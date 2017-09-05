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Дмитрий Торбинский
Текст: Григорий Телингатер
Фото: fckrasnodar.ru

Веллитон, Торбинский и еще 7 футболистов, оставшихся без клуба

Трансферное окно закрылось в большинстве стран, а им негде играть.
5 сентября 2017, вторник. 10:00 Футбол

Матье Фламини (33 года)

Последний клуб: «Кристал Пэлас»

В феврале 2016 года «Арсенал» объявил, что не будет продлевать контракт с Фламини. Летом футболист стал свободным агентом и перешел в «Кристал Пэлас», за который провел прошлый сезон (10 матчей). Последнее время полузащитника сватали в Серию А: «Верону», «Сампдорию» и СПАЛ. Ни в одном из этих клубов француз не оказался, но и не заявлял о завершении карьеры.

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Патрик Эберт (30 лет)

Последний клуб: «Райо Вальекано»

После «Спартака» полузащитник подписал двухлетний контракт с «Райо Вальекано». Соглашение истекло этим летом. 1 сентября этого года Эберт тренировался в родном Берлине и сказал: «Что же касается того, почему у меня нет команды, то нужно знать, что я почти два года был травмирован. В этот период руководство «Райо Вальекано» вело себя по отношению ко мне очень корректно. В данный момент есть клубы, интересующиеся мной, но я ищу такой, в котором мог бы чувствовать себя действительно своим».

Роман Зозуля (27 лет)

Последний клуб: «Бетис»

Один из лучших игроков «Днепра» ушел в качестве свободного агента в «Бетис». Контракт украинца был рассчитан до лета 2019 года. 1 сентября испанская команда заявила: «Зозуля покидает команду. Клуб выражает ему благодарность и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере». В майке «Бетиса» Зозуля провел 6 матчей.

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Джаба Канкава (31 год)

Последний клуб: «Реймс»

Капитан сборной Грузии, тоже после «Днепра» отправился в Европу. Только не в «Бетис», а в «Реймс» из чемпионата Франции. В 2016-м клуб вылетел во вторую лигу. Футболист не захотел больше там выступать и по его инициативе контракт был расторгнут.

Джузеппе Росси (30 лет)

Последний клуб: «Сельта»

В январе 2013 года Росси стал самым высокооплачиваемым футболистом «Фиорентины». В 2014-м нападающий получил тяжелую травму, из-за которой пропустил больше года. Затем «Фиорентина» отдавала Росси в аренду сначала в «Леванте», а потом в «Сельту». В 31-м туре прошлого чемпионата Испании форвард получил еще одно повреждение крестообразных связок (пятая тяжелая травма за карьеру). Сейчас футболист занимается восстановлением и выкладывает видео с хэштегом #nevergiveup (никогда не сдавайся – прим. «Чемпионата»).

Веллитон (30 лет)

Последний клуб: «Кайсериспор»

Бывший спартаковец разорвал контракт с «Кайсериспором» из-за долгов по зарплате. Он говорил о желании вернуться в Россию, вел переговоры с «Фенербахче», но оказался на медосмотре во французском «Ренне». Судя по всему, переход сорвался из-за последнего клуба Веллитона. «Кайсериспор» утверждает, что бразилец разорвал соглашение с нарушением правил и требует 2 миллиона евро от футболиста.

Хосе Антонио Рейес (34 года)

Последний клуб: «Эспаньол»

Бывший хавбек сборной Испании не торопится заканчивать карьеру. Год назад он перешел из «Севильи» в «Эспаньол». Хитрый контракт на год продлевался автоматически, если игрок добивался определённой статистики (какой именно – секрет). Полузащитник этих показателей не добился и остался без клуба по сей день.

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Дмитрий Торбинский (33 года)

Последний клуб: «Краснодар»

Хавбек по истечении контракта покинул «Краснодар», за который не забил ни одного гола. В мае этого года Торбинский заявил в интервью «Чемпионату», что скорее всего останется в РФПЛ. Дмитрий был замечен в тульском «Арсенале» на медосмотре, но соглашение с ним так и не было подписано.

Марк Гонсалес (33 года)

Последний клуб: «Коло-Коло»

Почему-то многие думают, что Гонсалес уже давно не играет в футбол. Это не так. В прошлом году футболист даже стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Чили. Именно в национальной команде футболиста убедили не заканчивать карьеру. Однако полузащитник остается футболистом, который подвержен травмам куда больше других. Именно поэтому на данный момент экс-армеец остается без клуба.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Веллитон Джузеппе Росси Дмитрий Торбинский Марк Гонсалес Матьё Фламини Патрик Эберт Роман Зозуля Хосе Антонио Рейес
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