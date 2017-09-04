4 впечатления по игрокам сборной России после «Динамо»

Один из сотни парадоксов матча сборной России с «Динамо» – невозможно оценивать в целом сборную, наспех сотканную из ближайшего и далёкого резерва. Без наигранных связей, с игроками, многие из которых работают вместе впервые, сложно было рассчитывать на выстроенную модель игры. Забавно, что «Динамо» проиграло удивительно легко, до 60-й минуты даже выходя из-под прессинга со скрипом несмазанной телеги – но это уже проблемы «Динамо». Оценивать сборную нужно всё-таки в разрезе отдельных игроков, тем более что сразу несколько новичков подарили интересную пищу для размышлений.

Шахов – лучший по длинным передачам

На мини-сбор Станислав Черчесов набрал толпу крайних защитников, однако центральную тройку очертил сразу – Нойштедтер, Кутепов, Шахов. Виталий Шахов – самая неизвестная из всех фигур, но банально самая нераскрученная. Уроженец посёлка Северный исколесил всю ФНЛ, побывал на просмотрах в «Динамо» и ЦСКА, а теперь наконец-то закрепился в Премьер-Лиге с «Тосно».

У Дмитрия Парфёнова Шахов – один из проверенных вариантов перевода мяча в атаку: защитник регулярно нагружает длинными передачами Заболотного. В тройке защиты сборной России Шахов пасовал меньше других (53 паса – 56 у Кутепова, 72 у Нойштедтера), зато чаще нагружал оборону «Динамо» лонг-боллами, с которыми не справлялись Хольмен и Рыков. Как итог – Шахов сделал 7 передач, отрезавших 5 или более соперников (лучший в сборной), и заработал 70 Packing (тоже лучший – у Нойштедтера 66).

Сзади Шахов тоже был неплох, но одна ошибка защитника «Тосно» бросилась в глаза. В середине первого тайма Себастьян Хольмен длинной передачей из глубины едва не отправил к воротам Ивана Темникова, и Шахов изначально проиграл динамовцу позицию. Но успел выручить команду в героическом прыжке.

Антон Миранчук хорош. Но только в атаке

В нашем футболе прочно обосновался новый братский подряд. И это точно. Вслед за Алексеем Миранчуком Антон сначала пробился в состав «Локомотива», а затем попал в экспериментальную сборную. Адаптироваться к схеме Миранчуку не пришлось – «Локо», как и сборная, активно использует модуль, где сочетаются 3-4-1-2 и 3-4-2-1. Как и в клубе, Антон Миранчук собрал большой букет атакующих действий: 70 ТТД – больше, чем у любого полузащитника сборной (кроме Кузяева), 3 ключевых передачи (больше лишь у брата), 3 удачных обводки. Гол, наконец.

Однако уже у второго тренера Антон Миранчук создаёт впечатление игрока, которому комфортнее ближе к атаке, без такого объёма черновой работы.

Если опрометчивое желание Миранчука бросаться в прессинг как можно выше удавалось маскировать – в глубину садился страховать Кузяев, – то тактическая ошибка с мячом в ногах отражает игру Антона. На скриншоте ниже – главная ошибка Миранчука в матче: получив передачу в центральном круге, он захотел развернуться, но жёстко принял мяч и выпустил из-под контроля. Команда выше классом, чем «Динамо», смогла бы использовать дыру в центре и довести мяч хотя бы до штрафной площадки.

Хосеп Гвардиола поставил бы игрока за такую ошибку коленками на горох, и это не первый раз, когда мы говорим о недостаточно чутких действиях Миранчука на своей половине поля. В матче «Локомотива» с «Уралом» Антон неоднократно допускал тактические ошибки, либо высоко застревая в прессинге и тяжело возвращаясь назад, либо открывая вместе с Игорем Денисовым громадные коридоры, не контролируя свою зону. Антону Миранчуку комфортнее в схеме 4-2-3-1, а в нынешней тактике сборной его единственная комфортная позиция – инсайда, как у брата. Тем более что Далер Кузяев не разучился играть на позиции, где начал матч Миранчук.

