175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Никита Каккоев
Текст: Алина Матинян
Фото: fc-zenit.ru

«Первое время было страшно с Манчини, потом раскрепостился»

Выступающий за «Зенит-2» Никита Каккоев – о сборах с основой, впечатлениях от Манчини и необычном праздновании гола в матче с «Сибирью».
4 сентября 2017, понедельник. 20:00 Футбол

Защитник «Зенит-2» Никита Каккоев за год проделал стремительный путь от молодёжной команды «Зенита» до «Зенит-2». Заявить о себе он смог на Мемориале Гранаткина, где не просто выиграл турнир вместе со сборной России, но и был признан лучшим игроком.

– Это был мой первый вызов в сборную, – признаётся Никита. – Я был очень рад! Узнал всего недели за две до начала турнира. До этого занимался со сборной «Северо-Запада» на базе нашей академии, а потом пришёл вызов от сборной России.

– Ожидали, что турнир станет для вас таким удачным?
– Совсем нет! Настраивался на то, чтобы показать себя. Понимал, что это большой шанс. Так и получилось. Стал лучшим игроком и обратил на себя внимание тренерского штаба сборной, чему несказанно рад.

– О приглашении на сборы с «Зенит-2» вы узнали прямо во время турнира?
– Уже почти под самый его конец, когда пошли разговоры. Общался с Владиславом Николаевичем Радимовым, он, конечно, говорил, что это шанс закрепиться в «Зенит-2» и что надо показывать свою игру.

Вернувшись со сборов с дублем, Никита продолжил выступление в молодёжной команде в качестве стабильного игрока основы. В весенней стадии молодёжного первенства он отличился четырьмя голами и привлёк к себе внимание главного тренера основной команды Роберто Манчини. Уже в июне он отправился в Испанию на сборы с «Зенитом».

– Я просто тренировался с молодёжкой, а потом мне написал тренер, что я отправляюсь на сбор с основной командой, – вспоминает Каккоев. – Очень удивился! Был рад, что представится шанс показать себя.

– Как проходила первая тренировка?
– Сейчас уже даже и не вспомню. Но было волнение и небольшой мандраж. Боялся, что если я ошибусь, то будут ругать. Ошибки, конечно, были, но все поддерживали. И со временем стало спокойно.

– Какие остались впечатления от Роберто Манчини?
– Я был с командой всего неделю, но за это время Манчини показался мне одновременно и строгим, но и справедливым. Видно, что это опытный, мудрый, но при этом, современный тренер. Первое время, конечно, было страшно, потом раскрепостился.

– Кто-то из футболистов взял сразу под своё крыло?
– Со всеми установились ровные отношения, парни из основы всегда готовы и поддержать и помочь. Больше всего я общался с Артёмом Дзюбой. Он всё шутки шутил.

Выхода нет? 10 вариантов для Дзюбы, которые не работают
Куда бы Артём Дзюба мог уйти из «Зенита»? Все варианты, которые назывались и приходят в голову, неосуществимы.

– Что удивило в тренировочном процессе?
– На первом сборе было много беговых упражнений, проверяли выносливость. В «Зенит-2» и молодёжке такого не было. А вот по работе с мячом почти всё то же самое.

– Оправдались ли ожидания, с которыми ехали на сбор?
– Никаких сюрпризов не было. Ехал с мыслью, что надо показать себя, закрепиться, чтобы попадать в заявку на матч с основной командой. Я знал, что будет очень сложно, так и вышло. Пока не получилось.

После сборов с основной командой Каккоев стал активно вызываться в «Зенит-2» и продолжил выступление уже не в молодёжном чемпионате, а в ФНЛ.

– Тяжело было переходить от тренировки с основным составом к игре за «Зенит-2»?
– Нет, ничего такого сложного в этом вообще не было.

– Сильно ли отличается молодёжное первенство от ФНЛ?
– В ФНЛ играть намного тяжелее! Здесь больше борьбы и на поле нужно как раз проявлять выносливость. В молодёжном первенстве выступают ребята 1997-98 годов рождения, а в ФНЛ играют взрослые дяди. Конечно, тут всё жестче.

Соловьёв: Кокора отговаривал от перехода, говорил: «Я в „Зенит“ не пойду!»
Он блеснул в 19 лет, оказался ни с чем, перейдя в «Зенит», а сейчас реанимирует карьеру в питерском «Динамо», борясь за выход в РФПЛ.

– В матче с «Сибирью» вы необычно отпраздновали гол, дав пять судье. Как пришла такая идея?
– Не знаю (смеется). Это же всё на эмоциях произошло. Увидел руку судьи, и своя сама потянулась. В команде потом, конечно же, шутили на эту тему. Анатолий Викторович Давыдов зашёл в раздевалку и подал руку, но не как обычно это делают, для рукопожатия, а как я пять давал.

– Какую сейчас ставите перед собой цель?
– Закрепиться в основном составе «Зенит-2» и поехать на сборы с основной командой.

Успешное выступление как на Мемориале Гранаткина, так и в клубном чемпионате позволило Каккоеву стать и основным игроком юношеской сборной.

