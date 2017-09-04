Они в эти игры не играют. Клубы, которые переждали трансферное безумие

12 главных трансферов этого лета Дорого и сердито: Неймар, Мбаппе, Дембеле и все-все-все.

Прошедшее трансферное лето модно называть «безумным». Отметились не только болельщики и журналисты, но и многие тренеры. Например, Антонио Конте, Жозе Моуринью, Рафа Бенитес и Юрген Клопп. Как видим, высказались некоторые из тех, кто прежде не гнушался подбрасывать в этот костёр дрова. Правда, Унаи Эмери предпочёл отмолчаться. На этом – действительно не вполне здоровом – фоне легко не заметить клубы, которые мирно стояли в сторонке. Не участвовали в беге в мешках. И не продавали за безумные деньги. Зарабатывали и тратили только те суммы, которые не удивили бы нас и два года назад. Хотя имели возможность сделать намного больше. Давайте отдадим им должное.

«Ливерпуль»

Потрачено на трансферы: 89 млн евро

Заработано на трансферах: 47 млн евро

Во-первых, они удержали Филиппе Коутиньо. Не факт, что это было разумно, но «Ливерпуль» — клуб, который последовательно отвергает современные трансферные правила, и он хотел показать, что это в принципе возможно. Доказал. Одновременно «Ливерпуль» довольно грамотно сработал на рынке. Усилил проблемную позицию левого защитника, добавил мощи в центр и бесплатно взял одного талантливого парня из «Челси». В начале лета Клопп предупредил, что не станет тратить деньги, если сумма покажется слишком высокой. Примерно так и получилось. Продажа Мамаду Сако и пара трансферов поменьше позволила клубу остаться в ничтожном по меркам английских телеконтрактов минусе.

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«Лестер»

Потрачено на трансферы: 58 млн евро

Заработано на трансферах: 48 млн евро

Давайте честно: «Лестер» не удивляет нас отсутствием громких трансферов. Это как раз то, чего мы ждём от «лис». Но они сохранили Рияда Мареза, а вместо Дэнни Дринкуотера будет играть Висенте Иборра. Правда, в Германию уехал Бартош Капустка, но ведь он запомнился в Англии разве что забавной фамилией. И ещё: «Лестер» забрал у «Ман Сити» Келечи Ихеаначо и оставил «Халла» без двух игроков. В общем, тихо – не значит плохо.

«Интер»

Потрачено на трансферы: 86 млн евро

Заработано на трансферах: 62 млн евро

Ест мнение, что «Интер» собирался провести лето совсем по-другому. Семейство Чжаном заявило о «возвращении на вершину», клуб нанял Вальтера Сабатини – когда-то одного из лучших директоров в европейском футболе. Когда-то давно. Сабатини тоже высказался в стиле «всё нормально, деньги есть». Но потом всё затихло. И уже другой директор «Интера», Пьеро Аузилио, после закрытия трансферного окна объяснялся с болельщиками: «Финансовый фэйр-плей строг. По крайней мере к «Интеру». Мы должны были тратить очень осторожно». С учётом этих обстоятельств «Интер» провёл довольно эффективную трансферную кампанию. Новички – не звёзды, зато соответствуют игровой философии Лучано Спаллетти, а расходы удалось почти полностью отбить за счёт игроков, которые тренеру оказались не нужны.

У этой красивой истории про здравый смысл смазанный конец: не удалось договориться с «Арсеналом» и «Ман Сити» об аренде Эльякима Мангала Мангала и Шкодрана Мустафи. В итоге Спаллетти остался с тремя центральными защитниками до января. Причём один из них – Андреа Раноккия, про которого Лучано неделю назад с обезоруживающей откровенностью сказал: «Он хороший парень, но когда мы найдём защитника, он покинет команду». Не нашли, не покинул. Хорошо, что Д’Амброзио может играть в центре.

«Наполи»

Потрачено на трансферы: 57 млн евро

Заработано на трансферах: 8 млн евро

Тихо и незаметно «Наполи» решил главную проблему прошлого сезона: создал глубину состава. Маурицио Сарри был вынужден творчески решать кадровые проблемы, когда остался без центрфорварда – и поставил на острие Дриса Мертенса. Это было великолепно, но у «Наполи» и не было другого выбора. А сейчас качественный игрок подмены есть у всех. Наконец-то Сарри получил возможность поощрять конкуренцию за место в старте – остаётся только выяснить, как хорошо он справится с этим опасным оружием.

