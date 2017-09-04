Вопрос дня. Что дал сборной России матч с «Динамо»?

Перевернули календарь. Сборная победила в самом сюрреалистичном матче года Разгром «Динамо», капитанская повязка Нойштедтера и игра Погребняка — в репортаже с «Арены Химки».

3 сентября на «Арене Химки» экспериментальный состав сборной России обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 в нерядовом контрольном матче. Насколько полезным в плане подготовки к домашнему мундиалю оказался спарринг с не самым сильным отечественным клубом? Получил ли Черчесов полезную информацию о потенциальных новичках? Кто из новых «сборников» проявил себя ярче всех? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Виталий Мутко, вице-премьер РФ и президент РФС:

— Информативный матч. Многие ребята выглядели очень убедительно. Тут не только резерв посмотрели. У всех есть шанс попасть на ЧМ-2018. Состав только в мае будет объявлен. Спасибо „Динамо“ за хорошую игру. По календарю сборной всё ясно по следующему году. С этим прояснится в зависимости от того, кому предстоит проходить дополнительные стыки.

Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России:

— Ещё неделю назад говорил: что здесь такого – ну, «Динамо» и «Динамо». Какая разница, с кем играть? Мяч круглый, трава зелёная. Ничего страшного, если другого соперника не нашлось. Главное, что собрались и сыграли, посмотрели на новых футболистов. Лишний раз убедились, что они у нас есть. Недавно на Кубке конфедераций видели, как Германия привезла второй состав и выиграла турнир.

Ролан Гусев, экс-полузащитник сборной России:

— Встреча с «Динамо» была необходима с точки зрения просмотра ближайшего резерва. Все игроки сегодня показали, что достойны национальной команды. Особенно мне понравились братья Миранчуки. Они заметно выделялись на фоне остальных.

Борис Игнатьев, экс-наставник сборной России:

— Мне тоже очень понравились братья Миранчуки. Это те, кто в 2018 году поможет основной команде сборной России, если не травмируются, конечно. А так, могу ещё выделить Кузяева, Фернандеса, Тарасова и Лунёва. Они делают всё то, что показывают в национальном чемпионате. Адаптироваться в сборной всегда тяжело, поэтому те, кто смог это сделать, очень значимы для команды.

Кузяев: в сборной сыгрался с Миранчуком. Только не знаю, с каким… Полузащитник «Зенита» — о дебюте в сборной, «проставе» за первый гол в карьере за «Зенит» и записках Манчини.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Помимо Миранчуков, отмечу Антона Заболотного, который был напористым и забил красивый гол. Константин Рауш показал себя квалифицированным футболистом: думаю, он ещё пригодится сборной России. Марио Фернандес подтвердил свой статус одного из лучших футболистов РФПЛ. Что касается выбора соперника, то считаю «Динамо» сильнее сборной Анголы, с которой мы могли сыграть.

Ринат Билялетдинов, известный российский тренер:

— Поспорил бы. Если совсем нет возможности договориться с другой сборной, можно хотя бы пригласить сильный зарубежный клуб. Иначе получается какое-то внутреннее первенство. Те же самые игроки, что недавно играли друг с другом, переодели майки и вышли на поле. С точки зрения футболиста, мне было бы не так интересно играть с российским клубом, как с внешним соперником.

Игорь Колыванов, бывший нападающий сборной России и «Динамо»:

— В плане построения коллектива и командной игры матч с «Динамо» очень полезен. Не может же сборная только тренироваться и не играть ни с кем. Если бы национальная команда играла, например, с «Зенитом», то у петербуржцев вышел бы второй состав – многие уехали в свои сборные. Видимо, тренерский штаб выбрал оптимального соперника. И готовились к матчу в Москве, и игру провели тут.

Олег Романцев, бывший тренер сборной России:

— Россия – «Динамо»? А что это за матч такой? Товарищеский? Хм, и что, сборная выиграла? В таком случае поздравляю Стаса (Станислава Черчесова. — Прим. «Чемпионата») с этой победой, но матча я не видел. Смотрел другие передачи в это время.

8 матчей сборной России против клубов. Да-да, это не впервые! Игрой с «Динамо» наша сборная продолжает традиции 90-х.

Взгляд изнутри

Константин Рауш, защитник сборной России:

— Очень рад, что Черчесов пригласил на этот матч. Считаю, что вели игру, нормально выглядели. На тренировках стараюсь всегда играть в центр первым касанием — сегодня удалась голевая передача. Уровень «Динамо»? Думаю, им было тяжеловато. Я почти всегда находил партнёра в центральной зоне, наши футболисты хорошо двигались. В общем, я бы с удовольствием приехал в сборную ещё раз. Познакомились с ребятами, много общались. Мне и по-русски стало разговаривать легче.

Антон Миранчук, полузащитник сборной России:

— Очень приятно, что в первом матче за сборную забил первый гол. Что может быть лучше? Понятно, что первый раз друг друга видели, но инициативой владели, создавали моменты. С Тарасовым и братом мы играем в «Локо» — за счёт этого получилось лучше выходить из обороны в атаку. У «Динамо» уровень неплохой, не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше. А ещё очень приятно, что пришло так много болельщиков. Будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог.

Черчесов: жаль, что не разберём с Миранчуками ошибки Черчесов остался доволен игрой сборной России, а Калитвинцев, похоже, сделал серьёзные выводы по поводу группы игроков.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Дебют Фернандеса и Рауша? Они для нас особенные. Думаю, оба квалифицированно сыграли. Было больше эмоций, нежели неудобства. Поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. Мы в их лице получили игроков, которые нам помогут. Миранчуки? У них есть понимание с полуслова. В плане игры мы попросили их перенести взаимодействие из «Локомотива». Жаль только, что завтра они уже разъедутся и не будет возможности разобрать отдельные ошибки, которые меня расстроили.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— В таком парадоксальном матче правильнее оценивать отдельных игроков, а не сборную в целом. Явно готовы к тактике сборной России оба крайних защитника, Рауш и Фернандес, понравились братья Миранчуки. Среди лучших в матче – Илья Кутепов (давно такого не было) и Антон Заболотный (привычно, если вы подробнее следите за андеграундом РФПЛ). Но главное удивление всё равно дарит команда в целом. На фоне «Динамо» сборная смотрелась очень целостной командой, понимающей, как разбить игру оппонента, как навязать прессинг, как организовать оборону. Да, это «Динамо» очень слабое с тактической точки зрения, но тем не менее – собранная на несколько дней команда умудрилась полностью разбить банду, тренирующуюся ежедневно. Удивительный и странный итог.

Мнение читателей

Gogashramm:

— Вы всерьёз это намерены обсуждать??? Даааа… Ждём статьи «10 выводов после матча Россия — Динамо», «Топ-5 жён футболистов матча Россия — Динамо», «Яркие болельщицы матча Россия — Динамо», «Роман Нойштедтер: Не ожидал стать капитаном в такую ответственную минуту».

Maxzen:

— Рауш уже года четыре в «Футбольном менеджере» просится в сборную. Странно, что игрок, который в Бундеслиге несколько раз признавался лучшим за тур, только сейчас вызывается в сборную России.

marty-mcfly:

— Из этой сборной на ЧМ точно должны быть: Лунёв, Рауш, Миранчуки, Кузяев, возможно ещё Фернандес. По остальным уже есть вопросы. На удивление не самый унылый матч. Всяко лучше, чем играть товарняк с каким-нибудь Лихтенштейном.