– Недавно мы ездили на турнир в Словакию, где заняли первое место. Сейчас тоже нахожусь в расположении сборной. Завтра вылетаем в Италию на товарищеский матч. Настроены только на победу. Как сказал Александр Сергеевич Гришин, нас не устраивают ни поражение, ни ничья.

– Какие впечатления от работы с Гришиным?
– Отличный тренер, очень опытный в работе с молодёжью. И человек он очень хороший, общительный. Всех всегда подбадривает.

– Многое ли изменилось в тренировочном процессе?
– Тренировки стали более игровыми – это нравится. Тактические занятия по-прежнему, конечно, есть – они обязательные.

– Чувствуете ли, что за полгода стали одним из лидеров юношеской сборной?
– Не скажу, что лидером, но то, что стал увереннее – это да. Поближе познакомился со всеми ребятами и от всех чувствую поддержку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Зенит-2 Молодёжная сборная России — Футбол ФК Зенит
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
21:02 Ротань: Исландия — сильный соперник, но всё зависит от сборной Украины
20:53 Гол игрока «СКА-Хабаровск» Коряна не спас Армению от поражения в матче с Данией
20:49 Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино и вышла на 3-е место группе
20:44 Буффон рассказал, как принял решение стать голкипером
20:42 Семёнов: в матче с «Локомотивом» всё будет хорошо, если выложимся полностью
20:40 Шевченко: у сборной Украины очень непростая группа, лёгких матчей вообще нет
20:31 Хассельбайнк возглавил худший клуб третьего дивизиона чемпионата Англии
20:30 Экс-полузащитник «Динамо» Ванкёр перешёл в «Антальяспор»
20:24 Мендьета: «Барселоне» нужно бороться за титулы, но «Реал» сейчас сильнее
20:19 Женщина-арбитр впервые будет работать главным судьёй в Бундеслиге
20:08 ЦСКА — «Тосно» — 4:2. Видеообзор контрольного матча
20:00 Донадони: зачем в Италии ищут козлов отпущения после 0:3 в Мадриде?
19:54 Джака: я тоже виноват в том, что «Арсенал» не сыграл с «Ливерпулем» на равных
19:46 Крицюк вернулся в общую группу «Краснодара»
19:44 Детские годы Неймара, Роналдиньо и других звёзд — в спецпроекте «Чемпионата»
19:42 Реднапп: международная пауза — это две мёртвые недели, я жду возобновления АПЛ
19:34 Бен-Арфа не попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов и будет тренироваться в дубле
19:29 Бушманов: у молодёжной сборной Гибралтара мало опыта, но много азарта
19:22 Ромарио: после перехода в «ПСЖ» Неймару будет сложнее завоевать «Золотой мяч»
19:16 Руни объяснится перед Куманом за вождение в состоянии алкогольного опьянения
19:12 Гранквист: тренер сборной Швеции видел, как я бью пенальти в «Краснодаре»
19:04 Бартон: я слышал очень интересную историю о срыве трансфера Баркли в «Челси»
18:54 Джонс: матч со Словакией будет для сборной Англии самым тяжёлым в отборе ЧМ-2018
18:45 Малиновский: победа Украины над Турцией может оказаться ненужной
18:29 Бубнов: состав сборной на матч с «Динамо» мог бы сразиться с тем, что был на КК
18:20 Ванда Нара: я не беру с Икарди комиссионных за агентскую деятельность
18:18 Янссен и Ламела не включены в заявку «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов
18:09 Милевский: Шевченко сказал, что нужно тренироваться, за мной будут смотреть
18:09 УЕФА не ведёт расследование в отношении «Манчестер Сити» о нарушении правил ФФП
18:02 Буффон: я не ожидал, что сборная Испании будет намного лучше Италии
17:55 Венгер: без поддержки болельщиков у «Арсенала» ничего не получится
17:47 Озил: надеюсь, сборная Германии покинет Россию с ещё одним кубком мира
17:46 Лукаку: я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем
17:42 ЦСКА со счётом 4:2 победил «Тосно» в товарищеском матче
17:35 Райола: сейчас в Италии нет нападающего лучше, чем Балотелли
17:24 Источник: Манчини — главный кандидат на замену Биличу в «Вест Хэме»
17:21 Ибрагимович попал в заявку «МЮ» на групповой этап Лиги чемпионов
17:16 Азар: Батшуайи любит одеваться как рэпер
17:07 Зырянов: в «Зените» партнёры были более высокого уровня, чем в «Торпедо»
16:59 «Спартак» заявил 29 футболистов для участия в Лиге чемпионов, ЦСКА – 23
16:49 Терентьев: Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому
16:38 «Крылья Советов»: клуб просит дать правовую оценку действиям сотрудников МВД
16:29 Диего Коста не был включён в заявку «Челси» на Лигу чемпионов
16:23 Павлюченко вернулся в общую группу «Арарата»
16:21 Де Хеа: играть в такой команде, как «Манчестер Юнайтед», — это мечта
Все новости RSS
Партнерский контент