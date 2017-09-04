Погребняк: буду стремиться в сборную России, пока играю в футбол

Нападающий Павел Погребняк вышел за «Динамо» во втором тайме матча со сборной России впервые с 10 мая. Его команда проиграла 0:3. После игры он рассказал о своих впечатлениях корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

— О чём подумали, когда узнали, что сборная сыграет с «Динамо»?

— Не удивился. Спокойно воспринял — со сборной всегда интересно, пусть даже она в облегчённом составе. В первую очередь хотел взглянуть на себя, потому что полтора года практически не играл. Было интересно, готов ли дальше выступать, на что я способен.



— Получилось?

— Это был очень полезный для меня матч. Хорошо, что тренер предоставил игровое время. Понятно, что физической и взрывной силы мне не хватает. Сборная победила по делу. Сегодняшний счёт, к сожалению, отражает соотношение сил.



— Будете продолжать выступать?

— Продолжу карьеру. Всю жизнь боролся и буду продолжать бороться.

— На кого обратили внимание в сборной России?

— Заболотный — молодец, неплохо смотрелся. Все время нацелен на ворота, в результате забил гол. Верховую борьбу выиграл полностью. Ну, и Миранчуки с Тарасовым, конечно, оставили хорошее впечатление.

Заболотный: хотел бы играть с Раушем в одной команде Один из дебютантов сборной России – о своём голе в необычном матче с «Динамо» и экспериментах Черчесова.

— Какие слова говорили Панченко перед отъездом в сборную?

— Никаких напутствий, их и не надо было. Это шанс для Кирилла и он сам это прекрасно понимает. Правильно он сказал в интервью: «Забью — буду радоваться».



— Фанаты призывали Панченко забить Лунёву.

— Думаю, фанаты радовались бы голу Кирилла и в наши ворота. Они его любят — Кирилл доказал, что он лидер.



— Как восприняли назначение Тарасова капитаном сборной?

— На мой взгляд, правильное решение. А кто ещё? Миранчук? Рановато ему.



— В матче со сборной почувствовали ностальгию?

— Чтобы меня снова вызвали, нужно много и кропотливо работать. Пока вызов в национальную команду для меня — не актуальный вопрос. Но я буду стремиться попасть туда до тех пор пока играю в футбол.