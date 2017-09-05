Кокка дома. Кто такой Рауш и почему его не приглашали раньше

«Не могу объяснить, почему руководители сборной России со мной не связываются. Но думаю, что мог бы помочь команде». И ещё, уже позже: «Я родился в Сибири, у меня до сих пор там родственники. Хочу слетать туда и посмотреть на всё. Воспоминания из детства, к сожалению, слабые». И контрольный выстрел: «У меня два паспорта. Понятно, что сыграть на чемпионате мира в стране, где ты родился, — это мечта. Это моя родина».



Всё это — слова левого защитника «Кёльна» Константина Рауша. Одна из самых больших загадок сборной России для меня — почему он был заигран за неё только сейчас, в 27 лет, спустя ДЕСЯТЬ ЛЕТ после дебюта в чемпионате Германии. Давайте объясню по пунктам, почему это удивительно для меня.

Во-первых, Рауш, в отличие от многих кандидатов на пополнение иностранного легиона, не нуждался в натурализации. Он родился в Томской области, до шести лет жил в Кожевниково, а последний раз был в России в 13 лет. Никаких проблем с оформлением паспорта в случае с Раушем возникнуть не могло — у него два гражданства. Никаких проблем с языком тоже, потому что на русском Кокка говорит хорошо. По идеологическим критериям он подходил сборной лучше, чем те же Нойштедтер или Фернандес.

Не повезло так, как Раушу. Меркель и другие несостоявшиеся игроки сборной Количество натурализованных игроков в сборной России растёт. Вспоминаем, кто ещё мог быть в нашей команде, как Рауш и Нойштедтер.

Окей, с идеологией разобрались. Может, дело в том, что Рауш — плохой футболист? Давайте так: если вы следите за бундеслигой, у вас и вопроса такого не может возникнуть, а если не следите, то вот вам несколько цифр и один факт. Первая цифра: в чемпионате Германии Константин дебютировал в 18 лет и 8 дней, а уже на следующий сезон провёл за «Ганновер» 25 матчей. Вторая цифра: на данный момент Рауш входит в двадцатку лучших действующих игроков бундеслиги по количеству проведённых матчей, а если отбросить единственный его неудачный сезон (2014/15 в «Штутгарте»), то получится, что левый защитник выходил в 85,2% от всех матчей чемпионата Германии, начиная с лета 2008 года (у недосягаемого рекордсмена лиги Карл-Хайнца Кёрбеля — 93,2%). Третья цифра: уже в сезоне-2010/11 Кокка вошёл в число всего 16 полевых игроков, которые провели все 34 матча лиги. Рядом с Раушем здесь, например, был его ровесник Томас Мюллер: один входил в сезон сенсацией чемпионата мира, а другой — игроком молодёжной сборной, которого ценили на этой позиции выше Марселя Шмельцера.

Наконец, вот факт для тех, кто думает, что цифры — это о прошлом, а не о настоящем. После депрессивного «Штутгарта», где всё было, как в каком-нибудь российском клубе, Рауша подобрал безденежный «Дармштадт», и там Константин стал абсолютным лидером — снова 30+ матчей за сезон, семь очков по системе «гол+пас» и влияние на все атакующие действия «лилий» без потери оборонительных навыков. Довольно скоро стало очевидно, что в Гессене футболист не задержится, и его перетащил к себе «Кёльн». Этот факт важен вот почему: «Кёльн» тренирует один из лучших оборонительных тренеров Европы Петер Штёгер, которому пришлось по душе, что Константин вынослив настолько, чтобы успевать и в обороне, и в наступательных акциях. Как итог: ещё один плотный сезон, 23 игры в старте и 14 — без замен (было бы больше, если б не небольшая травма спины на старте).

4 впечатления по игрокам сборной России после «Динамо» Как минимум Константин Рауш может остаться в сборной надолго.

Теперь вопрос, который и делает для меня загадкой столь позднее обращение к Раушу. Разве в сборной России всё настолько круто с позицией левого защитника? Ответ очевиден, если учесть, что выбор обычно стоит между вечным Юрием Жирковым и Дмитрием Комбаровым, который скоро будет внесён в словарь синонимов русского языка поближе к слову «пожар». Более того, учитывая желание Станислава Черчесова играть в три центральных защитника, крайние игроки обороны получают не только равносильные защитные и атакующие обязанности, но и необходимость наличия скилла выносливости тягача.

У Рауша с этим полный порядок. Его игра зависит от физического состояния — именно поэтому даже в «Ганновере», где он был без вопросов игроком основного состава, сезон для него часто начинался на скамейке запасных. Потом, когда Кокка выходил на пик формы, конкурентов у него уже не было, он от них просто убегал, не останавливаясь.

Без остановок мчал Рауш и к сборной страны, которую считал своим домом. Путь получился дольше, чем можно было предположить — для этого даже пришлось облысеть. Но своего Константин снова добился — он добрался до дома. И уходить просто так из дома не в его характере. За шанс новый левый защитник сборной вцепится изо всех сил.



Так было и в 18, когда юному Раушу доверили место в основе клуба вместо постаревшего и травматичного Михаэля Тарната. Так было и позже, когда начались первые проблемы с попаданием в основу — Константина не ставили даже на кубковые матчи с командами нон-лиги, но он отказывал «Шальке» и сжимал зубы на тренировках. Так было и с поиском первого гола в карьере — в итоге он пришёл в 54-й игре в бундеслиге, и Рауш так растрогался, что повис на плече у старшего товарища Сержиу Пинту едва ли не в слезах.



С целеустремлённостью у этого парня полный порядок. Своё он всегда заслуживает сам.