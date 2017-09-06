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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Исландцы стали ближе к России, украинцы – дальше. Обзор отбора ЧМ

Также в программе: почему Сирия может пройти на чемпионат мира и как сербы лидируют в группе.
6 сентября 2017, среда. 08:30 Футбол

Испанцы сняли немецкое кино

Сборная Испании не стала долго тянуть кота за хвост и забила соперникам из Лихтенштейна уже на третьей минуте. Обычно защитник Серхио Рамос специализируется на голах на последних секундах матча, но ради лихтенштейнцев сделал исключение.

К перерыву испанцы вели со счётом 4:0, и Хулен Лопетеги произвёл три замены. Знал бы тренер, что его команда обеспечит результат в первые минуты, выпустил бы полностью экспериментальный состав. Здесь солировал Яго Аспас — забил два сам и отдал голевой пас Морате. Мастер-класс продолжался практически весь матч, а успокоилась «красная фурия» лишь тогда, как защитник футбольного карлика сам затолкал мяч в свои ворота.

ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 1-й тур
05 сентября 2016, понедельник. 21:45 МСК
Испания
8 : 0
Лихтенштейн
1:0 – Коста – 10, 2:0 – Роберто – 55, 3:0 – Сильва – 59, 4:0 – Витоло – 60, 5:0 – Коста – 66, 6:0 – Мората – 82, 7:0 – Мората – 83, 8:0 – Сильва – 90+1

Итог — 8:0 и первое место в группе G. Команда Лопетеги упустит лидерство только в том случае, если проиграет дома албанцам и в гостях израильтянам. Верится в это с трудом.

Фото: Reuters
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Италия натянуто победила

26 ударов нанесли итальянцы по воротам сборной Израиля. Попали в створ, правда, только шесть раз. Единственный гол команда Джампьеро Вентуры смогла забить после выхода новичка «Челси» Давиде Дзаппакосты. С его правого фланга и пришла голевая атака: Антонио Кандрева навесил на Чиро Иммобиле, и форвард «Лацио» спокойно реализовал свой момент. Израиль проигрывает в четвёртом матче подряд и окончательно лишается шансов поехать на чемпионат мира.

ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Италия
1 : 0
Израиль
1:0 – Иммобиле – 53

Сигурдссон хоронит Украину

По сути, единственная звезда нынешней сборной Исландии — плеймейкер Гилфи Тор Сигурдссон, перешедший летом из «Суонси» в «Эвертон» почти за € 50 млн. Недавно он забил за новый клуб сумасшедший гол с центра поля в Лиге Европы, а в мид-уик решил судьбу матча с Украиной.

Сборная Исландии отлично сыграла на контратаках, раз за разом отдавая точные передачи на своего лидера в завершающей стадии. В первом моменте Сигурдссон подкараулил отскок, во втором — уложил мяч в нижний угол из пределов штрафной. Поражение отбросило украинцев аж на четвёртую позицию. Правда, отставание от первой строчки — всего два очка, шансы ещё не потеряны.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Исландия
2 : 0
Украина
1:0 – Сигурдссон – 47, 2:0 – Сигурдссон – 66

Адская неделя хорватов

Ещё 3 сентября хорваты доигрывали матч против Косово, в котором вымучили минимальную победу, и, не успев перевернуть календарь, уехали на выезд в Турцию. «ФИФА наплевать на футболистов», — так резюмировал происходящее капитан сборной Лука Модрич. Но даже измученные загребским ливнем хорваты выглядели намного свежее команды Луческу.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Турция
1 : 0
Хорватия
1:0 – Тосун – 75

Судьбу матча решила непростительная ошибка хорватского вратаря Даниэля Субашича. Голкипер «Монако» не справился с простым ударом из-за штрафной, отпустил мяч и подарил гол Дженку Тосуну. 1:0 — и Луческу даже не жаловался на судейство.

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Мирча Луческу стал тренером сборной Турции. И будет жаловаться. Как всегда. Мы составили для него перечень отмазок.

Сербия удаляется и побеждает

В своей группе сербская сборная выглядит явным фаворитом и наверняка поедет в Россию сразу, без всяких стыков. Команда ещё ни разу не проиграла, зато нанесла первое поражение ирландцам — причём в Дублине. Единственный гол забил Александр Коларов, который своим мощным ударом чуть не сломал вратаря соперника, перекладину и крышу стадиона «Авива».

Сравнять счёт сборная Ирландии могла уже через 10 минут, если бы не фол последней надежды от Николы Максимовича. Защитник «Наполи» грубо срубил соперника, который выходил «два в ноль». Тем не менее наш знакомый Бранислав Иванович в роли капитана навесил на свои ворота огромный замок.

ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Ирландия
0 : 1
Сербия
0:1 – Коларов – 55
Удаления: нет – Максимович, 68

Узбекистан пролетает, Сирия в стыках

ЧМ-2018 - Азия. Группа A. 10-й тур
05 сентября 2017, вторник. 18:00 МСК
Узбекистан
0 : 0
Южная Корея

Тем временем азиатский отбор даёт нам не меньше интриг, чем Европа. Вместе с Японией и Ираном в Россию уже точно едут южнокорейская сборная и команда из Саудовской Аравии.

ЧМ-2018 - Азия. Группа A. 10-й тур
05 сентября 2017, вторник. 18:00 МСК
Иран
2 : 2
Сирия
0:1 – Хадж – 13, 1:1 – Азмун – 45, 2:1 – Азмун – 64, 2:2 – Al Somah – 90+3

При этом узбекская сборная, не забив корейцам, пролетает мимо чемпионата мира. Зато в плей-офф будет играть сборная Сирии, которая спасла матч против Ирана на третьей добавленной минуте второго тайма. Дубль нападающего «Рубина» Сердара Азмуна не удержал сирийцев — теперь они сыграют с национальной командой Австралии в стыках.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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