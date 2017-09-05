Соблазнит ли «Вест Хэм» Манчини уйти из «Зенита»? Обзор дня

Источник: Манчини — главный кандидат на замену Биличу в «Вест Хэме»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может продолжить карьеру в Англии. Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич покинет занимаемую должность, если результаты клуба не улучшатся в ближайшее время. Именно Манчини является главным претендентом на пост главного тренера в случае отставки Билича, утверждает Evening Standard.
Потерпев в трёх турах три поражения с общим счётом 2:10, «молотобойцы» занимают последнее место в АПЛ.
Манчини уже работал в Англии с «Манчестер Сити», который возглавлял с 2009 по 2013 год.
Германия со счётом 6:0 разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию
Сборная Германии со счётом 6:0 разгромила команду Норвегии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 6:0.
Голами в составе немцев отличились Месут Озил, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Марио Гомес и Тимо Вернер, оформивший дубль.
В параллельном матче группы С сборная Северной Ирландии дома переиграла Чехию (2:0) благодаря голам Джонни Эванса и Криса Бранта. Этой победой хозяева гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2018. Сборные Чехии, Азербайджана и Норвегии вслед за Сан-Марино потеряли шансы попасть на мировое первенство.
Турнирная таблица в группе С: 1. Германия — 24 очка (8 матчей); 2. Северная Ирландия — 19 (8); 3. Азербайджан — 10 (8); 4. Чехия — 9 (8); 5. Норвегия — 7 (8); 6. Сан-Марино — 0 (8).
Сборная Англии победила Словакию в отборе ЧМ-2018, Словения разгромила Литву
Сборная Англии победила команду Словакии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В дебюте матча Станислав Лоботка на скорости ворвался в штрафную англичан, где аккуратно обработал мяч и отправил в сетку. На 37-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу Эрик Дайер пробил под перекладину. На исходе часа игры Маркус Рашфорд получил мяч, вторым касанием подыграл себе, а третьим пробил в дальний нижний угол.
В других матчах группы F Словения разгромила Литву (4:0), а Шотландия победила Мальту (2:0).
Турнирная таблица в группе F: 1. Англия — 20 очков; 2. Словакия — 15; 3-4. Шотландия и Словения — по 14; 5. Литва — 5; 6. Мальта — 0.
Сборная Польши победила Казахстан, Черногория одолела Румынию
Сборная Польши разгромила команду Казахстана в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча прошла в Варшаве на стадионе «Народовы» и завершилась со счётом 3:0.
Голами в составе поляков отметились Аркадиуш Милик, Камил Глик и Роберт Левандовски, реализовавший пенальти.
В параллельном матче группы Е сборная Черногории минимально переиграла Румынию (1:0) благодаря мячу Стевана Йоветича.
По итогам восьмого тура квалификации Польша, Дания и Черногория поведут борьбу за выход на ЧМ-2018, а команды Румынии и Армении вслед за Казахстаном потеряли шансы попасть на турнир.
Турнирное положение в группе Е: 1. Польша – 19 очков (8 матчей); 2. Дания – 16 (8); 3. Черногория — 16 (8); 4. Румыния – 9 (8); 5. Армения – 6 (8); 6. Казахстан – 2 (8).
«Спартак» заявил 29 футболистов для участия в Лиге чемпионов, ЦСКА – 23
Стали известны заявки «Спартака» и ЦСКА для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Опубликованы они были на официальном сайте УЕФА. В заявку «Спартака» вошли 29 футболистов, а в заявку ЦСКА – 23 игрока.
«Спартак»
Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.
Защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Гергий Джикия, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко.
Полузащитники: Лоренцо Мельгарехо, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Артём Самсонов, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Салтмурад Бакаев.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.
ЦСКА
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Павел Овчинников.
Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Георги Миланов, Алан Дзагоев, Александр Головин, Александр Макаров, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев.
Нападающие: Витиньо, Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре.
Диего Коста не был включён в заявку «Челси» на Лигу чемпионов
Нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста не был включён в заявку лондонского клуба для участия в Лиге чемпионов. На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка на групповой этап, но Косты в ней не оказалось. Всего в список вошли 24 футболиста.
Диего Коста пропустил предсезонную подготовку «Челси» и хотел перейти в «Атлетико», но трансфер не состоялся. Несмотря на это, 28-летний нападающий не хочет возвращаться в расположение лондонской команды.
«Челси» в результате жеребьёвки попал в группу С вместе с «Карабахом», «Ромой» и «Атлетико». Первый матч лондонцы проведут 12 сентября против «Карабаха».
ЦСКА со счётом 4:2 победил «Тосно» в товарищеском матче
ЦСКА одержал победу над «Тосно» в товарищеском матче, прошедшем во время перерыва в клубном футболе для игр сборных. Встреча между «армейцами» и новичками РФПЛ прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 4:2.
В первом тайме голами в составе ЦСКА отличились Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов и Витиньо. В начале второй половины игры Кирилл Набабкин забил четвёртый гол в ворота «Тосно». После этого клуб из Ленинградской области отыграл два мяча — забивали Резиуан Мирзов и Александр Трошечкин.
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 72), Хосонов, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий (В. Березуцкий, 41), Набабкин, Вернблум, Гордюшенко (Олейников, 41), Кучаев, Жамалетдинов, Витиньо.
«Тосно»: Юрченко (Опарин, 41), Сухарев, Палиенко, Марков, Мирзов, Буйволов, Дугалич (Абазов, 41), Карвальо (Трошечкин, 41), Кутин, Полетанович, Казаев.