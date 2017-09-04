«Первое время было страшно с Манчини, потом раскрепостился»

Выступающий за «Зенит-2» Никита Каккоев – о сборах с основой, впечатлениях от Манчини и необычном праздновании гола в матче с «Сибирью».

Защитник «Зенит-2» Никита Каккоев за год проделал стремительный путь от молодёжной команды «Зенита» до «Зенит-2». Заявить о себе он смог на Мемориале Гранаткина, где не просто выиграл турнир вместе со сборной России, но и был признан лучшим игроком.



– Это был мой первый вызов в сборную, – признаётся Никита. – Я был очень рад! Узнал всего недели за две до начала турнира. До этого занимался со сборной «Северо-Запада» на базе нашей академии, а потом пришёл вызов от сборной России.

– Ожидали, что турнир станет для вас таким удачным?

– Совсем нет! Настраивался на то, чтобы показать себя. Понимал, что это большой шанс. Так и получилось. Стал лучшим игроком и обратил на себя внимание тренерского штаба сборной, чему несказанно рад.

– О приглашении на сборы с «Зенит-2» вы узнали прямо во время турнира?

– Уже почти под самый его конец, когда пошли разговоры. Общался с Владиславом Николаевичем Радимовым, он, конечно, говорил, что это шанс закрепиться в «Зенит-2» и что надо показывать свою игру.



Вернувшись со сборов с дублем, Никита продолжил выступление в молодёжной команде в качестве стабильного игрока основы. В весенней стадии молодёжного первенства он отличился четырьмя голами и привлёк к себе внимание главного тренера основной команды Роберто Манчини. Уже в июне он отправился в Испанию на сборы с «Зенитом».



– Я просто тренировался с молодёжкой, а потом мне написал тренер, что я отправляюсь на сбор с основной командой, – вспоминает Каккоев. – Очень удивился! Был рад, что представится шанс показать себя.

– Как проходила первая тренировка?

– Сейчас уже даже и не вспомню. Но было волнение и небольшой мандраж. Боялся, что если я ошибусь, то будут ругать. Ошибки, конечно, были, но все поддерживали. И со временем стало спокойно.

– Какие остались впечатления от Роберто Манчини?

– Я был с командой всего неделю, но за это время Манчини показался мне одновременно и строгим, но и справедливым. Видно, что это опытный, мудрый, но при этом, современный тренер. Первое время, конечно, было страшно, потом раскрепостился.

– Кто-то из футболистов взял сразу под своё крыло?

– Со всеми установились ровные отношения, парни из основы всегда готовы и поддержать и помочь. Больше всего я общался с Артёмом Дзюбой. Он всё шутки шутил.

Выхода нет? 10 вариантов для Дзюбы, которые не работают Куда бы Артём Дзюба мог уйти из «Зенита»? Все варианты, которые назывались и приходят в голову, неосуществимы.

– Что удивило в тренировочном процессе?

– На первом сборе было много беговых упражнений, проверяли выносливость. В «Зенит-2» и молодёжке такого не было. А вот по работе с мячом почти всё то же самое.

– Оправдались ли ожидания, с которыми ехали на сбор?

– Никаких сюрпризов не было. Ехал с мыслью, что надо показать себя, закрепиться, чтобы попадать в заявку на матч с основной командой. Я знал, что будет очень сложно, так и вышло. Пока не получилось.

После сборов с основной командой Каккоев стал активно вызываться в «Зенит-2» и продолжил выступление уже не в молодёжном чемпионате, а в ФНЛ.



– Тяжело было переходить от тренировки с основным составом к игре за «Зенит-2»?

– Нет, ничего такого сложного в этом вообще не было.

– Сильно ли отличается молодёжное первенство от ФНЛ?

– В ФНЛ играть намного тяжелее! Здесь больше борьбы и на поле нужно как раз проявлять выносливость. В молодёжном первенстве выступают ребята 1997-98 годов рождения, а в ФНЛ играют взрослые дяди. Конечно, тут всё жестче.

Соловьёв: Кокора отговаривал от перехода, говорил: «Я в „Зенит“ не пойду!» Он блеснул в 19 лет, оказался ни с чем, перейдя в «Зенит», а сейчас реанимирует карьеру в питерском «Динамо», борясь за выход в РФПЛ.

– В матче с «Сибирью» вы необычно отпраздновали гол, дав пять судье. Как пришла такая идея?

– Не знаю (смеется). Это же всё на эмоциях произошло. Увидел руку судьи, и своя сама потянулась. В команде потом, конечно же, шутили на эту тему. Анатолий Викторович Давыдов зашёл в раздевалку и подал руку, но не как обычно это делают, для рукопожатия, а как я пять давал.

– Какую сейчас ставите перед собой цель?

– Закрепиться в основном составе «Зенит-2» и поехать на сборы с основной командой.



Успешное выступление как на Мемориале Гранаткина, так и в клубном чемпионате позволило Каккоеву стать и основным игроком юношеской сборной.



– Недавно мы ездили на турнир в Словакию, где заняли первое место. Сейчас тоже нахожусь в расположении сборной. Завтра вылетаем в Италию на товарищеский матч. Настроены только на победу. Как сказал Александр Сергеевич Гришин, нас не устраивают ни поражение, ни ничья.

– Какие впечатления от работы с Гришиным?

– Отличный тренер, очень опытный в работе с молодёжью. И человек он очень хороший, общительный. Всех всегда подбадривает.

– Многое ли изменилось в тренировочном процессе?

– Тренировки стали более игровыми – это нравится. Тактические занятия по-прежнему, конечно, есть – они обязательные.

– Чувствуете ли, что за полгода стали одним из лидеров юношеской сборной?

– Не скажу, что лидером, но то, что стал увереннее – это да. Поближе познакомился со всеми ребятами и от всех чувствую поддержку.