Рауш – сильный игрок для обоймы сборной

Константин Рауш сделал всё возможное, чтобы получить вызов и на октябрьские товарищеские матчи сборной. Класс и опыт игры в Бундеслиге виден без микроскопа – уже на второй минуте Рауш доказал, что думает быстрее большинства игроков сборной, придумал пас в касание на Антона Миранчука и вспорол полуфланг «Динамо», организовав для партнёра свободный коридор.

Активность Рауша использовали по назначению – он гораздо активнее, чем Марио Фернандес, играл в пас (48 передач против 35), много играл в центр на Миранчуков. Голевая атака с прострелом Рауша на Заболотного тоже началась на игроке «Кёльна» – он получил мяч слева, протащил его до чужой штрафной, снова отдал в середину, а потом открылся во второй волне атаки. Раушу посильно помогал и правый защитник «Динамо» Морозов, то сваливавшийся в центр, то прессинговавший слишком высоко и освобождавший свою зону. Даже стандарты под левую ногу исполнял именно Рауш.

Ситуация с левыми латералями в России настолько печальна, что Черчесову придётся выбирать между Комбаровым (ох), выходящим по праздникам в нынешнем сезоне Жирковым и Щенниковым, чьи навыки в атаке всё ещё слабее, чем у всех конкурентов. Рауш, ежесезонно выдерживающий проверку игроками уровня Роббена, Пулишича, Бельараби – защитник, который однозначно расширит обойму сборной.

Заболотный – почти копия Дзюбы

Из всех игроков «Тосно» Антон Заболотный выглядел самым железным кандидатом на место в сборной России. Летом Заболотный был одним из самых полезных футболистов Премьер-Лиги, выполняя много черновой, незаметной работы – и в работу входили не только регулярные единоборства и скидки своим, но и прессинг, создание помех вратарю, доставка выигранных мячей на фланги. Такой Артём Дзюба на минималках.

Заболотный: хотел бы играть с Раушем в одной команде Один из дебютантов сборной России – о своём голе в необычном матче с «Динамо» и экспериментах Черчесова.

Черчесов сделал Заболотного одной из ключевых фигур экспериментальной команды. Со своей миссией таргетмена Антон справлялся очень качественно – выиграл дикие 89% верховых единоборств и отрезал на приёме передач из глубины 73 соперников за матч (больше других игроков сборной). Заболотный опускался на фланг, когда Шахов или Нойштедтер бросали ауты, и пробовал искать свободные коридоры. Как Заболотный рассказал нашему интервью-гуру Ивану Карпову, он ещё до матча планировал рвать пространство между защитниками «Динамо», и голевой случай оказался не единичным, где Антону это удалось.

Недостаток в игре Заболотного против «Динамо» лишь один – два необъяснимых дальних удара на старте матча в ситуациях, когда можно развивать атаку. Сам Заболотный рассказывал, что его перехлёстывало желание, и наверняка его пристрелка была связана именно с желанием. В ситуациях, когда Антон бил по воротам, в «Тосно» он пасует на край и летит насыщать штрафную, дожидаясь подачи. Но даже при таком недостатке Заболотный был очень хорош, а его сильные качества стали ещё очевиднее, когда на позицию чистого форварда вышел Панченко, цеплявшийся за мяч значительно хуже (2/5 выигранных единоборств и 20 отрезанных соперников на приёме передач).

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Все понимают, что нынешний сбор национальной команды – ознакомительный. Станислав Черчесов хотел познакомиться с некоторыми игроками поближе и уже сделал выводы: подметил работоспособность Заболотного, выделил плохую концентрацию на сборной Вячеслава Караваева, которого теперь явно вызовут в сборную нескоро (даже в «Спарте» он проиграл конкуренцию Ондржею Загустелу). Но для большинства игроков вызов в российский лагерь – лишь мираж, что летом следующего года вызов может последовать вновь. Шахов и Заболотный, при всей их полезности, наверняка из этого списка.

С натяжкой лишь двое новичков сборной России должны (именно должны) поехать на чемпионат мира. Константин Рауш, чей опыт игры в Бундеслиге обязательно пригодится, и Далер Кузяев, раскрывшийся ещё у Рахимова в «Тереке». Для многих других – Караваева, Набиуллина, Стоцкого – сбор рискует остаться ознакомительным. Познакомиться со сборной, её порядками, потренироваться. И попрощаться.