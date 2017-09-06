Роша прибыл в Москву и побывал в музее «Спартака»

Молодёжная сборная России разгромила команду Гибралтара в Туле



Молодёжная сборная России одержала первую победу в рамках отборочного этапа ЧЕ-2019 U21.



Подопечные Евгения Бушманова в Туле со счётом 3:0 разгромили молодёжную сборную Гибралтара. В конце первого тайма Александр Зуев вывел россиян вперёд, на 71-й минуте Аяз Гулиев закрепил преимущество хозяев поля, а в конце второго тайма окончательный результат установил вышедший на замену Фёдор Чалов.

Сборная России, стартовавшая в отборе с домашней ничьей с Арменией (0:0), следующий матч проведёт 6 октября на своём поле с командой Австрии.

Новичок «Спартака» Роша прибыл в Москву и получил футболку с 99-м номером



Сегодня вечером в Москву из Бразилии прибыл новичок «Спартака» Педро Роша, который несколько дней назад подписал с москвичами контракт на четыре года.



Прямо из аэропорта бразильский футболист отправился на «Открытие Арену», где генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в торжественной обстановке вручил новобранцу команды футболку с 99-м номером.



После небольшой фотосессии Роше провели экскурсию по Залу славы красно-белых. Также 22-летний хавбек побывал в домашней раздевалке «Спартака» и воспользовался возможностью выйти на поле, чтобы пожонглировать мячом.



«Дорога из Бразилии, с двумя пересадками, заняла 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом, поэтому я решил не откладывать знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», что это лучший российский клуб, а побывав в музее, ещё раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста», — цитирует Рошу сайт «Спартака».



Завтра утром бразильский полузащитник проведёт в Тарасовке первую тренировку с новыми партнёрами по команде.

Сергей Родионов и Педро Роша Фото: Официальный сайт «Спартака»

Сборная Южной Кореи вышла на чемпионат мира в России



В матче 10-го тура группы A азиатской квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Южной Кореи в гостях сыграла вничью со счётом 0:0 с командой Узбекистана и финишировала на втором месте в группе.



Таким образом, южнокорейская национальная команда завоевала путёвку на чемпионат мира в России.

Ранее на чемпионат мира — 2018 квалифицировались сборные России (как страна — организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики и Бельгии.



Сборная Узбекистана заняла четвёртое место в группе, уступив третью строчку команде Сирии по дополнительным показателям.

Сборная Саудовской Аравии — восьмой участник чемпионата мира в России



В матче 10-го тура группы B азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Саудовской Аравии с минимальным счётом обыграла команду Японии. Единственный гол на 63-й минуте забил Фахад Аль-Муваллад. Сборная Саудовской Аравии заняла второе место в группе и завоевала путёвку на чемпионат мира в России.

Ранее на чемпионат мира — 2018 квалифицировались сборные России (как страна — организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.



Третье место в группе из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей заняла сборная Австралии, которая сыграет в стыковых матчах с командой Сирии. Победившая сборная выйдет в межконтинентальные стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира — 2018.



Итоговое турнирное положение в группе B: 1. Япония — 20 очков; 2. Саудовская Аравия — 19; 3. Австралия — 19; 4. ОАЭ — 13; 5. Ирак — 11; 6. Таиланд — 2.

Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии



Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в Лондон спустя почти три месяца, которые он провёл в Бразилии, сообщает Marca.



Ранее сообщалось, что Диего Коста не хочет возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой. Тем не менее, судя по всему, 28-летний форвард согласился с решением клуба.



Футболист пропустил предсезонную подготовку и хотел перейти в «Атлетико». Теперь возвращение Диего Косты в мадридский клуб может состояться в январе.



Диего Коста был включён в заявку «Челси» на английскую Премьер-лигу, но не был включён в состав на Лигу чемпионов.

Президент «Ювентуса» Аньелли – новый глава ассоциации европейских клубов



Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был избран главой ассоциации европейских клубов (ЕСА). Такое решение принято в ходе голосования, которое состоялось в рамках Генеральной ассамблеи в Женеве. Об этом говорится на официальной странице организации в «Твиттере».

На посту руководителя ассоциации европейских клубов 41-летний итальянец сменил председателя правления мюнхенской «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, об уходе которого объявили накануне. Румменигге был президентом ECA со дня её основания в январе 2008 года.

Оганесян предложил руководителям «Арарата» выкупить клуб, но получил отказ



Как стало известно «Чемпионату», учредитель «Арарата» Валерий Оганесян, который на данный момент находится в Грузии, направил своих представителей в Москву на переговоры с нынешними руководителями клуба. Экс-президент московской команды предложил им выкупить права на владение «Араратом», единственным учредителем которого является он сам.



Нынешние руководители и спонсоры клуба от этой идеи отказались и вышли из проекта, но при этом рассчитались с тренерским штабом, игроками и с администрацией футбольного клуба.



Напомним, ранее появилась информация, что «Арарат» в скором времени будет расформирован, а ближайшая домашняя игра с «Рязанью» станет последней для столичной команды. В конце августа в «Арарате» сообщили, что Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей и покинул Россию.