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Текст: Сергей Титов

Германия уничтожает, Англия замахивается на советский рекорд

Новый вечер квалификации на ЧМ-2018 подарил новое немецкое кино, новую английскую звезду и даже новый гол Сан-Марино.
5 сентября 2017, вторник. 08:30 Футбол

Германия разносит несчастных норвежцев

Есть подозрение, что Йоахим Лёв выиграет чемпионат мира с любым составом из немецких игроков, и Германия с каждым матчем всё жёстче насаждает свою гегемонию. Тренер норвежцев Ларс Лагербек сказал после 0:6 от Германии: «Нам сделали очень больно», но на месте скандинавов могли быть другие жертвы. Немцы с первых же минут вышли развлекаться, нарисовали 3:0 к 21-й минуте (с голевым пасом Мюллера подошвой и классной комбинацией Киммих-Вернер-Озил-Дракслер), а потом продолжили разделывать пушечное норвежское мясо. Статистика Германии в матче – космос: немцы сделали 861 передачу за матч и нанесли 23 удара по воротам. Это Норвегия ещё отскочила – могла пропустить и больше, если бы не вратарь.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Германия
6 : 0
Норвегия
1:0 – Озил – 10, 2:0 – Дракслер – 17, 3:0 – Вернер – 21, 4:0 – Вернер – 40, 5:0 – Горецка – 50, 6:0 – Гомес – 79

Отрадно, что в основу сборной Германии потихоньку вписываются недавние резервисты. Йосуа Киммих с Евро-2016 стал железным игроком состава Йоги Лёва и никому не отдаёт своё место правого защитника – после Норвегии у Киммиха 21 матч подряд в основе бундесманншафт без замен. Вместе с Киммихом в главную команду вписываютсяТимо Вернер, на традиционной немецкой мощи сделавший дубль, иЛеон Горецка, почти сразу после выхода с лавки отметившийся голом. Это невероятно – Германия получает свежую кровь, даже когда она толком не нужна.

Самый полезный игрок Кубка конфедераций
Джошуа Киммих готов играть за Германию буквально везде.

Рашфорд тащит сборную Англии

Характер сборной Англии хорошо известен: в квалификации команда – львы, на крупном турнире – податливые львята. В важных матчах отбора мутация в более слабую команду тоже порой случается, и матч со Словакией как раз был одним из таких. Психологически Англия всё ещё слаба: она пропустила в самом дебюте от Станислава Лоботки, сверкнувшего летом на молодёжном Евро (запомните это имя – он будет игроком одного уровня с Мареком Гамшиком), долго не могла перестроиться, атаковала до ужаса примитивно. А кое-кто из игроков ещё и плыл психологически, как Деле Алли, показавший средний палец. Как пишут британские СМИ, показавший арбитру.

Такой сборной нужен полноценный лидер, готовый тащить команду не только характером, но и качеством игры. И против Словакии такой лидер нашёлся. Маркус Рашфорд сыграл как рок-звезда, и здесь важно понять, с чего именно для игрока «Манчестер Юнайтед» начался матч – с привезённого гола Лоботки (это именно Рашфорда словак накрыл прессингом). Зато дальше Маркус царил: 97-процентная точность передач, 6 ключевых передач, ассист и победный гол. Так и рождаются лидеры, пусть даже им всего 19.

ЧМ-2018 - Европа. Группа F. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Англия
2 : 1
Словакия
0:1 – Лоботка – 3, 1:1 – Дайер – 37, 2:1 – Рашфорд – 59

Рашфорд приблизил Англию к рекорду по количеству побед подряд в матчах квалификаций крупных турниров. Теперь у англичан 13 побед кряду с разницей 40:3 – больше когда-либо выдавали только Испания (16) и СССР (23).

Северная Ирландия на 99% в стыках

Даже после выхода в плей-офф Евро-2016 сборная Северной Ирландии, где один нападающий – бывший почтальон, а второй – бывший вратарь, остаётся главным открытием квалификации. Ровную группу с Чехией и Норвегией североирландцы выиграли в одну калитку, и кадровый кризис соперников совпал с ростом типично британской команды. Майкл О’Нил, тренер сборной, добивается результата проверенным способом – у чужих ворот выручают традиционные стандарты и навесы, а у своих залит бетон. В календарном году Северная Ирландия не пропустила вообще ни разу, в отборе на ЧМ-2018 – засушила 7 матчей из 8.

У Чехии был иллюзорный шанс вернуться в игру, однако и чехи были биты традиционным британским стенобитным орудием. Символично, что победу одной из самых прямолинейных команд Европы принесли игроки самого прямолинейного клуба АПЛ, «Вест Бромвича». Джонни Эванс, чуть не ушедший летом в «Манчестер Сити», перепрыгнул вратаря чехов после подачи с углового и повторной загрузки мяча в штрафную, а Крис Брант идеально попал в угол со штрафного. Против такой Северной Ирландии ни 70-процентное владение мячом, ни тем более масса безадресных навесов не помогают.

