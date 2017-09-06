Исландцы стали ближе к России, украинцы – дальше. Обзор отбора ЧМ

Также в программе: почему Сирия может пройти на чемпионат мира и как сербы лидируют в группе.

Испанцы сняли немецкое кино

Сборная Испании не стала долго тянуть кота за хвост и забила соперникам из Лихтенштейна уже на третьей минуте. Обычно защитник Серхио Рамос специализируется на голах на последних секундах матча, но ради лихтенштейнцев сделал исключение.

К перерыву испанцы вели со счётом 4:0, и Хулен Лопетеги произвёл три замены. Знал бы тренер, что его команда обеспечит результат в первые минуты, выпустил бы полностью экспериментальный состав. Здесь солировал Яго Аспас — забил два сам и отдал голевой пас Морате. Мастер-класс продолжался практически весь матч, а успокоилась «красная фурия» лишь тогда, как защитник футбольного карлика сам затолкал мяч в свои ворота.

Итог — 8:0 и первое место в группе G. Команда Лопетеги упустит лидерство только в том случае, если проиграет дома албанцам и в гостях израильтянам. Верится в это с трудом.

Фото: Reuters

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Италия натянуто победила

26 ударов нанесли итальянцы по воротам сборной Израиля. Попали в створ, правда, только шесть раз. Единственный гол команда Джампьеро Вентуры смогла забить после выхода новичка «Челси» Давиде Дзаппакосты. С его правого фланга и пришла голевая атака: Антонио Кандрева навесил на Чиро Иммобиле, и форвард «Лацио» спокойно реализовал свой момент. Израиль проигрывает в четвёртом матче подряд и окончательно лишается шансов поехать на чемпионат мира.

Сигурдссон хоронит Украину

По сути, единственная звезда нынешней сборной Исландии — плеймейкер Гилфи Тор Сигурдссон, перешедший летом из «Суонси» в «Эвертон» почти за € 50 млн. Недавно он забил за новый клуб сумасшедший гол с центра поля в Лиге Европы, а в мид-уик решил судьбу матча с Украиной.

Сборная Исландии отлично сыграла на контратаках, раз за разом отдавая точные передачи на своего лидера в завершающей стадии. В первом моменте Сигурдссон подкараулил отскок, во втором — уложил мяч в нижний угол из пределов штрафной. Поражение отбросило украинцев аж на четвёртую позицию. Правда, отставание от первой строчки — всего два очка, шансы ещё не потеряны.

Адская неделя хорватов

Ещё 3 сентября хорваты доигрывали матч против Косово, в котором вымучили минимальную победу, и, не успев перевернуть календарь, уехали на выезд в Турцию. «ФИФА наплевать на футболистов», — так резюмировал происходящее капитан сборной Лука Модрич. Но даже измученные загребским ливнем хорваты выглядели намного свежее команды Луческу.

Судьбу матча решила непростительная ошибка хорватского вратаря Даниэля Субашича. Голкипер «Монако» не справился с простым ударом из-за штрафной, отпустил мяч и подарил гол Дженку Тосуну. 1:0 — и Луческу даже не жаловался на судейство.

На что будет жаловаться Луческу в Турции Мирча Луческу стал тренером сборной Турции. И будет жаловаться. Как всегда. Мы составили для него перечень отмазок.

Сербия удаляется и побеждает

В своей группе сербская сборная выглядит явным фаворитом и наверняка поедет в Россию сразу, без всяких стыков. Команда ещё ни разу не проиграла, зато нанесла первое поражение ирландцам — причём в Дублине. Единственный гол забил Александр Коларов, который своим мощным ударом чуть не сломал вратаря соперника, перекладину и крышу стадиона «Авива».



Сравнять счёт сборная Ирландии могла уже через 10 минут, если бы не фол последней надежды от Николы Максимовича. Защитник «Наполи» грубо срубил соперника, который выходил «два в ноль». Тем не менее наш знакомый Бранислав Иванович в роли капитана навесил на свои ворота огромный замок.

Узбекистан пролетает, Сирия в стыках

Тем временем азиатский отбор даёт нам не меньше интриг, чем Европа. Вместе с Японией и Ираном в Россию уже точно едут южнокорейская сборная и команда из Саудовской Аравии.

При этом узбекская сборная, не забив корейцам, пролетает мимо чемпионата мира. Зато в плей-офф будет играть сборная Сирии, которая спасла матч против Ирана на третьей добавленной минуте второго тайма. Дубль нападающего «Рубина» Сердара Азмуна не удержал сирийцев — теперь они сыграют с национальной командой Австралии в стыках.