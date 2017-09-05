Полугодовая выдержка. Как «Арарат» пошумел и развалился за 5 месяцев

Главный трансферный ньюсмейкер этого лета больше не будет играть во Втором дивизионе.

Откуда взялся «Арарат»?

В конце марта в Москве был создан футбольный клуб «Арарат» при поддержке Ассоциации армянской молодёжи Москвы. Президентом клуба, а также его учредителем стал Валерий Оганесян — бывший владелец армянского «Улисса» и экс-президент армавирского «Торпедо». Вице-президентом стал Андраник Керопян, работавший журналистом в Lifenews у Арама Габрелянова.

«Зарплата не на уровне РФПЛ». Что нужно знать о новом клубе Павлюченко В Москве появился новый клуб. Ему всего несколько месяцев, но он уже покупает звёзд.

За пару месяцев клуб подписал Романа Павлюченко, Марата Измайлова, Игоря Лебеденко, Алексея Ребко. В общей сложности в «Арарат» перешли 23 новых футболиста. Главным тренером команды стал Александр Григорян, подавший в отставку из «Анжи» в самом начале сезона.

«А с Сычёвым в кино или театре можем встретиться». Измайлов возвращается Один из самых талантливых российских футболистов своего поколения возобновил карьеру и готовится к знакомству со вторым дивизионом.

Позже стало известно, что «Арарат» будет выступать во Втором дивизионе. Керопян заявил, что клуб рассчитывает выйти в ФНЛ с первого же сезона.

Как играл «Арарат»?

5 побед и 2 ничьи — с такими результатами команда Григоряна возглавляет таблицу зоны Центр Второго дивизиона. На данный момент капитан команды Павлюченко — лучший бомбардир ПФЛ с 6 голами (2 с пенальти).

В Кубке России «Арарат» идёт со стопроцентным результатом, выбив «Долгопрудный», «Сатурн» и «Балтику». В 1/32 финала московский клуб довёл до истерики болельщиков из Калининграда. 20 сентября «Арарат» должен принять «СКА-Хабаровск» из РФПЛ в рамках 1/16 Кубка.

Что происходит вокруг «Арарата»?

30 августа Валерий Оганесян рассказал «Чемпионату», что больше не может работать в футболе из-за запрета врачей — проблемы с нервами. Через день Андраник Керопян заявил, что президент вывел со счёта клуба 20 млн рублей. Позже Оганесян ответил, что не мог украсть у себя деньги, так как является единственным учредителем клуба и с поста президента никуда не уходил.



Сегодня, 5 сентября в медиа появились слухи о закрытии «Арарата». Агент футболиста команды Марата Измайлова подтвердил «Чемпионату» эту информацию.

«У нас есть информация, что «Арарат» скоро прекратит своё существование, — рассказал Паулу Барбоза. — Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол».

Что будет дальше?

По информации «Чемпионата» учредитель «Арарата» Валерий Оганесян, который на данный момент находится в Грузии, направил своих представителей в Москву на переговоры с нынешними руководителями клуба. Экс-президент московского клуба предложил им выкупить права на владение «Араратом», единственным учредителем которого является он сам. Нынешние руководители и спонсоры клуба от этой идеи отказались и вышли из проекта, но при этом рассчитались с тренерским штабом, игроками и с администрацией футбольного клуба.