Толой вошёл в список игроков «Спартака» в официальном приложении РФПЛ
mike7780:
— Надо обязательно проверить подписался ли на него Федун в «Инстаграме».
Бывший форвард ЦСКА Маазу перебрался из «Аяччо» в «Ланс»
serbel90:
— Единственная трансферная новость про ЦСКА.
Певица Зара стала послом чемпионата мира — 2018
alanzinho:
— Зара — это имя или кличка?
giner-vse-kupil:
— Это магазин.
Беременная жена Гарая опубликовала пикантное фото
zpiter:
Надеюсь, роды в прямом эфире не будут на «Чемпе» показывать.
vg2009:
— «Чемп» будет вести текстовую трансляцию).
Чочиев: будил Кокорина, а он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»
chastiser:
— Мораль сей басни такова: Чочиев в «Крыльях Советов», а Кокорин в «Зените».
Мората: Буффон — инопланетянин
jenekrasava:
— У Месси пополнение среди соотечественников?)
В «Ливерпуле» отрицают, что просили у «Барселоны» € 200 млн за Коутиньо
cherepovec:
— Хороший фильм. Он вроде бы закончился, но теперь показывают лучшие моменты, как с Джеки Чаном.
Сборная Турции проиграла Украине в первом матче под руководством Луческу
kokos78:
— Слёзы Луческу сорвали матч в Хорватии.
Луческу: ошибки судей дали преимущество Украине, за это стоило извиниться
baidinskiy:
— Испанский судья однозначно имеет московских родственников.
Кузяев: хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял
marcoreusbvb09:
— Privet, Mammana, kak dela?
— I don't understand you!!!
— Pochemu ti menya ne ponimaesh? Ti ne znaesh angliyskiy?