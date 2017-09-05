Коутинью не хочет играть за «Ливерпуль». Что об этом надо знать

Футболисты оборзели. Главный итог летнего трансферного окна Остановите это безумие.

— У Коутиньо мучительное беспокойство. Он очень напряжён. Наш полузащитник может сыграть за сборную Бразилии, ведь у него не травма, а просто стресс из-за неопределённого будущего. Когда не знаешь, где будешь играть, чувствуешь себя неуверенно. Коутиньо хочет в «Барселону», – чуть ли не со слезами на глазах сказал перед закрытием трансферного окна врач сборной Бразилии Микаэл Симони.

— Коутиньо очень расстроен, – грустно вздохнул Неймар, когда летнее окно наконец-то захлопнулось и стало понятно, что игрок сборной Бразилии и «Ливерпуля» не перейдёт в «Барселону».



Бедный, бедный Коутиньо! Попал в «золотую клетку» «Ливерпуля», и теперь не может выбраться из неё даже за сто с лишним миллионов евро. Вся его трансферная история этим летом, словно ножом по сердцу полоснула готовому сопереживать болельщику.



Между прочим, Неймар, покинувший «Барселону» за 222 млн евро, только отчасти виноват в развернувшемся конфликте соотечественника с мерсисайдцами. Зная, какое количество денег каталонский клуб получит от «ПСЖ», руководители «Ливерпуля» с полным на то основанием заломили завышенную цену на своего бразильца. Но ошибочно утверждать, что именно трансфер Неймара пробудил в «Барселоне» интерес к Коутиньо. Каталонцы давно уже «положили глаз» на 25-летнего уроженца Рио-де-Жанейро. Вот только до перехода Неймара в «ПСЖ» эта тема не была настолько горячей. По крайней мере Юрген Клопп признавался весной, что его вообще не волнуют слухи о Коутиньо, поскольку полузащитник связывает своё будущее с «Ливерпулем». Да и предложение «Барсы», о котором узнали в апреле СМИ, было смешным на фоне сегодняшних цифр – всего 60 млн евро.



Конечно же, Коутиньо ценен сам по себе, а не в роли игрока-заменителя Неймара по позиции. В прошлом сезоне АПЛ бразилец был лучшим в «Ливерпуле» по количеству успешных обводок, ключевых передач и ударов по воротам. Будучи атакующим полузащитником, Филиппе забил за красных больше всех наряду с Садио Мане и разделил второе место по голевым пасам. Хотя сыграл из-за разных травм меньше остальных лидеров мерсисайдцев. Его качества прекрасно обрисовали Клопп, главный тренер сборной Бразилии Тите и другой хавбек «Ливерпуля» Адам Лаллана.



— Коутиньо никогда не был вингером, он — плеймейкер, поэтому сваливается в центр даже в тех матчах, где номинально располагается на фланге, – объясняет Клопп. – Не важно, на какой позиции он выходит, — важно то, как он действует в ключевых эпизодах. Филиппе способен играть и глубже.



— Вполне логично, что «Барселона» интересуется игроком с такой футбольной магией, созидателем, способным менять ритм игры. Это идеальный футболист для каталонской команды, – убеждён Тите.



— Коутиньо – игрок больших матчей, – выделяет самое ценное качество партнёра Лаллана.

В летнее межсезонье футбола не было, однако Коутиньо всё равно умудрился подорожать. Спасибо катарскому денежному фонтану. Требования «Ливерпуля» возросли до 150 млн евро, а «Барселона», чтобы не тратить сразу две трети полученных за Неймара денег, предложила включить в сделку по бразильцу своего полузащитника Ивана Ракитича. Хорват, похоже, совсем не входил в планы английского клуба. Британские СМИ писали, что Клопп в качестве возможной замены Коутиньо видит молодого игрока дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

Казалось, в какой-то момент стороны достигли компромисса. Коутиньо вроде бы убедил боссов «Ливерпуля» отпустить его в каталонский клуб. В начале августа появилась информация, что мерсисайдцы дали добро трансфер за 90 млн евро обязательной выплаты и ещё 30 млн евро в качестве бонусов. Утверждалось, что представитель чемпионата Испании собирается завершить сделку до первого матча Суперкубка страны с «Реалом», но то ли кто-то выдал желаемое за действительное, то ли в «Ливерпуле» резко передумали. Руководители «Барселоны» напрасно летали в Англию – им снова сказали твёрдое «No». Красные выступили даже с официальным заявлением, которое опубликовали на сайте клуба.



Чем дальше разворачивалась эта история, тем больше было попыток со стороны Коутиньо и «Барсы» как-то надавить на «Ливерпуль», где-то спровоцировать при помощи просьб и угроз. Филиппе обратился в клуб с официальной просьбой продать его каталонцам. Был угрожающий дедлайн, установленный покупателем продавцу, были новости, что трансфер вот-вот состоится, были комментарии так или иначе связанных с полузащитником людей, включая врача сборной Бразилии. Сообщалось, что «Ливерпуль» отклонил уже предложение в размере 118 млн фунтов стерлингов (около 129 млн евро), поэтому «Барселона» переключилась на Анхеля Ди Марию. Даже популярный баскетболист, акционер мерсисайдцев Леброн Джеймс попросил американских владельцев клуба организовать трансфер игрока. В общем, настоящий бразильский сериал!

Вот только Коутиньо в отличие от главных героев правильного сериала не дождался хэппи-энд в заключительной серии. Хотя The Sun порадовала поклонников «Барселоны» собственным инсайдом: 31 августа в девять вечера будет объявлено о сделке за 150 млн евро. Полузащитник, кстати, уже жил в столице Каталонии, когда выступал на правах аренды за «Эспаньол» в сезоне-2011/12. Возможно, тогда он прогуливался к «Камп Ноу» и загадал желание играть за сине-гранатовых. Однако Коутиньо придётся подождать ещё, как минимум, полгода.



Сейчас всплывают совсем уж удивительные детали переговоров. В Испании пишут, что в последней день перед закрытием трансферного окна агент игрока Киа Джурабчиан просил у «Барселоны» 200 млн евро за Коутиньо от имени «Ливерпуля». В самом английском клубе об этом якобы ничего не знали. Каталонцы посчитали абсурдным столько платить. Но они были нацелены именно на Коутиньо – это подтверждает информация о том, что «Барса», надеясь на договорённость с бразильцем, дважды отказалась от возможности приобретения Пауло Дибалы у «Ювентуса».



Похоже, у этого «бразильского сериала» всё-таки будет скандальное продолжение. «Ливерпуль» включил Коутиньо в заявку на Лигу чемпионов, однако полузащитник и с наступлением осени конфликтует с клубом: готов не играть в ЛЧ осенью, чтобы выступить в плей-офф главного еврокубка за «Барселону» весной. Правда, таким ходом Филиппе скорее навредит самому себе, ведь «Ливерпуль» не хочет расставаться со звездой до чемпионата мира в России. И можно понять – почему.