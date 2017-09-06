ЧМ-2018 – без ближнего зарубежья? Всё более реальная перспектива

Многие из нас, рождённых в СССР, хотя бы краем глаза да поглядывают в сторону некогда союзных республик: как у тех дела в футболе, как у этих? Домашний чемпионат мира этот интерес разогрел и усилил. По несчастью или к счастью (нужное подчеркнуть), массового съезда в гости к нам бывших соотечественников ближайшим летом не предвидится. Общая картина по отбору для ближнего зарубежья и прежде выглядела печально, а после очередного игрового дня приобрела совсем уж удручающие черты. Из 14 соседей в игре остался один. Точнее – одна. Остальные откололись.

Азербайджан

Обильные инвестиции в футбол привели к ощутимому прогрессу азербайджанского футбола. Три сезона подряд его флагман, «Карабах», достигал группового этапа Лиги Европы, а теперь взял этот барьер в лиге чемпионской. Неуклонно повышает собственный авторитет в мире и сборная страны. Под началом легендарного Роберта Просинечки («Црвена Звезда», «Реал», «Барселона», Кубок чемпионов…) азербайджанцы за один «мировой» цикл одержали почти столько же побед, сколько за пять предыдущих (3-4). Если удержатся на третьей позиции, впереди Чехии и Норвегии, это станет грандиозным успехом для закавказской республики. На фоне повсеместного застоя, а то и откровенной деградации футбола на постсоветском пространстве Азербайджан остаётся островком благополучия.

Армения

Джордж Бест, Джордж Веа, Райан Гиггз – что объединяет столь непохожих стилистически и внешне мастеров, кроме масштабов дарования и признания? Ответ: непритязательность сборной – у каждого своей. Сделав отличную карьеру на клубном уровне, ни один из этих джентльменов не познал счастья выступить на чемпионате мира. Генрих Мхитарян с высокой степенью вероятности пополнит список. Гениальности одного «красного дьявола» для исторического прорыва армянской сборной маловато будет, а иных серьёзных предпосылок к этому пока не наблюдается. Замена Варужана Сукиасяна на Артура Петросяна вызвала всплеск энтузиазма в болельщицкой среде, но небольшой и ненадолго. За двумя победами последовали три поражения и погружение в привычное состояние грустной задумчивости.

Беларусь

Защитник Егор Филипенко ёмко и резко охарактеризовал место своей сборной в мировом футболе: «Мы в полной ж…». Александр Хацкевич выразился более деликатно: «В Беларуси нет ни чемпионата, ни игроков для национальной команды». Разными словами оба горестно констатировали одно – капитальный упадок национального футбола на всех уровнях. За последние 12 месяцев тренеры главной команды страны просмотрели толпу кандидатов – 69 человек. Новых калачёвых массовый кастинг не выявил. Как результат – возможно, самое позорное поражение в истории «белых крыльев», от Люксембурга на выезде, домашний влёт без шансов шведам и спуск на дно таблицы. Оттолкнутся ли?

Грузия

С нашим старым знакомым Владимиром Вайссом во главе грузины стали реже уступать, но совсем перестали побеждать на официальном уровне. Из шести последних матчей квалификации ЧМ-2018 пять Джано и компания завершили вничью. С таким миролюбивым настроем уповать на выход в финал наивно. Они и не рассчитывают: выше четвёртого места в своём секстете Грузии уже не подняться.

Казахстан

Если клубы хотя бы эпизодически радуют Казахстан (как «Астана» в этом сезоне), то сборная стабильно нагоняет тоску. Хуже неё в европейской зоне отбора лишь пятеро – Косово, Сан-Марино, Мальта, Лихтенштейн да Гибралтар. Сомнительная компания для девятой по площади страны планеты. Судя по результатам (четыре поражения в четырёх матчах с ужасающей разницей мячей 1-11), Александр Бородюк со своей миссией пока справляется неважно. В оправдание российскому специалисту можно привести крайне скудные кадровые возможности. О ресурсах сборной красноречиво скажет один факт: среди «сборников» Бородюка нет ни одного легионера – все до единого «варятся в собственном соку». Не потому что уезжать неохота – спроса нет.

