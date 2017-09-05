Как подводить детей ко взрослому футболу. Инструкция от голландцев

До этого лета Бастиан Римерсма тренировал детей в академии ПСВ и задавал вопросы, которые в клубной вертикали оставались без ответа. Можно ли называть 8-летнего мальчика талантливым? Как оценить его потенциал? Что насчёт человеческих качеств, которые будут важны позже? Даже 32 миллиона евро, вырученные за Мемфиса Депая, и резкий рывок в основу Йоррита Хендрикса не убавлял любознательности тренера. Римерсма был уверен, что судьба большинства ребят зависит от случая, конкретного матча, когда на них смотрят скауты. Но насколько это правильно? Как вообще можно оценить ребёнка в таком возрасте?

Этим летом Римерсма получил под полный контроль академию скромного клуба «Виллем II» из Тилбурга, где рассчитывает за 8 лет воспитать плеяду молодых игроков под своим крылом, основываясь на своих принципах скаутинга, работы с футболистами и их оценки. Этих принципов шесть, и в контексте кризиса голландского юношеского футбола они особенно важны.

1. Нельзя отсеивать детей слишком рано

Большая проблема голландского футбола, по мнению Римерсмы, заключается в клишированной оценке детей в академиях – уже в 7 лет их делят на категории «талантливый» и «ну, может быть, что-то выйдет». Традиционные юношеские команды U7 и U8 в Нидерландах устроены так – есть 6-7 составов одного возраста, лишь один из которых занимается с лучшим тренером на лучших полях. Остальные занимаются по остаточному принципу, для них футбольная академия – как обычный урок физкультуры. Попинали мяч, разошлись.

Римерсма уверен – раннее отсеивание игроков, деление их на талантливых и не очень бесполезно. Обычно в таком юном возрасте смотрят на координацию, ловкость, быстроту – как распознать среди этих качеств талант? «Трава будет расти из земли, если его поливать», – говорит тренер. Если работать над ребёнком и вызвать ответный интерес, он наверняка начнёт расти.

«Лучше всего, если игроки «поздние» и с незаметным талантом, – говорит Римерсма. – На таких вообще не обращают внимание».

2. Отказаться от скаутинга на детском уровне

Голландские дети катаются по всей стране, чтобы играть в чемпионате страны U9, а потом попасть в одну академию к лучшим, из Амстердама или Эйндховена. И это лучшие – не забывайте, что в больших командах наберётся по пять-шесть команд одного возраста, большая часть из которых будет заниматься футболом лишь для общего развития. «Единственная причина, по которой профессиональные клубы собирают так много команд – они боятся, что кто-то другой перехватит кого-нибудь из игроков», – уверяет Римерсма. Бастиан уверен, что в первую очередь надо заниматься воспитанием собственных кадров, а не искать чужих игроков на стороне.

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3. Работать с незаметными талантами

20-летний Фрэнки де Йонг уже стал игроком главной команды «Аякса» и стабильно получает своё время в новом сезоне, но пару-тройку лет назад его списали буквально все голландские скауты. «Знаете, почему? Потому что он не впечатляет при первом просмотре. Потому что у него такой тип таланта», – говорит Римерсма.

Тренер «Виллема» подмечает: обычно скауты больших клубов клюют на блестящие фантики, на ярко выраженных технарей. Невероятно быстрые, гипертехничные, а лучше и такие, и такие сразу – таких обычно сначала забирают команды вроде «Аякса» и «Фейеноорда», а потом продают в заграничные клубы.

Римерсма делает ставку на игроков с талантом другого типа. Они, по мнению коуча, должны «саморегулировать» свои футбольные навыки. На первое место встаёт не умение навозить пять человек, а дисциплина, умение просчитывать игровые ситуации и быстро усваивать тренировочные упражнения. Исследования показывают, что такие игроки лучше готовы к прыжку в большой футбол, и ситуация в «Аяксе» лишний раз подтверждает науку: пока незаметно делающие работу де Йонг и ван де Бек бронируют место в центре поля главной команды, технарь Вацлав Черны уже три года пробует пробиться в старт «Аякса», но бьётся, как рыба об лёд.

