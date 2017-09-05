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Лионель Месси
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Месси может уйти из «Барселоны» бесплатно. И это не шутка

Руководство «Барселоны» на пороге очередного провала. На этот раз – планетарного масштаба.
5 сентября 2017, вторник. 16:30 Футбол

Устали читать статьи про неэффективный менеджмент «Барселоны»? Ну, правда, уже смешно в очередной раз акцентировать на этом внимание, но тут действительно случай из ряда вон. «Барса» через год может расстаться с Месси… Который уйдёт в качестве свободного агента… Бесплатно… Нет, это не шутка.

Ладно, обо всём по порядку.

В чём соль

В контракте Месси. Он истекает летом 2018 года и официально до сих пор не продлён. Спекуляции на эту тему идут уже не первый месяц. Руководство «Барселоны» убеждает окружающих, что всё в ажуре.

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«Всё согласовано, не хватает только подписи Месси», — Хорди Местре, вице-президент клуба.

«Формально вопрос ясен, однако он в компетенции Бартомеу. Месси и остальные футболисты команды вновь будут гордиться тем, что защищают цвета «Барселоны», — Пеп Сегура, генеральный менеджер.

Пока отсутствие действий со стороны Месси можно рассматривать как косвенный саботаж действующего руководства.

«У «Барселоны» полная договорённость с Месси о продлении контракта. Мы просто ищем подходящий момент для того, чтобы подписать соглашение. Только и всего», — Роберт Фернандес, спортивный директор.

«Единственное, что остаётся, официально подписать соглашение. Подписание контракта – это формальная процедура. Оно произойдёт в скором времени», — Альберт Солер, исполнительный директор.

«Месси уже продлил контракт с «Барселоной» и вскоре появятся протокольные фотографии», — Хосеп Бартомеу, президент.

Всё это звучит очень красиво и правдоподобно. Хотя, нет. Это звучало бы правдоподобно из уст людей, которые в своё время не уверяли всех, что невозможно купить Неймара за 222 млн, клуб не будет переплачивать за Дембеле, а трансфер Коутиньо – решённый вопрос.

Всё было бы окончательно ясно, если бы сам Месси расставил все точки над i и подтвердил, что остаётся в «Барселоне». Но Лео молчит.

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Почему так происходит

Конечно, все эти спекуляции похожи на вождение вилами по воде, однако пока отсутствие действий со стороны Месси можно рассматривать как косвенный саботаж действующего руководства.

Всё просто. С 1-го сентября начался сбор подписей сосьос (болельщиков «Барсы», обладающих правом голоса) о вотуме недоверия руководству клуба и лично президенту Хосепу Бартомеу. Сбор подписей будет проводиться у «Камп Ноу» в течение 14 дней во время матчей «Барселоны». Если 15% сосьос (около 1600 человек), подпишут документ, клуб назначит перевыборы президента. И пролонгация контракта с Месси на фоне проваленной трансферной кампании может стать зацепкой для Бартомеу, которая позволит ему и дальше оставаться у руля.

Месси, который открыто выказывал недовольство политикой «Барсы» в последние годы, понимает это. Потому, возможно, затягивает продление контракта, чтобы дождаться ухода Бартомеу. Во многом поэтому Аугусти Бенедито, бывший претендент на пост президента «Барсы», а ныне инициатор сбора подписей, начал кампанию сразу после закрытия трансферного окна, когда стало ясно, что «сине-гранатовые» профукали Коутиньо, Ди Марию, Дибалу и Верратти. Оттягивание пролонгации соглашения с Месси может быть губительно для клуба – с 1 января Лео сможет вести переговоры с любым клубом без уведомления «Барселоны».

Оттягивание пролонгации соглашения с Месси может быть губительно для клуба – с 1 января Лео сможет вести переговоры с любым клубом без уведомления «Барселоны».

«История с Месси может закончиться хуже, чем с Неймаром», — уверен Бенедито.

Интересно, что летом уже велись переговоры об уходе Месси. Активный интерес проявлял «Манчестер Сити», где спортивным директором работает хорошо знакомый Лео Чики Бегиристайн, а главным тренером – Хосеп Гвардиола. Конечно, после закрытия трансферного окна обе стороны от слухов открестились.

Ещё деталь – по сообщениям испанской прессы, отношения между руководством и сразу рядом игроков под предводительством Месси натянулись после того, Лео выложил в своём «инстаграме» фотографию с Луисом Суаресом и ушедшим в «ПСЖ» Неймаром. «Он вернулся», — подписал Месси фото.

Руководству «Барсы» это крайне не понравилось, после чего Бартомеу решил провести с Месси разговор о взаимоотношениях игроков и руководства. Чем он закончился – неизвестно.

Почему заявлениям руководства не стоит верить

Зато Бартомеу вскоре после этого выступил с заявлением, что «Барса» не будет удерживать игроков, которые хотят уйти и не будет им препятствовать. Да и вообще нет предпосылок к тому, чтобы поднимать сумму отступных за Месси выше 300 млн евро.

Подписание нового контракта с Месси на фоне проваленной трансферной кампании может стать зацепкой для Бартомеу, которая позволит ему и дальше оставаться у руля.

При этом президент говорит, что контракт с Месси был подписан ещё 30 июня, незадолго до свадьбы Лео, а пресс-конференция и фото-сессия состоится после того, как аргентинец вернётся из расположения сборной. Отсюда вопрос: почему в таком случае нельзя было продемонстрировать документы ещё тогда или в течение последних месяцев и тем самым снять все вопросы? Плюс как-то странно слышать от президента о том, что контракт давно подписан, в то время как остальные менеджеры говорят, что подпись ещё только предстоит поставить. Что-то не сходится, сеньор Бартомеу. А про то, что Месси в любом случае останется в «Барсе», от вашей команды мы слышали уже не раз. Как и то, что Неймара невозможно купить за 222 млн евро.В

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси
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