Местные фанаты верят в сборную настолько, что в концовке матча скандировали «Мы хотим выиграть группу». Впереди – матч с Германией, где такая уверенность в себе пригодится.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
2 : 0
Чехия
1:0 – Эванс – 28, 2:0 – Брант – 41

Шоу дальних ударов в Ереване

В ударе был и другой ирландец, этнический. Родители Томаса Делейни долго прожили в Нью-Йорке, чуть дальше в родословной растут ирландские корни, сам же Томас с трёх лет играл за «Копенгаген» и всегда чувствовал себя датчанином. Вопроса, под каким флагом играть, Делейни даже не ставил. Томас – опорник со своей коронкой в атаке, обладающий мощнейшим дальним ударом и любящий включаться в штрафную из глубины, и в Ереване свои коронные трюки Делейни исполнил трижды за матч. Забегание под подачу, пушечный удар издали, открывание при навесе с углового – так Делейни оформил уже второй хет-трик за календарный год (первый был весной, в матче Бундеслиги с «Фрайбургом»). Жирно для опорного хавбека.

Ереван вообще подарил шоу пушечных ударов. Открыл его нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян: планирующими дальними ударами он баловался ещё в ФНЛ, но такому вратарю, как Каспер Шмейхель, издали никогда не забивал. А продолжил – Кристиан Эриксен, забивший победный мяч кручёным ударом со штрафного. Эриксена часто обвиняют в злоупотреблении дальними ударами, и в «Тоттенхэме» замечания датчанину кажутся дельными: в прошлом сезоне всего 2 выстрела Эриксена из-за штрафной стали голевыми (при 94 попытках). Но когда Кристиан надевает майку сборной, никто не в силах сбить его корону – издали Эриксен забивает уже во втором матче кряду.

ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Армения
1 : 4
Дания
1:0 – Корян – 6, 1:1 – Делейни – 16, 1:2 – Эриксен – 29, 1:3 – Делейни – 81, 1:4 – Делейни – 90+3

Черногория готова к «матчу смерти»

Ситуация в группе Е становится запутанной и подтверждает теорию, давно выдвинутую не мной: гораздо интереснее следить в квалификации не за группой с Англией/Германией/Францией, а за толкучкой равных сборных, имеющих примерно одинаковые шансы на выход из группы. В гонку включилась Черногория, набравшая уже 16 очков и приблизившаяся к лидирующей Польше, а вожаком «соколов» на пути к ЧМ-2018 стал оживший Стеван Йоветич. Традиционно унылым румынам Йо-Йо забил дважды и изображал, как что-то подписывает (вероятно, контракт с «Монако», где поверили в его связку с Фалькао). И если первый гол отменили из-за пассивного офсайда Вешовича, то второй был полностью чистым. Судьба Черногории решится 5 октября – балканцы сыграют с Данией, набравшей столь же мощный ход. Один из полноценных «матчей смерти», которые точно нельзя пропустить.

ЧМ-2018 - Европа. Группа E. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 21:45 МСК
Черногория
1 : 0
Румыния
1:0 – Йоветич – 75

Сан-Марино забивает гол в гостях. Уже второй!

Оказывается, сборная Сан-Марино знает, что такое недооценка. «В этой игре мы неожиданно много пропустили, больше, чем ожидали», – сказал после матча тренер карлика Пьер-Анджело Манцарони, и его удивление объяснимо: Азербайджан отгрузил санмаринцам пять мячей, чего с кавказской сборной не было никогда в истории.

ЧМ-2018 - Европа. Группа C. 8-й тур
04 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Азербайджан
5 : 1
Сан-Марино
1:0 – Исмаилов – 20, 2:0 – Абдуллаев – 25, 3:0 – Исмаилов – 57, 4:0 – Чеволи – 71 (автогол), 4:1 – Палацци – 73, 5:1 – Садыхов – 81

Но для Сан-Марино матч в Баку запомнится другим. Год назад официальный твиттер сборной сошёл с ума, когда карлик забил Норвегии первый выездной мяч за 15 лет: «Stefanelli, you f*cking legend!». Теперь санмаринцы нарисовали второй гостевой гол за одну квалификацию на крупный турнир – вероятно, такого со сборной не было никогда. Мяч Мирко Палацци, замкнувшего фланговую подачу, праздновали не так бодро, как гол Стефанелли норвежцам, но всё равно у Палацци высоки шансы стать ещё одной «грёбаной легендой» сборной.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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