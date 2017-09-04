Не повезло так, как Раушу. Меркель и другие несостоявшиеся игроки сборной

Вопрос дня. Что дал сборной России матч с «Динамо»? Самая необычная контрольная игра национальной команды в XXI веке в оценках экспертов и болельщиков.

В контрольном матче с «Динамо» в сборной России дебютировали два футболиста, которые не так давно получили возможность выступать за нашу национальную команду – это родившийся в Томской области немец Константин Рауш (он имеет паспорт РФ с 2015 года) и бразилец Марио Фернандес. Два защитника присоединились в составе хозяев ЧМ-2018 ещё к двум натурализованным игрокам – Гилерме и Роману Нойштедтеру. Есть повод вспомнить тех, кого тоже думали натурализовать для российской сборной, но по разным причинам не сделали этого.

Ари

Бразильский нападающий появился в чемпионате России в 2010-м, перейдя из АЗ в «Спартак». С тех пор Ари выступает исключительно в РФПЛ: сменил красно-белых на «Краснодар», а с начала этого года играет на правах аренды за «Локомотив». В 2015-м тогдашний главный тренер нашей национальной команды Фабио Капелло предложил Ари заняться получением гражданства РФ, так как видел в нём кандидата в сборную России. После ухода Капелло этот процесс был приостановлен, но сейчас нападающий снова намерен стать гражданином страны, в которой живёт уже более семи лет. Интересно, что думает о перспективах Ари попасть в сборную Станислав Черчесов?

Андреас Бек

В марте 1987-го в городе Кемерово родился мальчик по имени Андрей Бек. Через три года его семья переехала в ФРГ в качестве немецких переселенцев. Бек учился футболу в «Штутгарте», в составе которого и дебютировал на профессиональном уровне. Защитник прошёл юношескую и молодёжные сборные Германии, а в 2009-м дебютировал в первой команде Йоахима Лёва. Вызов Беку поступил на фоне разговоров о том, что необходимо пригласить его в сборную России. Впрочем, дальше обсуждения этой темы дело не заходило, а после выступления Андреаса за Германию вопрос по нему автоматически отпал. Впрочем, на сегодняшний день Бек вряд ли бы был игроком основного состава.

Бразильский нападающий перебрался в «Спартак» летом 2007 года и довольно быстро превратился в звезду российского чемпионата. В сезоне-2009 и в сезоне-2010 Веллитон становился лучшим бомбардиром РФПЛ. На волне успеха бомбардир дал интервью, в котором признался, что готов выступать за сборную России. Однако этому желанию бразильца не суждено было сбыться. По слухам, некоторые игроки нашей национальной команды высказались против приглашения Веллитона. Усугубил ситуацию конфликт с Игорем Акинфеевым, которому спартаковец нанёс тяжелую травму в борьбе за мяч. После той истории качество игры Веллитона стало снижаться, он покинул Россию.

4 впечатления по игрокам сборной России после «Динамо» Как минимум Константин Рауш может остаться в сборной надолго.

Андреас Вольф

Бывший защитник «Нюрнберга», «Вердера» и «Монако» – потомок поволжских немцев. Он родился в Таджикистане, но в возрасте восьми лет перебрался с родителями в Нюрнберг. Разговоры о приглашении Вольфа в сборную России возникли перед Евро-2008. СМИ сообщили, что Гус Хиддинк хочет видеть защитника в своей команде, тем не менее, российская сборная отправилась на лучший турнир в своей истории без Андреаса. Позже Вольф находился в шаге от перехода в «Зенит», который, скорее всего, тоже повысил бы его шансы попасть в состав нашей национальной команды. В последний момент трансфер в петербургский клуб сорвался. В 2014-м Вольф повесил бутсы на гвоздь и начал работать в системе родного «Нюрнберга».

Вадим Демидов

Центральный защитник – сын экс-игрока сборной СССР по гандболу Сергея Демидова. Вадим родился в Латвии, а когда ему было три года, семья переехала в Норвегию. В этой стране Демидов-младший рос, занимался футболом и выступал до 25 лет. Только тогда он покинул «Русенборг» и отправился путешествовать по миру. Вадима занесло даже на историческую родину: в 2013-м он подписал контракт с «Анжи», однако быстро покинул российский клуб, не сыграв в РФПЛ ни разу. До того, как Демидова в 2008 году заиграли норвежцы, ходили разговоры о его возможном появлении в сборной России. Сам Вадим, по его словам, был бы рад такому развитию событий. Но РФС, похоже, не имел планов на молодого защитника.

Александр Меркель

Сегодня в сборной России могло бы быть значительно больше «русских немцев». Ещё одним реальным кандидатом в нашу национальную команду называли полузащитника Меркеля, который прошёл все юношеские сборные Германии, а в 18 лет дебютировал за «Милан». Тогда ему обещали большое будущее. Правда, по-настоящему его карьера так и не сложилась, в том числе из-за травм. Ни в «Милане», ни в «Дженоа», ни в «Удинезе» он не стал звездой. Теперь же Меркель заигран за сборную Казахстана, где, кстати, и родился в 1990 году. Приглашения из РФС Александр так и не дождался, хотя был готов помочь сборной России даже в лучший для себя период.

Жерри-Кристиан Тчуйсе

Камерунец прожил в России 10 лет и едва не оказался первым натурализованным футболистом в истории нашей команды. Тчуйсе успел даже принять участие в сборе российской сборной, когда выступал за «Спартак». Жерри-Кристиан получил паспорт РФ, но, в конце концов, сам же и отказался от вызова. Темнокожий защитник сослался на то, что ему угрожали неизвестные, которые были категорически против его включения в состав сборной России. Через некоторое время Тчуйсе принял приглашение из национальной команды Камеруна. По окончании карьеры уехал жить во Францию, открыв бизнес на родине, но в одном из интервью Тчуйсе признался, что у него нет камерунского паспорта – только российский.