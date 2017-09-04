Блинд комом. Пожалуй, самый недооценённый футболист мира

Это прозвучит маразматически странно, но Дейли Блинд стал игроком, который помог Германии стать чемпионом мира.

Все знают Йоахима Лёва, но мало кто в курсе, кто поставляет главному тренеру бундесманншафт научные идеи. Компания нескольких десятков студентов и преподавателей Кёльнского университета, известная как «Команда Кёльн», смотрит матчи в поисках любопытных решений в атакующих или оборонительных ситуациях, дарит идеи тренеру, а Лёв старается прививать их своим игрокам. «Особенно тщательно мы следим за чемпионатом Мексики и Эредивизией: местные тренеры умеют находить свежие решения простых проблем», – рассказывал De Correspondent один из участников «Команды Кёльн».

С помощью исследований мексиканского и голландского футбола удалось поднять результативность Мирослава Клозе в сборной. Учёные последили за атакой ПСВ конца 2000-х, где Джуджак, Лазович, Тойвонен и Баккал поочерёдно уводили защитников к краям штрафной площадки, открывая кому-то из четвёрки пустой квадрат в центре штрафной. На чемпионате мира немцы организовывали моменты схожим образом, а Клозе помогал главный раумдойтер планеты Томас Мюллер.

Схожий фокус подарил Дейли Блинд. Аналитики посмотрели матч молодёжных сборных Нидерландов и Германии на Евро-2013, персонально последили за Блиндом и обнаружили, как он читает игру на пас раньше. Немцы старались входить в штрафную через вариант передач «А-В-А», проще говоря, через стеночку. Главное, что делает такие моменты острыми – движение открывающегося игрока и неготовность к рывку за спину защитника. Дейли Блинд, в отличие от тысяч защитников, читает момент и не бросается на мяч, а следует за игроком, отдавшим первый пас. Немецких аналитиков такая игра Блинда очень впечатлила.

Опыт Блинда пригодился немцам, когда Германия попала в четвертьфинале чемпионата мира на Францию. «Команда Кёльн» увидела, что французы обожают разрывать чужую защиту комбинациями «А-В-А» или «А-В-С-А» с подключением третьего игрока. Персонально следить за Погба, Вальбуэна и Бензема был брошен Сами Хедира, после первого паса игравший по сопернику, а не по мячу. Перед матчем Хедира готовился по видеонарезкам игры Блинда, на поле – допустил несколько тактических ошибок в таких ситуациях, но в целом с задачей справился. Французская атака была остановлена.

На том же чемпионате мира многие стеночки соперника рушил Дейли Блинд.

Типичный Дейли Блинд

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Франк де Бур впервые пересёкся с Блиндом, когда парню было 17. В отличие от многих аяксидов, де Бур быстро абстрагировался от родственных связей Дейли (хотя сам играл с Данни Блиндом в одной команде) и разглядел потенциал защитника: «Дейли уже тогда был защитником, всегда ищущим решение. Он не был физически сильным или быстрым, но когда соперник получал мяч в ноги, он носком бутсы сразу готовился накрыть мяч». Что-то разглядеть было сложно – в состав «Аякса» он не попадал, в гронингенской аренде провалился, допускал массу ошибок. Возвращение в «Аякс» воспринимали, как подарок папаши. Освистывали Блинда.

Когда де Бур стал главным тренером основного «Аякса», он основательно взялся растить из Блинда классного футболиста. «Я видел в нём потенциал, но ему только предстояло понять, каково быть топ-игроком с топ-менталитетом. Я сказал ему больше работать над собой, особенно с железом, и Дейли стал ходить в тренажёрку. Он стал другим игроком. Он созрел в каждом качестве: ментально, физически, тактически», – вспоминает де Бур.

