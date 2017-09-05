Германия уничтожает, Англия замахивается на советский рекорд

Германия разносит несчастных норвежцев
Есть подозрение, что Йоахим Лёв выиграет чемпионат мира с любым составом из немецких игроков, и Германия с каждым матчем всё жёстче насаждает свою гегемонию. Тренер норвежцев Ларс Лагербек сказал после 0:6 от Германии: «Нам сделали очень больно», но на месте скандинавов могли быть другие жертвы. Немцы с первых же минут вышли развлекаться, нарисовали 3:0 к 21-й минуте (с голевым пасом Мюллера подошвой и классной комбинацией Киммих-Вернер-Озил-Дракслер), а потом продолжили разделывать пушечное норвежское мясо. Статистика Германии в матче – космос: немцы сделали 861 передачу за матч и нанесли 23 удара по воротам. Это Норвегия ещё отскочила – могла пропустить и больше, если бы не вратарь.
Отрадно, что в основу сборной Германии потихоньку вписываются недавние резервисты. Йосуа Киммих с Евро-2016 стал железным игроком состава Йоги Лёва и никому не отдаёт своё место правого защитника – после Норвегии у Киммиха 21 матч подряд в основе бундесманншафт без замен. Вместе с Киммихом в главную команду вписываютсяТимо Вернер, на традиционной немецкой мощи сделавший дубль, иЛеон Горецка, почти сразу после выхода с лавки отметившийся голом. Это невероятно – Германия получает свежую кровь, даже когда она толком не нужна.
Рашфорд тащит сборную Англии
Характер сборной Англии хорошо известен: в квалификации команда – львы, на крупном турнире – податливые львята. В важных матчах отбора мутация в более слабую команду тоже порой случается, и матч со Словакией как раз был одним из таких. Психологически Англия всё ещё слаба: она пропустила в самом дебюте от Станислава Лоботки, сверкнувшего летом на молодёжном Евро (запомните это имя – он будет игроком одного уровня с Мареком Гамшиком), долго не могла перестроиться, атаковала до ужаса примитивно. А кое-кто из игроков ещё и плыл психологически, как Деле Алли, показавший средний палец. Как пишут британские СМИ, показавший арбитру.
Такой сборной нужен полноценный лидер, готовый тащить команду не только характером, но и качеством игры. И против Словакии такой лидер нашёлся. Маркус Рашфорд сыграл как рок-звезда, и здесь важно понять, с чего именно для игрока «Манчестер Юнайтед» начался матч – с привезённого гола Лоботки (это именно Рашфорда словак накрыл прессингом). Зато дальше Маркус царил: 97-процентная точность передач, 6 ключевых передач, ассист и победный гол. Так и рождаются лидеры, пусть даже им всего 19.
Рашфорд приблизил Англию к рекорду по количеству побед подряд в матчах квалификаций крупных турниров. Теперь у англичан 13 побед кряду с разницей 40:3 – больше когда-либо выдавали только Испания (16) и СССР (23).
Северная Ирландия на 99% в стыках
Даже после выхода в плей-офф Евро-2016 сборная Северной Ирландии, где один нападающий – бывший почтальон, а второй – бывший вратарь, остаётся главным открытием квалификации. Ровную группу с Чехией и Норвегией североирландцы выиграли в одну калитку, и кадровый кризис соперников совпал с ростом типично британской команды. Майкл О’Нил, тренер сборной, добивается результата проверенным способом – у чужих ворот выручают традиционные стандарты и навесы, а у своих залит бетон. В календарном году Северная Ирландия не пропустила вообще ни разу, в отборе на ЧМ-2018 – засушила 7 матчей из 8.
