Большая перестройка. Что происходит с «Бенфикой»?

В Европе все давно привыкли воспринимать португальскую лигу как перевалочный пункт для футболистов, которые ищут возможность для роста перед переходом в большой клуб. С годами ничего не меняется. На краю Европу по-прежнему лучшая мастерская по огранке драгоценных камней. Возможно, «Порту» и «Бенфика» пропустили вперёд «Монако», который научился выбивать из грандов ещё большие суммы, однако за это лето лиссабонцы сами продали игроков на 130 млн евро.

Почему «Монако» и после продажи Мбаппе будет жить припеваючи Потому что боссы клуба научились жить завтрашним днём.

Это обычная история для «Бенфики», она этим живёт и всегда готова к оттоку ведущих футболистов. Прошлым летом за Ренату Саншеша, Гонсало Гуэдеша, Нико Гайтана и Элдера Кошту было выручено более 100 млн евро. Но всё-таки разница между предыдущей кампанией и нынешней видна невооруженным взглядом. Если тогда из стана «орлов» вылетели в основном креативщики, игроки группы атаки, то сейчас в Лиссабоне вынуждены были продать гнездо, игроков оборонительного склада, на которых многое держалось. Так, за 40 млн евро отпустили основного вратаря Эдерсона, ещё 35 заработали на центральном защитнике Викторе Линделёфе. Бывшие партнёры поселились в одном городе — Манчестере, только бразилец подписал контракт с «Сити», а швед с «Юнайтед». Не будет бороздить правую бровку на «Да Луш» Нельсон Семеду, теперь он игрок «Барселоны». Единственная заметная потеря в атаке — это грек Костас Митроглу. Он буквально требовал трансфера в «Марсель», угрожая бойкотом. В итоге «Бенфика» получила за него лишь 15 млн евро, хотя мечтала о 25. Но, возможно, что-то удастся компенсировать при помощи бонусов.

Взглянул на состав, которым «Бенфика» в сезоне 2015/16 выбила из Лиги чемпионов «Зенит». Из стартовых 11 игроков, которые выходили на поле в Петербурге, в клубе остаются лишь 5 — левый защитник Элизеу, хавбеки Пицци, Самарис и Фейса, а также нападающий Жонас. Если обратиться к первой встрече команд в Лиссабоне, то шестеро еще не покинули португальскую столицу. Это опять же Пицци, Самарис, Жонас и Элизеу, а также Жардел и Алмейда. В любом случае в ЦСКА таких перестановок нужно ждать целое десятилетие.

«Бенфика» этим летом удивила тем, что практически ничего не тратила, а ведь она не испытывала материальных неудобств. Какие-то 8 млн евро ушли из её бюджета. Взяли двух молодых вратарей — 22-летнего Бруну Варелу и 18-летнего бельгийца с сербскими корнями Миле Свилара. Варела — один из немногих новобранцев, который сразу получил место в старте, он пытается забыть об уходе Эдерсона. Второй такой счастливчик — нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович, доставшийся лиссабонцам абсолютно бесплатно. А остальные ребята только притираются к новому месту, некоторых уже раздали по арендам.

Моуринью любит ЦСКА. Главное — о соперниках «армейцев» в ЛЧ В отличие от прошлых сезонов, «армейцы» избежали очередной «группы смерти».

Самое время взглянуть на нынешний состав «Бенфики»: воображение он не потрясает. Времена, когда в составе «орлов» блистали Гарай, Витсель, Макси Перейра, Хави Гарсия, Матич, Нико Гайтан, Нолито и Оскар Кардосо, давно позади. Вечен разве что бразилец Луизао. С годами он стал ещё более травматичен, но без его опыта «орлятам» не обойтись. Основной вариант связки в центре обороны: Луизао — Нивалдо Жардел, на двоих им 67, почти готовы соревноваться с «армейскими» могиканами. Жардел какое-то время ходил в молодых да перспективных, но сейчас ему уже 31, и «Бенфика» — это лучшее, на что он может рассчитывать. Да и вообще сейчас он травмирован и может пропустить первый матч с ЦСКА. А, по сути, единственный вариант на замену аргентинец Лисандро Лопес, не путайте с экс-форвардом «Лиона», всё никак не может отвоевать место в основе, потому как через два матча на третий допускает грубые ошибки, да и скоростью не выделяется. Центр защиты «Бенфики» медлителен, это проблемная зона. Если в чемпионате его способна прикрыть группа центральных полузащитников, то в Лиге чемпионов лиссабонцам придётся туго.

