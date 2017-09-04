Виноваты не Федун с Мутко, а вы

Как жизнь? Не очень, правда? Нормальных гостинцев ждали, а вместо них получили только бесплатные билеты в Химки на сборную? Понимаю: мне было так же обидно. В 1998-м, примерно через три месяца после «чёрного вторника» и девальвации рубля, родительский комитет предложил нам, третьеклашкам, написать письма к Деду Морозу. Я не просил многого: не Play Station и не Pentium, а всего лишь картридж FIFA-97 для Sega. Там, если не знаете, было моднейшее дополнение с мини-футболом. Мы все считали дни до этого предновогоднего чаепития, но очень больно разочаровались – почти всему классу выдали маркеры. Одинаково бесполезные, они подошли разве что для трёх букв на партах.

В то утро непосланными чувствовали себя только два человека. Мой сосед по парте – он, как «Амкар», правильно оценивал возможности. И один мальчик, родители которого чувствовали слишком уверенно, чтобы казаться скромными. Не помню, что ему подарили, но выглядело это дороже, чем все маркеры вместе взятые.



Но ладно, чего жаловаться – тогда нам было вряд ли хуже, чем «армейцам» сейчас. Евгений Гинер уже давно никого и ничего им не покупал, оставив команду с измученными «стариками» в обороне и полуживым Оланаре в атаке. Разве болельщики заслужили такой беспросветности? Да конечно заслужили!

Разве не Гинер вытащил их вместе с ЦСКА со дна и сделал чемпионом всего в России? Разве не для фанатов был построен новый стадион, втиснутый в исторически «армейский» район в 15 минутах езды от центра города? Разве клуб специально отклоняет спонсорские предложения, чтобы назло никого не покупать? Нет, просто в условиях кризиса, когда понты уже не дороже денег, нужно быть очень странной компанией, чтобы вливать бабки в ЦСКА. Все же знают, что даже на новом стадионе никогда не было и не будет аншлага. Какой вообще смысл рекламировать продукцию через клуб, который даже после десятка успешных лет так и не стал вам интересен?

Где вы, болельщики ЦСКА? Сегодня команда в вас особенно нуждается Самый важный матч лета – против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов – какой ещё нужен повод поклонникам ЦСКА, чтобы заполнить «ВЭБ Арену»?

Оправдания, кстати, всегда можно найти. Во-первых, дорогие билеты. Нормальный человек и впрямь вряд ли захочет отдавать 10 тысяч рублей за себя, жену и ребёнка, чтобы с не самых удобных мест смотреть не самый красивый футбол. Но протестных акций фанатов я не видел – значит всех всё устраивает.



Во-вторых, отсутствие нормального продвижения. Главные звёзды команды – Игнашевич, Березуцкие (Вася иногда выходит в инфополе) и Акинфеев — годами не общаются со СМИ. Вам это тоже нравится, особенно в контексте смеха над жалобами журналистов, что в микст-зоне «армейского» стадиона опять остановилось 0 человек. Нужно ведь работать, а не говорить, правда?



В-третьих, можно ещё и пожаловаться на СМИ, что они пишут о «Спартаке». Но так вы ведь не читаете о ЦСКА. Так что если очень хочется трансферов, то можете, конечно, дождаться возвращения Сергея Иванова, только не выступайте после этого за отмену бюджетного финансирования.



Гинер, кстати, вам ничего не должен. Как и Федун. «Жадный», он спустил под миллиард долларов на 16 лет унижений, которые прервались разве что на пару месяцев после чемпионства. Требуете от него Хёведеса? Хотите Смолова за 30 млн? Может, ещё и Неймара? Отлично – только скиньтесь и берите сами, если вам было мало Фернандо, Зобнина, Самедова, Пашалича, Селихова, Джикии, Адриано и Роши. Кстати, нули в унылом ЦСКА и далеко не ноунейм из «Гремио» в важном для публики, но категорически старомодном и не умеющем с ней работать «Спартаке» — это то, чего мы сейчас реально достойны. И радуйтесь, что Головин и Промес пока ещё с вами. Они лучше, чем маркеры, как бы ни обидно было в своё время смотреть на наглого ребёнка слишком уверенных в себе родителей.

