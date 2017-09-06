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Павел Погребняк
Текст: Марк Бессонов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

10 футболистов, которые зря не покинули свои клубы этим летом

И лишили себя футбола как минимум до января.
6 сентября 2017, среда. 14:30 Футбол

Александр Зинченко, «Манчестер Сити»

Конкуренты: Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Бернарду Силва, Давид Силва, Патрик Робертс

Новость о переходе Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» в своё время ударила по новостной ленте как дубина по голове. Это и правда было неожиданно. Логично, что в состав одного из лучших клубов мира Александру сходу пробиться не удалось. После аренды в ПСВ он вернулся в Манчестер, впечатлил Гвардиолу на предсезонке, но в заявку на ЛЧ так и не попал. На скамейке в АПЛ в этом сезоне он также ещё не был замечен. Летом был вариант перебраться в «Наполи», но переговоры сорвались.

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Эльяким Мангала, «Манчестер Сити»

Конкуренты: Венсан Компани, Джон Стоунс, Николас Отаменди

Партнёр Зинченко Эльяким Мангала наверняка займёт место рядом с украинцем на скамейке запасных. Год назад француз отправился в аренду в «Валенсию» за игровой практикой, так как Гвардиола не видел его в своей команде – Эльяким просто не обладал нужным качеством паса. Сейчас ситуация для него усугубилась – в стартовом составе забронировали место Отаменди и восстановившийся от травм Компани, подменяет их Джон Стоунс. Мангала в своём нынешнем статусе может забыть о надеждах поехать на чемпионат мира в качестве игрока основы сборной. А ведь были варианты со «Сток Сити», «Кристал Пэлас», «ПСЖ», «Севильей» и даже «Спартаком».

Ахмед Муса, «Лестер»

Конкуренты: Джейми Варди, Ислам Слимани, Келечи Ихеначо, Леонардо Уллоа

У «Лестера» откровенный перебор форвардов. В первых трёх турах АПЛ Крейг Шекспир играл в одного нападающего – исполнял эту роль Джейми Варди. На скамейке сидит Ислам Слимани, наверняка получит шанс пришедший из «Ман Сити» молодой Ихеначо. Остаются Леонардо Уллоа, который никогда в «Лестере» основным не был, и, собственно, Муса, по каким-то необъяснимым причинам отказавшийся отправиться в аренду в «Халл». Ахмеду определённо стоило бежать к Слуцкому во весь опор.

Винсент Янссен, «Тоттенхэм»

Конкурент: Гарри Кейн

Состав «Тоттенхэма» не изобилует тремя-четырьмя футболистами на каждую позицию. Здесь Маурисио Почеттино может позавидовать Роберто Манчини. В заявке «шпор» всего два нападающих – Гарри Кейн и Винсент Янссен. Первый – звезда, авторитет и непререкаемый игрок основы, играющий во всех матчах сезона. Второй – вечный запасной, пусть и обладающий неплохим потенциалом. В начале лета Янссен сказал, что будет рассматривать все варианты продолжения карьеры, однако в итоге остался в «Тоттенхэме». Чтобы провести ещё один сезон за спиной Кейна.

Диего Коста, «Челси»

Конкуренты: Альваро Мората, Миши Батшуайи, Роберт Кенеди

Тут дело даже не в конкуренции. Вряд ли кто-то удивился, что история с уходом Косты из «Челси» превратилась в дикую эпопею, закончившуюся иском клуба к форварду на сумму в 50 млн евро. Диего вознамерился покинуть «Стэмфорд Бридж», успел даже попозировать в футболке «Атлетико», но переговоры сорвались. Он игнорировал тренировки, не явился на предсезонный сбор, заявил, что должен играть в Мадриде, но в итоге так никуда и не перешёл. Учитывая натянутые отношения с Конте, вряд ли Коста получит шанс даже в случае травмы приобретённого на его место Мораты. Как минимум мимо группового этапа Лиги чемпионов Диего уже пролетел.

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Андреа Раноккия, «Интер»

Конкуренты: Жоао Миранда, Милан Шкриньяр, Зиньё Ванхёсден, Данило Д’Амброзио, Джейсон Мурильо

«Он отличный парень и хороший игрок, но после приобретения двух защитников он отправится куда-то ещё», — комментарий Спаллетти, который ставит крест на дальнейших перспективах Раноккии в «Интере». До последних дней трансферного окна «Зенит» пытался вытащить так и не сумевшего реализовать свой талант защитника из миланских дебрей, в которых тот откровенно потерялся. Не получилось. Может, это и к лучшему.

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Арда Туран, «Барселона»

Конкуренты: Лионель Месси, Херард Деулофеу, Усман Дембеле, Денис Суарес, Рафинья

Турана в его положении может спасти только родная Турция. На его родине трансферное окно закрывается лишь 8 сентября, потому шансы покинуть «Барселону» у него ещё есть. В Каталонии у Арды ситуация близка к патовой – новый тренер на него откровенно не рассчитывает, а в прессе появляются слухи, что с игроком могут расторгнуть контракт, если он не найдёт себе новый клуб. Даже после ухода Неймара и провала переговоров по Коутиньо и Ди Марии Вальверде предпочитает использовать на месте крайнего нападающего кого угодно (даже Алейкса Видаля), но только не Турана. Это приговор.

Атем Бен-Арфа, «ПСЖ»

Конкуренты: Лукас Моура, Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер

Да, он до сих пор играет в футбол. Формально. Атему Бен-Арфа 30 лет, но о нём уже все позабыли. А приход Неймара и Мбаппе совсем убил его шансы на попадание в основу «ПСЖ». Рассорившийся со всеми в клубе Атем, некогда считавшийся одним из самых талантливых футболистов своего поколения, отказался переходить в другую команду и как минимум следующие полгода проведёт в дубле. Дичь.

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Иван Новосельцев, «Зенит»

Конкуренты: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана

История, давно превратившаяся в фарс. Об этом уже писал Антон Михашенок, потому ограничимся кратким синопсисом. Новосельцев просто не рассматривается Манчини как футболист обоймы. Даже после ухода Нету и срыва переговоров по Абденнуру. В итоге по тем или иным причинам Иван остался греть скамейку запасных, а сборная России потеряла крепкого защитника, который на чемпионате мира мог бы побороться даже за место в основе. Похожая ситуация у Дзюбы. Но тот хотя бы появляется на поле со скамейки запасных, а значит, для него ещё не всё потеряно.

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Это не про Мбаппе и не про Коутиньо. Это про нас.

Павел Погребняк, «Динамо»

Конкуренты: Вандерсон, Фатос Бечирай, Евгений Луценко

Без комментариев.

Погребняк: буду стремиться в сборную России, пока играю в футбол
Форвард «Динамо» впервые за долгое время вышел на поле – и сразу против сборной России.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зинченко Андреа Раноккия Арда Туран Атем Бен-Арфа Ахмед Муса Винсент Янссен Диего Коста Иван Новосельцев Павел Погребняк Эльяким Мангала
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