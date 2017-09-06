«Аленичев ругает после каждой игры». Откровения лучшего бомбардира ФНЛ

Андрей Козлов



Клуб: «Енисей»

Позиция: нападающий

Возраст: 28

Родной город: Брянск

Клубы: «Лептон-СГАФКТ», «Елец», «Губкин», «Факел», «Уфа», «Торпедо», «Металлург-Кузбасс», «Динамо» Брянск, «Химки», «Волга», «Енисей»



В 11 матчах ФНЛ забил 11 мячей.

Андрей Козлов уже второй сезон выступает за «Енисей». Его футбольная география просто поражает – где он до этого только не играл. Но карьера в гору, пожалуй, пошла только в «Енисее». Сейчас он забивает почти в каждом матче и является лучшим бомбардиром ФНЛ на данный момент.



В последний день трансферного окна он отказал «Оренбургу», который предложил за него довольно большие деньги и серьезные – ему самому. Но Козлов остался в «Енисее».

– Не смог уйти, — объясняет Андрей свое решение. — Тем более, это был последний день трансферного окна. Как я могу бросить команду в такой момент?



– Некоторые скажут – легко.

– Перед командой поставлена четкая задача, и мы делаем все, чтобы её решить. Думаю, и так понятно, какая. («Енисей» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ – прим. «Чемпионата»).

«Ждём вас в Премьер-Лиге». Как Аленичев и Титов победили «Спартак» Дмитрий Аленичев и Егор Титов во второй раз обыграли «Спартак-2». На этот раз — в официальном матче.

«Аленичев хочет видеть стеночки и забегания»

– Правда, что «Оренбург» сделал вам предложение, минуя клуб? Напрямую.

– У меня есть один пункт в контракте, но вообще это не так уж и важно. Теперь это история. «Оренбургу» большое спасибо за интерес. Я хорошо знаю тренера Федотова, работал с ним в Новокузнецке. Он мне и позвонил. Мы с ним поговорили, все обсудили, поняли друг друга. Вот и все.



– Получилась красивая история: «футболист, который играет не за деньги».

– Дело даже не в деньгах. Тяжелее было отказать тренеру, которого знаешь пять лет. Мне предложили хорошие условия для первой лиги, даже лучше, чем здесь. Но тут я забиваю, команда выигрывает. У нас отличный коллектив, тренерский штаб и руководство. Куда я пойду? Думаю, многие футболисты меня поняли бы. Тем более, с этим тренерским штабом и подбором игроков есть большие шансы выйти в РФПЛ. Если никаких катаклизмов не произойдет, и мы продолжим в том же духе, то все получится.



– У Андрея Тихонова не получилось вывести команду в РФПЛ. Дмитрию Аленичеву удастся?

– Должно. А мы, футболисты, будем биться. От нас сейчас требуют в целом тот же футбол, что и при Тихонове. Лишь немного изменилась тактика. Мне очень комфортно работать с Аленичевым. Видно, что это человек, который поиграл и поработал на высоком уровне. Понимает малейшие тонкости, всегда подсказывает. Кроме результата от нас требуют еще и красивую игру: чтобы были и стеночки, и забегания, и необычные комбинации.

Мне очень комфортно работать с Аленичевым. Видно, что это человек, который поиграл и поработал на высоком уровне.

– Аленичев и Титов быстро влились в команду?

– Да. Коллектив у нас просто сказка. По своему опыту могу сказать, а я во многих командах поиграл, что такие отношения между футболистами, как у нас – большая редкость. Новенький сразу попадает в коллектив, где на него не смотрят косо – ему сразу помогают во всем, подсказывают. Я и сейчас, когда это говорю, чувствую, как у меня мурашки по телу бегут.

Все силы на то. Почему Дмитрий Аленичев в «Енисее» — это хорошо Главное с точки зрения футбольного менталитета тренерское назначение лета уже случилось.

– Что лично вам говорит Аленичев?

– Чтобы не зазнавался. После каждой игры это говорит. И ругает! Говорит, что могу играть еще лучше.



– Не страшно, что в РФПЛ все совсем иначе?

– Мы уже привыкли ко всем переездам, если вы об этом. Прилететь и сразу же выйти на поле – это уже своего рода норма. Организм привык.



– Самый тяжелый выезд?

– Я тогда играл за «Волгу». Приехали в аэропорт в Нижнем Новгороде часов в семь вечера, в час ночи должны были вылетать в Новосибирск. А в Москве буря была, поэтому туда мы добрались только в девять утра. В итоге мы не успевали на игру, поэтому ее перенесли на два часа. Переодевались в автобусе. Приехали за 20 минут до начала игры, быстро размялись и пошли играть. Не спали, не ели ничего…До 60-й минуты еще как-то умудрились вести в счете, но в итоге проиграли 3:4. Силы закончились – организм не обманешь. Я этот выезд надолго запомнил.