Хотя в случае с «Зенитом» рассуждения о скромности не так логичны. В Петербурге этот клуб способен собирать и больше, чем 50 тысяч. Он продаёт Халка с Витселем за сотку, успешно торгует «мерчем» и своим лицом в соцсетях на разных языках мира. «Зенит» объективно современнее, моднее и ироничнее тех, кто пытается над ним угорать.

«Хоп, давай-давай!» Почему «Зенит» стал флагманом по посещаемости Ходить на футбол в Северной столице становится модным. И не только на матчи со «Спартаком».

Хотя проблемы клубов РФПЛ – это полбеды. Куда неприятнее, когда эти бездельники из РФПЛ опять не смогли вовремя принять календарь. Сколько там до ближайших матчей оставалось, 10 дней?! Не, ну это позор! Мутко, Прядкин и друг Чебан – что они там о себе думают? Забыли, что футбол не для них? Какого чёрта заставили страдать болельщиков? Люди не смогли заранее бронировать билеты, не подстроили под футбол свой отпуск, не отпросились у жены или с работы.

Календарный ад. Почему на матчи РФПЛ и дальше не будут ходить Опоздав с календарём на пять дней, лига нарушила свой же регламент и продолжает отпугивать болельщиков.

Может, они там в РФС и РФПЛ совсем оторвались и не знают, на сколько меняется стоимость внутренних перелётов за одни сутки? И мало того что расписание оттягивалось до упора, так ещё и матч «Амкар» — ЦСКА был вынесен на пятницу. Болельщикам теперь что, телепортироваться с работы? Кто им компенсирует стоимость авиабилетов, купленных на субботу? Вы там специально стараетесь, чтобы на трибунах не было народа?! Ну так и сидите там втроём!



И будут, кстати, сидеть. Потому что вне морализаторства и демагогии есть статистика, что время принятия календаря никак не сказывается на посещаемости. Вот «Рубин» выигрывал чемпионства, переехал на новый стадион, набрал активную пиар-команду, заставив говорить даже Бердыева, но на матчах всё равно пусто. «Уфа» в прошлом году шла на 4-м месте в РФПЛ и боролась за еврокубки, но в городе это мало кого впечатляло.



Так что не приводите в пример Англию, где расписание составляют на год вперёд за месяц до старта чемпионата, потому что футбол там действительно живёт за счёт интереса людей. Не говорите даже о Турции, где за телеправа платят 400 млн долларов, зная, что вложение окупится.

Конечно, очень удобно поносить Мутко и Прядкина, куда сложнее признать, что рейтинги футбола в России стремятся к нулю не из-за чиновников, качества показа и тупых комментаторов, а потому что вам эти матчи не нужны. А раз вам они не нужны, то и календарь будет составляться в интересах тех, за счёт кого футбол в стране живет в нынешнем виде. В конкретном случае — в интересах полиции, которой нужно было распределить нагрузку по городам перед выборами 10 сентября.



Хотя даже если представить, что руководители РФС и РФПЛ намеренно доставляют вам дискомфорт (а иногда именно так и кажется), то вы ничего не предпринимали для того, чтобы их поменять. Вы – это те, кто привык жить с чувством, что им кто-то что-то должен. Те, кто привык требовать трансферы, но не покупает клубные футболки. Те, кто требует Примеру на телек, но не хочет установить спутниковую тарелку, а просто планирует на халяву посмотреть матч. Те, кто хочет новые и правильные стадионы, но не ходит на старые. Кстати, самых «знающих, как должно быть» журналистов я тоже НИ РАЗУ не видел на матчах РФПЛ.



Так что либо сначала полюбите футбол в себе, либо продолжайте до упора ждать расписаний, ходить только на халявные матчи сборной и критиковать Мутко за то, что дорого строит для вас стадионы. Но помните, что всё это баловство и бесплатные развлечения скоро закончатся. Даже этот текст со временем станет платным. Easу, think about it…