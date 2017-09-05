Уйдут за 100 млн. 7 молодых игроков, которые взорвут следующее лето

Почему именно за 100 млн? Полагаю, за это надо поблагодарить минувшее лето. Психологический барьер был пробит не год назад, когда трансфер Погба стал шоком для рынка. А сейчас – когда после трансферов Неймара, Дембеле и Мбаппе клубы поняли, что отпускать талантливого игрока меньше чем за 100 млн – глупость.

Примечание. Некоторые герои неизбежных будущих сериалов слишком хорошо знакомы, поэтому сделаем ограничение по возрасту: речь в статье только о тех футболистах, которым не больше 23 лет. Вы же не хотели бы в сотый раз читать про Гарри Кейна, Антуана Гризманна и Эдена Азара, не правда ли? Да, по меркам лета они тоже стоят от 100 и выше, но материал будет об игроках, которые не так на слуху. Ограничение по возрасту как раз подходит.

У «Тоттенхэма» необычная зарплатная ведомость. Главные звёзды клуба зарабатывают не больше 100 тыс. евро в неделю, остальные – намного меньше. Это, конечно, много, но смех соседей, играющих за «Челси» и «Арсенал», доносится до раздевалки. Вряд ли такую ситуацию получится сохранить надолго. Или лидерам придётся платить больше, или они уйдут в другие клубы. Деле Алли 21 год, он ещё далеко не на пике. В его случае речь вряд ли пойдёт именно о 100 млн. Услышав такое предложение, Дэниел Леви вежливо переспросит, а потом удвоит сумму.

Деле время. Через что пришлось пройти полузащитнику «Тоттенхэма» Алли спас «Тоттенхэм» в матче Кубка с «Уикомом». Рассказываем о трудном детстве и становлении восходящей звезды английского футбола.

Юри Тилеманс

«Монако» последних лет – это конвейер по созданию сверхдорогих футболистов из довольно дешёвых. Но минувшим летом монегаски сделали пару исключений. За Тилеманса отдали 25 млн евро. Такая сумма – знак серьёзных ожиданий, ведь для «Монако» это очень большая покупка. Тилеманс уникален. В 20 лет у него есть опыт игры в Лиге чемпионов, и он был капитаном в клубе, который выиграл национальный чемпионат.

Во Франции бельгиец получит игровую практику, уроки тактики от одного из самых гибких тренеров в Европе, пару топ-матчей за сезон и Лигу чемпионов – если повезёт, даже плей-офф. Идеальные условия для роста.

Почему «Монако» и после продажи Мбаппе будет жить припеваючи Потому что боссы клуба научились жить завтрашним днём.

Бальде Кейта

У него заканчивался контракт. Он отказывался продлевать его. Характер – ещё одна проблема. И, несмотря на всё это, «Лацио» выручил 30 млн евро. Просто Кейта настолько хорош. И есть ещё одна гарантия: он в «Монако». Возможно, Кейта заменит Тома Лемара (ещё неизвестно, кто сильнее здесь и сейчас), а может быть, Леонарду Жардим попробует его на правом фланге. С начала сезона-2016/17 прошло несколько месяцев, прежде чем тренер собрал идеальную комбинацию игроков, позиций и показал нам «Монако», который прошёл «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Есть смысл ждать того же в новом сезоне. Глубина состава позволяет экспериментировать.

Звезду «Торино» удалось удержать благодаря стечению обстоятельств. «Челси» заполучил Альваро Морату, хотя Белотти был в шорт-листе. «Милан» предпочёл купить сразу двух форвардов: Калинича и Силву – вместо одного более сильного и более дорогого. Ещё одна причина: президент клуба Урбан Каиро не пошутил, когда сказал, что цена форварда – 100 млн евро. Он отверг предложения «Монако», «Милана» и «Челси», которые были готовы заплатить от 60 до 80 млн евро. «Торино» не спешит. Ещё один сезон с 20 голами, и самая крупная сделка в истории клуба станет неизбежной.

