюрреалистичном матче года Сборная России разгромила «Динамо» в товарищеском матче.

В необычном контрольном матче экспериментального состава сборной России против «Динамо» дебютировало 10 футболистов. Впрочем, поскольку игра неофициальная – в формальный актив она не пойдёт. Но эмоции и впечатления-то останутся! В частности, у Антона Заболотного. Нападающий «Тосно» (на этом сборе было много шуток о том, что дебютант РФПЛ – теперь базовый клуб сборной) в первом тайме отметился голом в ворота бело-голубых и в целом произвёл очень хорошее впечатление.

– Первый тайм начался не очень удачно. Нервничали?

– Нет, просто пристреливался к воротам. Был нацелен на удар. Мог отдать пас, но хотелось отличиться и проявить себя. Перехлёстывало желание. Хорошо, что забил потом и достиг цели.



– На тренировках было очевидно, что Черчесов вас наигрывал. Чувствовали, что доверят место в составе?

– Черчесов все эти дни объяснял тактику, работу над игрой. Притирались друг к другу, работали над комбинациями. Не было известно, кто выйдет в основе. Со стороны, может, и было видно, кто наигрывался, но в коллективе была нормальная рабочая обстановка. Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в «Тосно» играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, – иногда недопонимание или какие-то недоработки – это момент времени.



– Опишите свой гол после прохода Рауша прошёл по флангу. Как это было?

– С Раушем общались ещё перед игрой. У него хорошие передачи, он это показал ещё на тренировках. Сильный прострел был. Я ему сказал, что буду между защитниками и чтобы он туда стрелял. Как ни странно, но эта заготовка и получилась. Он очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде.

– Антона Миранчука в раздевалке поздравляли с дебютным голом?

– Антон забил очень классный гол, мы поздравили его в раздевалке. Молодец. Братья вообще хорошо двигаются, перспективные игроки – будущее российского футбола.

– Удивила ли капитанская повязка у Дмитрия Тарасова?

– Не размышлял о капитанской повязке – это определяет тренерский штаб. Тарасов опытный игрок и дольше всех нас был в сборной. Он высококлассный футболист, и ему не зря дали повязку.

– Черчесов как оценил матч?

– Думаю, Черчесов ещё посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.

Черчесов: жаль, что не разберём с Миранчуками ошибки Черчесов остался доволен игрой сборной России, а Калитвинцев, похоже, сделал серьёзные выводы по поводу группы игроков.

– Как оцениваете перспективу остаться сборной?

– Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба – видят они меня в схеме или нет.