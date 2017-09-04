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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

День карлика. Как Люксембург шокировал Францию

Бенилюкс в ударе: Люксембург творит главную сенсацию месяца, Нидерланды остаются в игре, а Бельгия официально едет на ЧМ.
4 сентября 2017, понедельник. 09:30 Футбол

Бельгия бронирует билеты в Россию

Вслед за Бразилией, Ираном, Японией и Мексикой определился первый европейский участник чемпионата мира, прошедший квалификацию. Бельгийцы подстрелили двух зайцев сразу – победили самого неудобного по стилю игры соперника в группе и выбили из борьбы прямого конкурента. Однако матч в Пирее «красным дьяволам» давался очень сложно: Греция оборонялась очень глубоко и почти всей командой (схематично построение выглядело как 6-2-2, модное нынче), а при атаках пользовалась слабостями бельгийских латералей, Менье и Карраско. Менье дал родиться самому опасному моменту первого тайма, не накрыв дальний удар Стафилидиса в штангу, а Карраско не накрыл греческого португальца Зеку, когда «эллины» забивали свой мяч.

Бельгии повезло дважды – взломать массированную оборону и сразу добавить, как только соперник поднял голову. Дальний удар Яна Вертонгена с отскоком от газона стал неожиданностью для всех: защитники не успели накрыть, вратарь – среагировать. А в следующей же атаке после гола Зеки забил Ромелу Лукаку. В фирменном стиле, после фланговой подачи Менье. Теперь Бельгия точно с нами, а Греция даже не первая в очереди на стыковые матчи: судьба второго места в группе теперь в руках боснийцев.

ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 8-й тур
03 сентября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
1 : 2
Бельгия
0:1 – Вертонген – 70, 1:1 – Зека – 73, 1:2 – Лукаку – 74

Стычка «Спартака» в Амстердаме: Промес побеждает Попова

Известный голландский аналитик Сандер Эйтсма – возможно, вы знаете его как отца карт передач 11tegen11, – после 0:4 от Франции чётко очертил причины поражения: ментальность и неспособность держать темп. В характере нынешняя Болгария, пожалуй, даст фору раздавленному апельсину, но темпово даже такая голландская сборная смотрится качественнее. Пока болгары думали, как адаптироваться к игре Винса Янссена спиной к чужим воротам, к голландской подстраховке, к смещениям Арьена Роббена (ой, никак же), голландцы разрывали защиту соперника симпатичными комбинациями.

Ивелин Попов, играющий у Петара Хубчева «ложную девятку», забил свой мяч хитрой подачей со штрафного, но в остальное время создавал ощущение, что для сборной Болгарии он и лидер ложный. Зато Квинси Промес поучаствовал во всех трёх голевых атаках «оранжевых». В первой помог довести мяч до умницы Дейли Блинда, сделавшего точный прострел с фланга на Дэви Прёппера. Во второй сделал предголевой пас на того же Блинда. В третьей сам выдал ассист, вспомнив традиционную ситуацию в атаке «Спартака»: получил мяч на левом краю штрафной, вытянул на себя защитников и забросил в центр, где Прёппер остался совсем один.

Ситуация в группе теперь запутана до предела. Даже при кризисе национального футбола, даже с Диком Адвокатом, который никак не успокоится и не уйдёт на пенсию, «оранжевые» способны пробиться в стыковые матчи ЧМ-2018. Ключевой матч будет через месяц, 10 октября – Нидерланды сыграют со Швецией, и голландцы снова окажутся припёртыми к стенке.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 8-й тур
03 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
3 : 1
Болгария
1:0 – Проппер – 7, 2:0 – Роббен – 67, 2:1 – Костадинов – 69, 3:1 – Проппер – 80

Фарерские острова ближе к лучшему результату в истории

Год назад я рассказывал о сборной Фарерских островов, чьи функционеры и лидеры в точности повторяют путь исландских соседей. На Фарерах начинают строить крытые поля, молодые игроки перестают бояться уезжать в заграничные юношеские команды, а лидеры сборной оставляют подработки ради основной профессии – Гуннар Нильсен и Йоан Симун Эдмундссон даже не понимают, как зарабатывать деньги на ловле рыбы или продаже пирожков. Тогда из состава Фарер выпал один из сильнейших форвардов страны, Гилли Ролантссон – сильное звание, правда же? «Мяч попал мне в голову, и я всё забыл. В перерыве сказал, что мне нужны две таблетки от головной боли. Боль наступала медленно, начало тошнить на глазах у остальных. Голова смертельно болела неделю, я вынужден был сказать «нет» сборной», – рассказывал Ролантссон.