Добавкой стал перевод крайнего защитника на позицию «шестёрки», в опорную зону. Изначально де Бура просто раздражали другие опорники «Аякса», но вариантом с Блиндом тренер сорвал джекпот. Дейли прокачался как универсал, сильно добавил в культуре паса, стал оплотом чемпионской команды и выдал сильные матчи в опорной зоне с «Барселоной» и «Миланом». На «Амстердам Арене» забыли про кумовство, а в Манчестер игрока провожали аплодисментами и персональным баннером.

Прошлым летом Франк де Бур пытался построить что-то интересное в миланском «Интере», возглавив команду за полторы недели до старта сезона. Тренер сразу составил шорт-лист кандидатов на трансфер в «Интер», и Дейли Блинд был там на первом месте. Учитывая, как много в Италии стали решать глубинные плеймейкеры – Бонуччи, Билья, Пьянич, Жоржиньо, Валеро, – там футбол Блинда поняли бы намного лучше, чем в пропитанной духом жирных пирогов и безостановочных лонг-боллов Англии.

Реанимация 5-3-2 Луи ван Гал и Мигель Эррера в первые дни чемпионата мира вернули на тактические радары схему с пятью защитниками.

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Луи ван Гал предрёк успех Дейли Блинда ещё в 1997-м. Нет, Луи не вёл скаутскую базу по роддомам, какАрсен Венгер – в книге «Тренерская философия ван Гала и других тренеров «Аякса», датированной 1997 годом, ЛВГ нарисовал предпосылки смерти чистых «десяток» и рождения настолько глубинных плеймейкеров, насколько это возможно. «В современном футболе два центральных защитника действительно способны стать плеймейкерами. Теперь игрока №10, под нападающим, нельзя назвать плеймейкером – пространство, в котором он работает, слишком ограничено», – писал ван Гал. Слова голландского тренера оказались пророческими, а с «десяткой» на чистых мячах теперь играют либо команды, ментально застрявшие в 1990-х, либо «Арсенал».

Вы точно помните, как Луи ван Гал стал главным тактическим откровением предыдущего чемпионата мира – не было бы счастья, но разбился хрустальный Кевин Стротман, на котором была завязана вся структура игры. Ван Гал рискнул и перестроил Нидерланды на гибридную тактику: в зависимости от ситуации «апельсин» принимал то форму 5-3-2, то форму 4-3-3. Блинд был тумблером ЛВГ – при начале атак он мог становиться и центральным защитником, отвечавшим за первый пас, и опорником, тоже придумывающим обострение из глубины, и крайним защитником, поднимающим внезапного латераля Кюйта на одну линию к ван Перси и Роббену.

Блинд и его тактическая работа обречены были остаться за кадром: в невероятном голе Робина ван Перси помнят только прыжок форварда, а не диагональ Блинда, и называют тот удар «Persieing», а не «Blinding», например. Дейли делал 48,9 передач за игру – не так много для глубинного плеймейкера, каким его рисовали. Его задачи были одновременно чётко очерчены и удобрены возможностью фантазировать, меняться местами. При фланговых атаках Блинд мог резко ускориться в полуфланг под пас вразрез, уйти глубоко к угловому флагу под навес или забросить мяч вперёд от центральной линии. Сила Дейли была именно в разнородности функций, которые он мог выполнять одинаково качественно.

Блинд в атаке

Но свою лучшую работу он делал, когда с мячом был соперник – читал его действия за секунду до отбора, спокойно, стоя на ногах, вступал в контакт, и спокойно продолжал свою атаку. Блинд был силён в вещах, которые нельзя измерить статистическими выкладками: он страховал центральных защитников, когда они выдёргивались на испанцев с сильным пасом, пресекал те самые стеночки, о которых говорилось в начале текста. Если бы у Луи ван Гала было 11 таких игроков, он выигрывал бы всё.

