«Эвертон» чуть не разорвал контракт с Руни. Что происходит?

Что произошло

После того, как Дэвид Бекхэм повесил бутсы на гвоздь, Уэйн Руни стал самым медийным действующим английским футболистом. Но, кажется, за все годы, что Уэйн играет под светами софитов лучших стадионов Европы, он так и не приспособился к жизни селебрити за пределами футбольного поля. Точнее, не сделал выводы после предыдущих оплошностей, которые общественность готова обсуждать месяцами.

1 сентября имя нападающего «Эвертона» вновь было на первых полосах британских таблоидов. И причиной тому были не вдохновенные игры в футболке «ирисок». Хотя в последние месяцы Руни был одной из самых обсуждаемых фигур на Альбионе – его уход из сборной и возвращение в Ливерпуль стали поистине значимыми событиями. Сейчас имя Уэйна обсуждается в самом негативном свете. В ночь с 31 августа на 1 сентября машину, за рулём которой находился футболист, остановила полиция. Уэйн возвращался из бара и был прилично пьян.

Дело ограничилось бы штрафом, лишением прав и несколькими статьями в прессе. Однако пикантности истории придал тот факт, что на пассажирском сидении рядом с Руни сидела некая Лаура Симпсон, с которой тот познакомился в баре. По словам очевидцев, обнимался и целовался с ней, после чего пригласил к себе домой.

О подробностях рассказала сама г-жа Симпсон.



— Это были сумасшедшие несколько часов. Мы познакомились с Уэйном в баре, он десять часов подряд пил водку, танцевал на столе под песни группы Oasis и смотрел на мою грудь, — приводит слова Симпсон Daily Mail. – К утру мы решили поехать к нему. Я была слишком пьяна, чтобы сесть за руль своей машины, потому Уэйн вызвался вести сам. Спустя несколько минут мы заметили мигающие огни позади нас, Руни разозлился и был сильно обеспокоен, я не знала, что делать. Я почти ничего не помню, потому что была сильно пьяна.

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Английская пресса тут же раскопала всю информацию по Лауре Симспон. 29-летняя сотрудница агентства недвижимости из Манчестера, на протяжении нескольких лет на популярном английском сайте знакомилась с мужчинами при деньгах, которые готовы были её содержать (в профиле указано, что она ищет молодого человека, готового тратить на неё 6000 фунтов в месяц). Руни мог стать для неё солидным уловом, однако вместо этого парочка вляпалась в серьёзный скандал.

Машину с Руни за рулём остановили в 20 минутах езды от его дома в Чешире. Футболиста отпустили под залог в ту же ночь. Супруга Уэйна Колин вместе с тремя детьми (Колин беременна четвёртым ребёнком) в это время отдыхала в Испании, но после того, как узнала о случившемся, вернулась в Англию. Однако вместо возвращения домой переехала вместе с детьми к своим родителям.

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Что будет дальше

В беседе со своими друзьями Руни заявил о том, что его брак может оказаться под угрозой после этой истории. Жена Уэйна Колин пока не спешит возвращаться домой. Издание Sun пишет о том, что новый скандал с участием мужа стал для неё последней каплей. Также Колин позвонила Лауре Симпсон, чтобы узнать правду и сказала: «Весь мир смеётся надо мной из-за тебя». В случае, если состоится бракоразводный процесс, пару ждёт долгий делёж имущества (состояние Руни оценивается в 80 млн фунтов). Сам Уэйн в это время готовится выплатить штраф «Эвертону» в размере 300 тысяч фунтов (речь шла даже о возможном разрыве контракта), впереди его ждёт беседа с Рональдом Куманом, а также суд, назначенный на 18 сентября. Клуб уже уведомил игрока, что в случае повторного нарушения дисциплины контракт с ним будет расторгнут. Лаура Симпсон тем временем купается в лучах славы.

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В какие ещё истории попадал Руни

Эта история может стать последней каплей для Колин Руни. Возможно, пара могла бы спокойно преодолеть трудности этого эпизода, если бы звёздный футболист до этого регулярно не становился главным фигурантов похожих историй.

2002-й год. Руни и Колин знают друг друга с детства и поженились, когда Уэйну стукнуло 18. Однако уже до этого 16-летний вундеркинд вляпался в скандал, когда пресса застукала его с 48-летней проституткой.



Сентябрь 2010-го года. Пока Колин Руни была беременна третьим ребёнком, Уэйн изменял жене с 21-летней проституткой Дженнифер Томпсон. По словам Томпсон, за четыре месяца свиданий они виделись семь раз, и всегда Руни оставлял ей вознаграждение в размере 1200 фунтов. Другая девушка лёгкого поведения, Хелен Вуд, тогда же рассказала, что футболист изменял жене с десятком её подруг.



3 июня 2015. На YouTube распространяется видео, на котором не трезвый Руни вместе с популярным певцом Эдом Шираном распевают песню Робби Уильямса «Angels».



16 ноября 2016. Руни засветился в стельку пьяным в отеле города Уотфорд после матча отбора к ЧМ-2018 с Шотландией. Свидетели отмечают, что Уэйн не мог связать и нескольких слов.