Справа ситуация ещё напряжённее. Руй Витория затыкает позицию Андре Алмейдой, который большую часть карьеры считался опорным хавбеком. 188-сантиметровый португалец довольно неуклюже смотрится на новой позиции и больше думает о том, как бы не проворонить оппонента, нежели о поддержке атаки. Возможно, по ходу сезона 19-летний Педру Перейра выиграет конкуренцию у более опытного партнёра, но пока его действия чересчур авантюрны. Недаром у «Барселоны» для подстраховки взяли в аренду Дугласа, но бразилец, даже будучи в аренде в хихонском «Спортинге», не производил впечатления.

На противоположном фланге обороны по-прежнему Элизеу. Да, ему уже 33, и он не всегда успевает за соперниками. Марио Фернандес станет для него головной болью. Но и сам португалец отважно лезет вперёд. Главное — не давать ему бить даже с 30 метров. Удар — это едва ли не главный плюс крайнего защитника.

А вот в центре поля у лиссабонцев порядок, отделан он гранитом. И не так важно, кто выходит с первых минут — Фейса и Самарис или Пицци и Филипе Аугусто. Все они дело знают. Во многом качество их игры и работоспособность позволяет лишь время от времени вспоминать о слабости обороны. Очень странно, что Пицци до сих пор не отправился на повышение. Давно ему пора. Возможно, топ-клубы отпугивают его нередкие повреждения. Но Пицци — это штучный товар.

Руй Витория предпочитает использовать схему 4-4-2 с очень активными крыльями атаки. В чемпионате «Бенфика», по сути, играет 4-2-4, немногие способны устоять под её мощью. Как у любого португальского клуба, конкуренция на флангах нападения самая отчаянная. Прекрасных дриблёров, скоростных технарей в Португалии в достатке. На данном этапе сезона наставник «орлов» отдаёт Сальвио и Серви. Первый из аргентинцев уже долгое время в Лиссабоне: он уходил в «Атлетико», но вернулся. Второй начинает лишь второй сезон на «Да Луш». Более опытный Сальвио любит уходить в центр, где ищет возможности для удара и проникающих передач. Юный Серви склонен на все сто использовать свою обводку. При росте в 166 сантиметров он искусно накручивает оппонентов, но вот с принятием решением в цейтноте у него проблемы. Но альтернатив ему хватает, в первую очередь это Рафа Силва, один из главных активов клуба. Как этот парень бежит! Это песня! Обводит на загляденье. Будем надеяться, что Марио Фернандесу объяснят, как стоит играть против этого вингера, чтобы не остаться в дураках.

Практически всегда «Бенфика» играет с двумя центральными нападающими. Место Митроглу досталось Сеферовичу. Ну а Жонас никуда не девался. В стартовавшем сезоне в 4 матчах он отличился 5 раз. И вроде нет ничего особенного в его игре, и лет ему уже прилично (33), но потрясающее голевое чутьё выручает бразильца, как и поставленный удар. Сеферович всегда славился умение запарывать свои шансы. Некоторые болельщики сборной Швейцарии просто его ненавидят. Собственно по этой причине не стали продлевать с ним контракт в «Айнтрахте». Но в Лиссабоне прицел ему поправили, три мяча Харис забил на старте сезона.

Если не пойдёт у опытных форвардов, то на этот случай у «Бенфики» есть джокер. «Орлы» взяли у «Интера» на перевоспитание Габриэля Барбозу, более известного как Габигол. В Милане таланту не дали достаточно времени на то, чтобы проявить. Спаллетти сказал, что не нуждается в его услугах прямо сейчас. Посмотрим, вспыхнет ли бразилец в Португалии. Ну и, конечно, не забываем о Рауле Хименесе. Его вы могли видеть на Кубке конфедераций, отличался он в составе мексиканской сборной. А пару сезонов назад именно мяч мощного латиноамериканца на «Петровском» поставил крест на мечтах «Зенита» о четвертьфинале Лиги чемпионов.

Реземируя, можно сделать довольно банальный, но от того не менее содержательный вывод: «Бенфика» — команда со своими плюсами и минусами. Витория научился скрывать недостатки за сильными сторонами. Однако, повторюсь, даже по сравнению с последними гастролями «орлов» в России они сбавили. Но это не является поводом к тому, чтобы считать ЦСКА фаворитом в противостоянии с лиссабонцами.