Ещё один тип игроков, на которых никто не обращает внимание – ребята, родившиеся в ноябре-декабре. Здесь всё просто: «поздние» игроки физически готовы хуже, чем «ранние» в своём возрасте. «Ещё лучше, если игроки попадают под оба параметра: «поздние» и с незаметным талантом, – говорит Римерсма. – На таких вообще не обращают внимание».

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4. Проигрывать не так плохо, но смотря кому

С таким подходом к комплектованию состава Римерсма готов, что «Виллем II» будет долго привыкать к его методикам и чаще станет проигрывать. При этом Римерсма отвергает идею, что хорошие игроки станут лучше, если будут выходить против лучших команд страны. «Иногда молодому игроку нужно просто позволить делать то, что он умеет и хочет. Если же постоянно играть с сильными и более взрослыми соперниками, он может перестать развивать свои сильные качества, утратит фишку», – говорит Римерсма.

5. Вообще не нужно обращать внимание на результаты

Даже голландский футбол, который принято считать ориентированным на зрелищность и готовность жертвовать результатом ради красивой игры, прирастает тренерами-прагматиками, обращающими внимание на результат. Так, при Филлипе Коку в ПСВ счёт матча стал важным не только для главной команды, но и для юношеских. Римерсма уверен, что это губительный подход – правильнее вложить в ребят знания, которые пригодятся через 6-7 лет.

Бастиан позвал в академию «Виллема» своего знакомого, Брама ван де Линне – лектора бизнес-школы Венло и профессора маркетинга, заражённого идеей изменить футбол. Римерсма назначил ван де Линне помощником тренера в команде U17, а сам Брам добавил новые элементы в тренировочный процесс. Во-первых, нападающие «Виллема» отныне должны использовать dangerzone, квадрат в штрафной площадке, бить только оттуда и только находясь лицом к воротам. Так вероятность забить гол повышается – время вспомнить о концепции xG, которую всё ещё принято считать бесполезной попыткой умничать с числами. Во-вторых, насаждаются принципы контрпрессинга: мало отобрать мяч в течение 5 секунд, как это делали команды Гвардиолы и ван Гала, за следующие 10 секунд надо ещё и довести мяч до чужой штрафной.

Через тренировочные упражнения ван де Линне пробует учить игроков реальным ситуациям во взрослом футболе. Римерсма уверен: так проще определить, кто из пацанов лучше учится и анализирует игру. Так шлифуется их талант.

6. Искать помощи у футбольной федерации

В нашей стране с этим хуже – «Стратегию-2030» читали от корки до корки в лучшем случае функционеры и десяток журналистов. В Нидерландах KNVB уделяет серьёзное внимание подготовке молодёжи, но голландцы всё равно работают по традиционным методикам, консервативно, без вливания опыта других футбольных стран. Римерсма считает, что такую национальную гордость надо усмирить, и обращает внимание на Германию, где скауты и тренеры сообща искали ребят, не подписавших контракт с профессиональным клубом, и устраивали им дополнительные тренировки. Даже если клубы однажды дружно проигнорируют игрока, он с помощью дополнительных тренировок может подтянуться к ребятам из топ-академий.

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Бастиан Римерсма подписал с «Виллемом» трёхлетний контракт, который станет восьмилетним, если основная команда получит подпитку молодёжью, а не будет собирать сливки молодёжи со всей Европы. (Забавно, но прямо сейчас в «Виллеме II» играют Тимон Велленройтер, Педро Чиривелья, Дэн Кроули и Исмаил Аззауи, считавшиеся топ-янгстерами 2-3 года назад.) Для себя он уже очертил круг игроков в клубной вертикали, способных пробиться очень далеко, и на них Римерсма делает особый акцент.

Римерсма отвергает идею, что хорошие игроки станут лучше, если будут выходить против лучших команд страны.

«В конце своей работы, через 8 лет, я посмотрю, насколько эффективны будут методики работы с талантливыми ребятами. Если мои слова и идеи окажутся пустыми, тогда я уйду. Видимо, тогда поиск талантов – действительно большая лотерея. Я пришёл в клуб не ради красивого клубного пальто или зарплаты, мне интересен только процесс», – говорит Римерсма.

Но сейчас он уверен: талант можно воспитать и подготовить.

При подготовке использованы материалы De Correspondent.