Киргизия

На момент старта азиатского сегмента квалификации Киргизия занимала низшее место среди бывших «совков» — 152-е. В третий, решающий раунд не пробилась, но генеральную задачу выполнила. Солидным довеском к путёвке в отборочный турнир Кубка Азии стала победа напоследок в Таджикистане над, возможно, самым принципиальным противником.

Латвия

Из девяти отпетых аутсайдеров отбора четверо имеют советское прошлое. Латвия – один из них. Уж если многоопытный Александр Старков, проводник маленького прибалтийского государства на Евро-2004, не сумел остановить сползание команды в турнирную яму, значит, дело и правда труба. Фареры с Андоррой стоят выше…

Литва

На своём месте находится сборная Литва, и это – не фигура речи, а историческая закономерность. Ровно половину из шести предыдущих мировых кампаний прибалты завершили пятыми. На привычной позиции они пребывают и ныне. Ниже в теории ещё могут спуститься, приподняться – уже нет.

Молдавия

Игорь Добровольский одержал во главе молдавской сборной на две победы больше предшественников Куртияну и Стойки. Беда в том, что обе пришлись на контрольные матчи – по одной в 2016-м и 2017 годах. С официальными результатами у молдаван всё плохо – два балла в копилке и последнее место в секстете.

Таджикистан

Сборная Таджикистана точно не осталась бы без поддержки в России, но она споткнулась на полпути к ЧМ-2018 – на втором из трёх отборочных барьеров. В своей группе таджики отметились лишь в негативном контексте, получив семь безответных мячей от Австралии в Аделаиде. От национального антирекорда (0:8) подопечных Мубина Эргашева отделил всего один гол.

Туркменистан

Туркмены не пробились в третий отборочный раунд, но своим выступлением во втором произвели приятное впечатление: в Ашхабаде все три матча выиграли, а единственную домашнюю ничью допустили в Дашогузе с признанным континентальным грандом – Ираном. Для коллектива, на 95% укомплектованного представителями национальной, мягко говоря, не самой высококлассной, лиги, – несомненный успех.

Узбекистан

Флагман по количеству легальных трудовых мигрантов в РФ небезосновательно рассчитывал на своё присутствие в России и в качестве участника чемпионата мира. На первом этапе отбора Узбекистан подтвердил реноме одного из лидеров региона, компенсировав стартовое поражение семью победами кряду. В решающем раунде неудачи участились – тем не менее шансы на третье место (и плей-офф с «бронзовым призёром» второй группы) парни Самвела Бабаяна сохраняли до последнего тура. В том, что упустили их, виноваты сами. Как бы подозрительно легко иранцы не пропустили мяч от сирийцев на третьей компенсированной минуте, у узбеков оставалось ещё полчаса, чтобы дожать южнокорейцев. Они этого не сделали и второй раз подряд оступились вблизи финальной стадии (прошлый раз пали в континентальном плей-офф).

«Тренер сборной советовал мне идти к Бердыеву». Иран и Азмун вышли на ЧМ Определился третий официальный участник чемпионата мира. После России и Бразилии.

Украина

Победа над Турцией приблизила Украину к ЧМ-2018, поражение от исландцев – вновь отдалило. Высочайшая плотность команд (два очка между первым и четвёртым местами) гарантирует зажигательную концовку в группе I. Игроком и ассистентом Андрей Шевченко на чемпионатах мира бывал. Чтобы побывать ещё в одном качестве, главного тренера, нужно кровь из носу побеждать Косово в гостях и Хорватию дома.

Исландцы стали ближе к России, украинцы – дальше. Обзор отбора ЧМ Также в программе: почему Сирия может пройти на чемпионат мира и как сербы лидируют в группе.

Эстония

Штаб современной сборной Эстонии выглядит представительнее игровой обоймы (Рейм – рекордсмен сборной по количеству матчей за сборную, Опер – по голам, Поом – просто вратарь-легенда по республиканским меркам), но марку команда держит. Высоко не взлетает, низко не падает. Свою обычную норму – две победы за отбор – эстонцы выполнили. На большее им рассчитывать объективно сложно.