У Чехии был иллюзорный шанс вернуться в игру, однако и чехи были биты традиционным британским стенобитным орудием. Символично, что победу одной из самых прямолинейных команд Европы принесли игроки самого прямолинейного клуба АПЛ, «Вест Бромвича». Джонни Эванс, чуть не ушедший летом в «Манчестер Сити», перепрыгнул вратаря чехов после подачи с углового и повторной загрузки мяча в штрафную, а Крис Брант идеально попал в угол со штрафного. Против такой Северной Ирландии ни 70-процентное владение мячом, ни тем более масса безадресных навесов не помогают.
Местные фанаты верят в сборную настолько, что в концовке матча скандировали «Мы хотим выиграть группу». Впереди – матч с Германией, где такая уверенность в себе пригодится.
Шоу дальних ударов в Ереване
В ударе был и другой ирландец, этнический. Родители Томаса Делейни долго прожили в Нью-Йорке, чуть дальше в родословной растут ирландские корни, сам же Томас с трёх лет играл за «Копенгаген» и всегда чувствовал себя датчанином. Вопроса, под каким флагом играть, Делейни даже не ставил. Томас – опорник со своей коронкой в атаке, обладающий мощнейшим дальним ударом и любящий включаться в штрафную из глубины, и в Ереване свои коронные трюки Делейни исполнил трижды за матч. Забегание под подачу, пушечный удар издали, открывание при навесе с углового – так Делейни оформил уже второй хет-трик за календарный год (первый был весной, в матче Бундеслиги с «Фрайбургом»). Жирно для опорного хавбека.
Ереван вообще подарил шоу пушечных ударов. Открыл его нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян: планирующими дальними ударами он баловался ещё в ФНЛ, но такому вратарю, как Каспер Шмейхель, издали никогда не забивал. А продолжил – Кристиан Эриксен, забивший победный мяч кручёным ударом со штрафного. Эриксена часто обвиняют в злоупотреблении дальними ударами, и в «Тоттенхэме» замечания датчанину кажутся дельными: в прошлом сезоне всего 2 выстрела Эриксена из-за штрафной стали голевыми (при 94 попытках). Но когда Кристиан надевает майку сборной, никто не в силах сбить его корону – издали Эриксен забивает уже во втором матче кряду.
Черногория готова к «матчу смерти»
Ситуация в группе Е становится запутанной и подтверждает теорию, давно выдвинутую не мной: гораздо интереснее следить в квалификации не за группой с Англией/Германией/Францией, а за толкучкой равных сборных, имеющих примерно одинаковые шансы на выход из группы. В гонку включилась Черногория, набравшая уже 16 очков и приблизившаяся к лидирующей Польше, а вожаком «соколов» на пути к ЧМ-2018 стал оживший Стеван Йоветич. Традиционно унылым румынам Йо-Йо забил дважды и изображал, как что-то подписывает (вероятно, контракт с «Монако», где поверили в его связку с Фалькао). И если первый гол отменили из-за пассивного офсайда Вешовича, то второй был полностью чистым. Судьба Черногории решится 5 октября – балканцы сыграют с Данией, набравшей столь же мощный ход. Один из полноценных «матчей смерти», которые точно нельзя пропустить.
Сан-Марино забивает гол в гостях. Уже второй!
Оказывается, сборная Сан-Марино знает, что такое недооценка. «В этой игре мы неожиданно много пропустили, больше, чем ожидали», – сказал после матча тренер карлика Пьер-Анджело Манцарони, и его удивление объяснимо: Азербайджан отгрузил санмаринцам пять мячей, чего с кавказской сборной не было никогда в истории.
Но для Сан-Марино матч в Баку запомнится другим. Год назад официальный твиттер сборной сошёл с ума, когда карлик забил Норвегии первый выездной мяч за 15 лет: «Stefanelli, you f*cking legend!». Теперь санмаринцы нарисовали второй гостевой гол за одну квалификацию на крупный турнир – вероятно, такого со сборной не было никогда. Мяч Мирко Палацци, замкнувшего фланговую подачу, праздновали не так бодро, как гол Стефанелли норвежцам, но всё равно у Палацци высоки шансы стать ещё одной «грёбаной легендой» сборной.