Блинд страхует центрального защитника

Когда ЛВГ получил контракт от «Манчестер Юнайтед», Блинд сразу стал фигурировать в трансферных сводках – идеальный игрок ван Гала не мог остаться без тренера, который максимально полно его раскрыл. Блинд стал выходить на всех возможных позициях – центрального защитника, левого, «шестёрки» в опорную зону, – вытащил для «МЮ» пару очков и стал идеальным универсальным солдатом. Минусом Дейли была только игра в воздухе, на которую давили многие более примитивные команды АПЛ. Остальные недостатки, прежде всего скоростные, «Юнайтед» компенсировал контрпрессингом и быстрым возвратом мяча. У ван Гала Блинд продолжал расти в понимании игры, более того, коуч даже заготовил специально под защитника розыгрыш штрафного удара. Блинд должен был ждать мяча на линии штрафной, подающий – выкатить ему мяч, остальные игроки – отвлечь внимание на себя. Против «Ливерпуля» задумка ван Гала сработала.

Луи уволили из Манчестера по прозаичной причине – есть игра, нет трофеев. «Ван Гал многого добился и заслужил большего уважения. Мне очень жаль Луи, с ним поступили нечестно», – сказал Блинд, пока остальные игроки прятали головы в песок.

Никто так хорошо не поймёт Дейли Блинда.

Почему ван Гал — Д’Артаньян, а остальные не правы Его футбол называют скучным. Над его философией насмехаются все кому не лень. А зря – мало кто видит, в чём Луи ван Гал гениален.

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Силу Блинда даже признал его идейный враг. Жозе Моуринью – ярый хейтер таких игроков: тренер «Юнайтед» уверен, что игрок должен быть узкопрофильным сильным спецом, а не универсалом, умеющим всё, но понемножку. Если центральный защитник – то скала, если крайний – то быстрый, способный подключиться в контратаку, если опорник – то мощный, летающий в кровожадных подкатах, выгрызающий мячи «с мясом».

Из-за этого Блинд начинает второй сезон кряду на пороховой бочке, вокруг слухов о том, что «Юнайтед» купит традиционного левого защитника с акцентом на атаку. И второй сезон кряду оказывается крайне полезным. Моуринью, считая сильную сторону Блинда слабой, смог использовать голландца как универсала, как проводника тактических идей. Вспомните матч «Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону: Жозе удивил Курбана Бердыева, выставив схему 3-5-2 с закрывающим фланг целиком Блиндом – тем самым Моуринью сделал особый акцент на персональной опеке Тимофея Калачёва. Лидер «Ростова» сделал-таки ассист, но больше Блинд не дал Калачу испечь ничего.

Изменить мнение Моуринью очень сложно. Дейли Блинд смог. Новый сезон он начинает безальтернативным левым защитником «Юнайтед» в АПЛ (3 матча без замен), а в сборной добавляет в копилку два голевых прострела после взаимодействия с Промесом. Блинд не лукавил, когда говорил: «Я сыграю на любой позиции, где понадобится Моуринью».

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Дейли Блинд, внимательно изучавший GPS-датчики в «Манчестер Юнайтед» и трепетно относящийся к спортивной науке, наверняка читал исследование двух испанских учёных, где он – главный герой. Когда Хави, главный конструктор футбола «Барселоны», переместился в запас и решил покинуть клуб, Хавьер Лопес Пенья и Рауль Санчес Наварро решили с помощью комбинаторики найти идеального сменщика Хави. Игроков, похожих на Хави, определяли по умению разыгрывать сложные комбинации – ABCA, ABAC и так далее. Цифры и подсчёты сосватали в «Барселону» троих игроков.

Тони Кроос отпадал – тогда Кроос уже конструировал атаки «Реала». Тиаго Алькантара – тоже мимо: он только-только покинул Каталонию и до конца не раскрыл свой потенциал (надо сказать, раскрылся Алькантара вообще не у Гвардиолы). Третий кандидат – Дейли Блинд.

Силу Блинда очень сложно определить цифрами. И в этом его величие.