Карлик вырос. Как Фарерские острова следуют по пути Исландии
Сегодня Фарерские острова принимают чемпиона Европы, будучи выше его в отборочной группе. И эта история ещё более сказочная, чем исландская.

Гилли – ещё один фарерский футболист голубых кровей, в 15 лет уезжавший расти в «Абердин», и против другого карлика его умения понадобились. Фареры играли с Андоррой примитивнее, чем играют в матчах ПФЛ, бомбардируя штрафную подачами со всех возможных дистанций, и после очередного навеса Ролантссон поймал скидку партнёра, бравого охранника Фродо Беньяминсена, и попал в угол. Благодаря Гилли Фарерские острова почти наверняка закончат квалификацию четвёртыми – такого с командой архипелага не было никогда.

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 8-й тур
03 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Фарерские острова
1 : 0
Андорра
1:0 – Ролантссон – 31

Франция не забивает Люксембургу. Дома!

И всё-таки в номинации «Лучший карлик месяца» бравый Люксембург – безоговорочно лучший. Дорожите такими историями, как минувшим вечером: сборная, игроки которой до сих пор совмещают футбольную ставку с банковской работой, приезжает в гости к вице-чемпиону Европы и костьми ложится, чтобы не проиграть. Вратарь Люксембурга Жонатан Жубер проводил прощальный матч в сборной, и вся команда решила подарить ему на финиш карьеры два «сухаря» подряд.

Франция не обыграла Люксембург впервые с 1914-го, когда Шарль де Голль был ещё простым солдатом – и понятно, что для таких 0:0 должно было совпасть всё. Невероятно самоотверженная игра люксембургских защитников, везение, две перекладины, выносы с линии ворот, недооценка и расслабленные улыбки, сменяющиеся вспышками гнева к финальному свистку. Всё соединилось в один пазл. Но минуте к 70-й ничья уже выглядела реальной – ребята Дидье Дешама не могли придумать ничего необычного, сваливаясь на подачи и застревая в залитом бетоном пространстве перед штрафной.

Сборная Люксембурга сыграла вничью во Франции

Сборная Люксембурга сыграла вничью во Франции

Фото: Reuters

3-30 по ударам – цифры, отражающие картину игры, но выиграть матч мог и Люксембург. Свежий Жерсон Родригес смог наладить контригру люксов и создал два острейших момента. И если его свидание с Уго Льорисом через центр прервал лайнсмен, углядев офсайд (которого не было), то разрыв Косельни на фланге закончился входом в штрафную и умным ударом… в штангу. Просто представьте, что Люксембург, даже спрессованный и максимально прижатый к воротам, имел осязаемый шанс выиграть у Франции – и восхититесь этими самоотверженными мужиками.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 8-й тур
03 сентября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Франция
0 : 0
Люксембург

Беларусь именно там, где её ищут собственные игроки

0:4 от Швеции, дикие по глупости пропущенные мячи, последнее место в группе с Люксембургом – ситуацию нельзя описать полнее, чем Егор Филипенко: «Мы в полной ж*пе». Для тех, кто вдруг не знаком с её футбольными очертаниями: это когда лидер соперника, Эмиль Форсберг, раз за разом рвёт белорусскую линию офсайда. Когда главная команда страны играет в три центральных защитника, потому что это модно, а не потому что помогает решать тактические проблемы – и когда эти защитники сами расстилают дорожку сопернику и двигаются за тем же Форсбергом, будто на старых разваленных тракторах. Когда старые лидеры (Глеб, Калачёв) уже закончили, а новые не выросли из детских штанишек.

Сейчас самое время вспомнить, как белорусы вступали в отборочный цикл год назад. 0:0 с Францией, приравненные к подвигу, мощнейшая раскрутка национальной команды, пиар-кампании вокруг неё и призывы поддержать… Всё испарилось, как только сборная побоялась обыграть Люксембург. Анатомия Егора Филипенко уместна именно здесь, когда такой соперник дважды подряд треплет нервы и по делу отнимает очки. 0:4 от Швеции – уже норма.

Карликом становится уже белорусская сборная.

ЧМ-2018 - Европа. Группа A. 8-й тур
03 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Беларусь
0 : 4
Швеция
0:1 – Форсберг – 18, 0:2 – Нюман – 24, 0:3 – Берг – 37, 0:4 – Гранквист – 84 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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