Самые надёжные вратари РФПЛ прямо сейчас

В спарринге с «Динамо» Андрей Лунёв оправдал надежды тренера сборной и доказал, что не зря возглавляет этот рейтинг.

В контрольном матче с «Динамо» у голкипера экспериментального состава сборной было мало работы – спасибо своим защитникам и чужим нападающим. Но с тем минимумом, которым динамовцы его обеспечили, Лунёв справился безупречно: уже при счёте 3:0, предполагающем подсознательное снижение концентрации, Андрей отразил два удара Соснина, со стандарта и с игры, изготовив первый «сухарь» в национальной команде. Пускай даже в таком, выставочно-просмотровом, матче. Ни в какой официальный зачёт он, разумеется, не пойдёт, но ценность первого номера «Зенита» в глазах Станислава Черчесова, безусловно, повысит. А вместе с нею – шансы на участие в домашнем чемпионате мира.

Кого-то, возможно, прогресс Лунёва, только год назад, за месяц до четвертьвекового юбилея отворившего двери Премьер-Лиги, удивит – только не внимательного зрителя, хотя бы изредка сверяющего собственные впечатления с беспристрастными цифрами. Они не дадут солгать: без малого треть дистанции чемпионата этот улыбчивый, удивительно добродушный парень провёл на отлично. Рейтинг компании Instat, присваивающей каждому игроку собственный индекс, исходя из совокупности свершённых на поле дел, это только подтверждает. Пробежимся по верхним строчкам.

1. Андрей Лунёв («Зенит»). Instat index – 280

Минуты: 753. Пропущенные голы: 3. Сейвы: 6.

Всего семь вратарей отработали летний отрезок чемпионата от начала до конца. Лунёв среди них пропустил меньше всех мячей (3) при лучшем показателе отражённых ударов (86%). С таким подбором исполнителей и атакующей ориентацией игры, какие есть у «Зенита», фактор собранности вратаря особенно важен: трудно сохранить максимальную концентрацию, когда мяч большую часть времени гуляет по противоположной половине поля. Лунёву это удаётся, что в том числе находит отражение в точности передач. По этому параметру (92%) он №1 в лиге. Для команды, исповедующей агрессивную манеру игры, кипер, умело действующий ногами – большое подспорье.

Лунёв: Дзюба подкалывал: «Кого купили? Вообще с ума сошли?!» Как попасть в кабалу к кредиторам, чуть не бросить футбол и за год дойти от лавки «Уфы» до основы «Зенита» — повествует Андрей Лунёв.

2. Сергей Песьяков («Ростов»). Instat index – 278

Минуты: 564. Пропущенные голы: 1. Сейвы: 6.



Целебное влияние свежего донского воздуха на списанных со счетов мастеров заслуживает самого внимательного изучения. Кажется, больше остальных ему подвержены вратари. За последние годы не один кипер сорвал с себя в «Ростове» унизительный ярлык «сбитый лётчик». Плетикоса, Джанаев… Теперь реноме сильного вратаря, поставленное под сомнение в «Спартаке», на «Олимпе-2» восстанавливает Песьяков. Обороноспособность жёлто-синих в этом сезоне вызывает искреннее восхищение: два пропущенных гола и ни одного – с игры! В пассиве Песьякова один из них, в активе – пять сухих матчей и 92 процента отбитых ударов – лучший показатель среди коллег, выходивших на поле более одного раза.

Оттолкнуться от Дона. 7 новичков «Ростова», которым есть что доказывать Кучуку и самому есть что доказывать футбольной России, и людей для реализации своих целей он подбирает всё больше «отверженных».

3. Александр Будаков («Анжи»). Instat index – 276

Минуты: 94. Пропущенные голы: 0. Сейвы: 1.



Третье место в классификации Будакова пока в известной степени условно и требует подтверждения на более продолжительной дистанции, но заявку на статус первого номера «Анжи» высокий блондин оформил безошибочно. Чтобы не впасть в меланхолию после казанской выволочки (0:6), южанам кровь из носу нужно было удачно сыграть в следующем туре. С Будаковым на последнем рубеже они одолели добротную «Уфу». На ноль. Всё, что летело в створ, Александр отбил.

Лидеры отдельных номинаций



Отбитые удары (всего): 32 – Годзюр («Урал»), 31 – Довбня («СКА-Хабаровск»), 28 – Беленов («Уфа»).



Отбитые удары (процент): 100% (3 удара) — Будаков («Анжи»), 92% (12) — Песьяков («Ростов»), 89% (31) — Довбня («СКА-Хабаровск»), 86% (18) — Лунёв («Зенит»).



Сейвы (всего): 17 – Годзюр («Урал»), 13 – Довбня («СКА-Хабаровск»), 11 – Габулов («Арсенал»), Синицын («Краснодар»), Юрченко («Тосно»).



Игра на выходе/удачная (больше одного матча): Беленов («Уфа») – 39/37 (95%), Песьяков («Ростов») – 18/17 (94%), Городов («Ахмат») — 30/28 (93%).



Точные передачи (процент): Лунёв («Зенит») – 92%, Сафонов («Краснодар) – 91%, Солосин («Анжи») – 90%.

4. Евгений Городов («Ахмат»). Instat index – 268

Минуты: 569. Пропущенные голы: 6. Сейвы: 7.



Лучший старт «Ахмата» в истории – в значительной степени заслуга Городова. Пока Евгений держал ворота на замке, грозненцы побеждали – «Амкар», «Ростов», «Динамо». Первые же пропущенные мячи обернулись поражением. Олег Кононов тонко прочувствовал, когда дать основному вратарю передышку – на переосмысление совершенных сейвов, но в большей степени – недоработок. После возвращения в основу Городов непреодолимой стеной стал на пути атак ЦСКА – и «Ахмат» снова выиграл. И опять всухую.

5. Андрей Синицын («Краснодар»). Instat index – 268

Минуты: 660. Пропущенные голы: 6. Сейвы: 11.



Как для претендента на медали, «Краснодар» чересчур много позволяет соперникам в атаке. Чаще Синицына в лиге «тащат» только трое – Беленов, Шунин да Довбня. 20 ударов Андрей парировал, против шести был бессилен. Бичом «быков» в этой кампании стали стандарты: после них южане пропустили 5 из 7 (71%) голов. Но в целом травмированного коллегу Крицюка Синицын заменил достойно: 11 сейвов в сумме – это 3-5-й результат в чемпионате. Круче только у Довбни (13) и Годзюра (17).

«Как спасти сибирский футбол, если все деньги в Москве?» Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын — о родном Краснокаменске, реалиях нашего футбола и китайском пути.

6. Игорь Акинфеев (ЦСКА). Instat index – 267

Минуты: 571. Пропущенные голы: 6. Сейвы: 8.



Из обладателей столичной прописки лучший балл по итогам восьми игровых дней имеет Акинфеев. Возможно, он был бы и выше, не подстереги Игоря травма в начале августа. Пожалуй, лишь в «армейском» дерби с Хабаровском капитан ЦСКА мог себе позволить слегка расслабиться – ввиду тотального превосходства своей команды. В остальных случаях Игорь регулярно вступал в игру, а наивысшей нагрузке подвергся в матчах со «Спартаком» и «Уралом». От одних пропустил раз, от других – ничего.



Использованы материалы instatscout.com.