«Волга» должна премиальные за сезон»

– Как вы попали в «Енисей»?

– Думаю, вы знаете знаменитую историю, как в один прекрасный день нижегородская «Волга» перестала существовать. Я на тот момент был игроком этого клуба. В тот же день, как команда снялась с выступления, мне позвонил мой знакомый Александр Харитонов и позвал в «Енисей».



– «Волга» до сих пор должна вам денег?

– Это больной вопрос. Мы не можем понять, за что к нам такое отношение и города, и руководства. Обещали, обещали…и ничего. Сейчас вся надежда на Мутко. До нас доходят новости, что у него вроде как этот вопрос под контролем. Надеемся и ждем — что нам еще остается? Просто непонятно: мы же не чужое или не лишнее просим, а то, что заработали на футбольном поле.



– Сколько вам должны?

– Премиальные за сезон. Называть ее с точностью до рубля не буду, но сумма лично для меня приличная. Сейчас получается, что с закрытием «Волги» все долги как бы сгорели. Такое только в России бывает. Люди говорят, что мы должны зарабатывать деньги на футбольном поле. Так вот мы и заработали. Только деньги нам никто не отдал.



– У вас, как я понимаю, такая ситуация в карьере не первая.

– Да, в «Металлург-Кузбассе» было подобное. Но там я был недолго. Когда приехал в команду, людям уже полгода ничего не платили. Ни рубля.



– Зачем же вы перешли?

– Хотел играть. Для меня это был своего рода вызов.



– Где было тяжелее всего?

– В Нижнем Новгороде. Когда ты сидишь без денег, тебе нечем даже за квартиру заплатить. Вот и находили деньги кто где.



– Читала в интервью, что ваша мама в детстве говорила вам: мол, футболом нельзя заработать. Как она реагировала, когда вы не получали зарплату месяцами?

– Она воспитывала нас с братом одна. Я с самого детства пытался делать так, чтобы мама о моих проблемах не знала: не хотелось, чтобы она переживала. Так что старался разобраться со всем сам. Да и она просто думала, что в футболе нужны связи, и обычный человек из Брянска не сможет попасть в большой футбол. Зато сейчас она мной гордится.



– Как у вас оставалось желание играть в футбол во время таких ситуаций?

– Все эти переходы были обусловлены желанием играть. Деньги волновали во вторую очередь. Смысл получать зарплату и сидеть на скамейке? Тренироваться просто так? Это не по мне.

«Ради Канчельскиса перешел бы и в ЛФЛ»

– Насколько мне известно, вы болеете за «Манчестер Юнайтед».

– Да, всю жизнь. Я и футболом начал заниматься из-за «МЮ».

Конечно, были опасения, что я перехожу из первого дивизиона во второй, но ради Канчельскиса я пошёл бы и в ЛФЛ играть.

– А в «Уфе» вы работали вместе с Андреем Канчельскисом, который там играл.

– Когда узнал, что он будет меня тренировать, я даже не думал о предложении. Конечно, были опасения, что я перехожу из первого дивизиона во второй (тогда Козлов играл в «Факеле» — прим. «Чемпионата»), но ради Канчельскиса я пошёл бы и в ЛФЛ играть. Я очень много от него перенял. Всегда было интересно, как звезда такого масштаба будет вести себя с игроками. Для меня это была просто сказка.



– Что вас в нем зацепило?

– Уверенность. И в себе, и в футболистах. От него шла огромная энергетика, которая заряжала игроков, и мотивировала биться на поле за него, за клуб, за город. Он очень хороший мотиватор.

– Интересовались у него о «Манчестер Юнайтед»?

– Вскользь. Всегда стеснялся расспрашивать его об этом. Сам факт того, что я с ним работал, является чем-то сверхъестественным. Я ведь ещё в детстве из журналов вырезал его фотографии в форме «Манчестер Юнайтед». А потом он начал меня тренировать. Те эмоции, которые я тогда испытывал, — непередаваемы.



– Колени не тряслись?

– Когда первый раз его увидел вживую, очень нервничал. Для себя отмечаешь, что перед тобой человек с великими заслугами. А футболисты – это лицо тренера. Приходилось выкладываться максимально.



– Тяжело вообще было так часто менять команды? У вас просто огромная футбольная география.

– Раньше это не было проблемой, быстро привыкал. Когда был один, не было никаких трудностей: собрался и поехал. Когда появилась жена, то уже появился небольшой дискомфорт. Но вообще не скажу, что жизнь меня как-то помотала. Наоборот, в этом есть своя прелесть: пожил в разных городах, в каждой команде находил друзей, с которыми общаюсь до сих пор.