Задача была решена без особых трат. Конечно, Италия уже не та, что 20 лет назад, но 50 млн Аурелио Де Лаурентис может потратить, не опасаясь звонков от контрольной комиссии ФФП. Добавим к этому тот факт, что «Наполи» впервые за годы не потерял вообще ни одного игрока основы. Можно понять, почему мой коллега Сергей Титов всерьёз считает команду Сарри претендентом на скудетто.

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«Бавария»

Потрачено на трансферы: 104 млн евро

Заработано на трансферах: 33 млн евро

Шум дождя, тиканье старинных настенных часов, трансферы «Баварии»… а что успокаивает вас? Мюнхенцы ухитрились взять мировую звезду в аренду на два сезона, а цена будущего трансфера составит 40 млн евро. А ещё «Бавария» выкупила Кингсли Комана, который уже проявил себя у Карло Анчелотти, и серьёзно укрепила центр поля. И мимоходом – возможно, просто по привычке – лишила пару немецких клубов молодых талантливых игроков. В сумме потратив на всё это лишь на 70 млн евро больше, чем заработала. Напомню, что речь о клубе, который зарабатывает значительно больше, чем «ПСЖ».

«Реал»

Потрачено на трансферы: 46 млн евро

Заработано на трансферах: 122 млн евро

У Флорентино Переса хватало искушений. Имели место серьёзные переговоры с Килианом Мбаппе, шла речь о топ-форварде. Старый-добрый Перес, каким мы его знаем, точно не удержался бы от поздней покупки ненужного игрока хотя бы миллионов за 50… Но нет. Судя по новостям в испанских СМИ, важную роль в этом решении сыграл Зинедин Зидан. Вроде бы француз заявил, что звёздный игрок в группу атаке допустим лишь после продажи Гарета Бэйла. Звучит правдоподобно, Зидан приложил колоссальные усилия в прошлом сезоне, чтобы вся обойма оказалась причастной к победам. Ему нужен небольшой, абсолютно управляемый коллектив, в котором каждый игрок знает, что он нужен. Всё так, но когда это мнение тренера останавливало короля «Реала»?

Поздравляю болельщиков, кажется, президент самого успешного в данный момент европейского клуба решил сделать ставку не на хайп, а на здравый смысл. Если бы «Реал» готовил сочинение «Как я провёл лето», в нём было бы всего одно слово. Эффективно. Все, кто так или иначе проявлял недовольство по ходу прошло сезона, покинули команду. На каждую позицию есть по два игрока – и вы в большинстве случаев не сможете точно сказать, кто из них основной, а кто – дублёр. Потому что в течение ближайших девяти месяцев играть будут все.

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«Боруссия» Дортмунд

Не самый очевидный выбор тренера, участие одной из самых нудных и некрасивых историй лета – «Боруссии» было трудно, летом она была в центре внимания. И не удержала своего игрока. Но в плане селекционной работы дортмундцы оказались на высоте. Им есть кем заменить Усмана Дембеле.

«Ювентус»

Продажу Леонардо Бонуччи в «Милан» можно объяснить множеством рациональных причин. Но это неважно. Потому продавать (независимо от любых рациональных причин) одного из лучших в своём амплуа футболистов мира за 40 млн евро, когда Антонио Рюдигер стоит 35 – это ненормально. Отдавать растущему молодому конкуренту – тем более. «Ювентус» затеял перестройку и обновил состав. Разумеется, в итоге туринцы по финансам оказались в плюсе. А вот стали ли они сильнее?

«Тоттенхэм»

Продажа Кайла Уокера за 51 млн и перевод Кайла Уокер-Питерса в основу из академии вместо него – это лучшая шутка лета. Возможно, после картинки «ПСЖ» с кенгуру…

Трансфер Давинсона Санчеса за 40 млн евро не позволяет «шпорам» занять место в категории клубов, познавших дзен, но их трансферная политика была разумной.Серж Орье – готовый игрок для старта, Льоренте, Санчес и Фойт дадут глубину состава, которой не хватало в прошлом сезоне. «Тоттенхэм» на этом ещё и заработал. Вы же не думали, что они потратят больше, чем получили?