«Атлетико» — не тот клуб, который удерживает своих лидеров любой ценой. Грандиозный взлёт при Диего Симеоне случился на фоне регулярных продаж лидеров. Прошедшее лето стало исключением из-за трансферного бана – лидеров было невозможно заменить. Через год всё станет как обычно. Ян Облак предупредил, что хочет уйти, Гризманн этим летом остался, чтобы не подводить команду. Сауль Ньигес тоже не жалуется на отсутствие интереса. «Барселона» следит за ним уже долгое время. Игрока такого типа в центр поля каталонцам не хватает куда больше, чем 20-летнего вингера. Когда-то же они начнут делать толковые трансферы? Да и не только «Барселоне» нужен жёсткий центральный полузащитник с пасом, ударом, видением поля и огромным опытом игры на топ-уровне к 22 годам.

Ремесленник и художник. Как Сауль шёл к голу в полуфинале ЛЧ Хавбек «Атлетико» Сауль забил красивейший мяч в ворота «Баварии» в полуфинале ЛЧ. Вспоминаем его путь и все голы в этом сезоне.

Где будет играть Доннарумма через год, два или три, не знает ни один человек в мире. По одной причине: что бы ни задумал Мино Райола, он всегда может передумать. Кто мог представить себе в начале лета, то Джиджо останется в «Милане»? Кто мог себе представить, что запасным вратарём «россонери» станет его брат? Летом Донаррумма (Райола) получил всё, что хотел – и всё, что мог дать «Милан». Сейчас Райола снова недоволен: капитаном в новом сезоне стал не Джиджо, а Леонардо Бонуччи. Разумеется, это не гарантия трансфера в следующем году. Но если трансфер случится, нас ждёт новый рекорд среди вратарей.

Страсти по Доннарумме. Почему юному Джиджи стоит остаться в «Милане» Сага о возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана» с течением лета получает новые ответвления. Пытаемся разобраться в ситуации.

Немыслимо дорогая цена Усмана Дембеле, конечно, имеет отношение не столько к его футбольным качествам, а к обстоятельствам. «Барселоне» очень нужен сильный трансфер, «Боруссия» не хочет терять игрока: сложите, и получится безумный трансфер, который возмутил примерно всех. Но забавно другое: «Боруссия» никогда не хочет отпускать своих игроков. Просто при этом всегда отпускает. Вы можете представить, что Пулишич проведёт в Дортмунде всю карьеру? Я нет. В этом году он будет игроком старта, смелый футбол Петера Боша должен помочь ему раскрыться.

Бонус: они бы тоже ушли за 100 млн, но их никто не отпустит

Лерой Сане

Гвардиола строит команду на вырост. Он прокомментировал трансферную кампанию этого лета с удивительной откровенностью: «Тренеры приходят и уходят, я могу потерять работу, если не выполню поставленных задач. Но тот, кто придёт на моё место, получит отлично укомплектованную молодую команду, которая уже способна на многое и продолжает развиваться». Лероя Сане отпускать незачем.

Габриэл Жезус

См. выше. Всё, что написано о Сане, относится и к Жезусу. Более того, выбирая между ним и Серхио Агуэро, клуб предпочитает бразильца. Уже известно, что аргентинец готов уйти, если в этом сезоне не получит достаточно игровой практики. Через год ему будет 30 лет, а Жезусу 21, так что нетрудно представить, кого клуб предпочтёт отпустить.

Пауло Дибала

А вот его могут и отпустить. «Ювентус» давно доказал, что не держится ни за кого из игроков. Уход Бонуччи – ещё одно доказательство. Никто не может быть выше клуба. А Дибала давно мечтает о «Барселоне».

Маркус Рашфорд

Игрок, потенциал которого не предполагает какого-то видимого потолка. Кажется, он может прогрессировать бесконечно, вот только прогресс молодых – ни разу не специализация Жозе Моуринью. Если Маркус реализует свой потенциал, «МЮ» его не отпустит. Если нет – никаких 100 млн не будет, Мемфис Депай передаёт привет. Но хотелось бы, чтобы эта история получилась другой. Кстати, всё это относится ещё к одному игроку «МЮ». Антони Марсьяль уже стал героем одного супертрансфера. Пока он скорее не оправдал ожиданий, но новый сезон может всё изменить.

Марко Асенсио

«Реал» отпустит Асенсио? Да ладно. У него клаусула 350 млн, и Флорентино Перес хочет переписать контракт, чтобы увеличить её до 500.