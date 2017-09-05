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Мирча Луческу
Текст: Максим Саблин
Фото: РИА Новости

«Слёзы Луческу сорвали матч в Хорватии»

В этот раз объектами для шуток наших читателей стали Кокорин, Гарай, Луческу и «Ливерпуль».
5 сентября 2017, вторник. 22:30 Футбол

Толой вошёл в список игроков «Спартака» в официальном приложении РФПЛ

mike7780:
— Надо обязательно проверить подписался ли на него Федун в «Инстаграме».

Бывший форвард ЦСКА Маазу перебрался из «Аяччо» в «Ланс»

serbel90:
— Единственная трансферная новость про ЦСКА.

Певица Зара стала послом чемпионата мира — 2018

alanzinho:
— Зара — это имя или кличка?

giner-vse-kupil:
— Это магазин.

Беременная жена Гарая опубликовала пикантное фото

zpiter:
Надеюсь, роды в прямом эфире не будут на «Чемпе» показывать.

vg2009:
— «Чемп» будет вести текстовую трансляцию).

Чочиев: будил Кокорина, а он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»

chastiser:
— Мораль сей басни такова: Чочиев в «Крыльях Советов», а Кокорин в «Зените».

Мората: Буффон — инопланетянин

jenekrasava:
— У Месси пополнение среди соотечественников?)

В «Ливерпуле» отрицают, что просили у «Барселоны» € 200 млн за Коутиньо

cherepovec:
— Хороший фильм. Он вроде бы закончился, но теперь показывают лучшие моменты, как с Джеки Чаном.

Коутиньо не хочет играть за «Ливерпуль». Что об этом надо знать
Конфликт Коутиньо с «Ливерпулем» разгорается даже после закрытия трансферного окна. Бразилец отказывается играть за красных в ЛЧ.

Сборная Турции проиграла Украине в первом матче под руководством Луческу

kokos78:
— Слёзы Луческу сорвали матч в Хорватии.

Луческу: ошибки судей дали преимущество Украине, за это стоило извиниться

baidinskiy:
— Испанский судья однозначно имеет московских родственников.

Кузяев: хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял

marcoreusbvb09:
— Privet, Mammana, kak dela?
— I don't understand you!!!
— Pochemu ti menya ne ponimaesh? Ti ne znaesh angliyskiy?

Кузяев: в сборной сыгрался с Миранчуком. Только не знаю, с каким…
Полузащитник «Зенита» — о дебюте в сборной, «проставе» за первый гол в карьере за «Зенит» и записках Манчини.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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