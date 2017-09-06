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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Лионель Месси
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Reuters

Месси не едет на ЧМ-2018? Что происходит

У сборной Аргентины всё плохо. Объясняем по пунктам.
6 сентября 2017, среда. 20:30 Футбол

1. Как сыграла сборная Аргентины?

Если вдруг вы не в курсе, то сборная Аргентины снова потеряла очки. Пока сборная Бразилии гарантировала себе место на ЧМ-2018 и выбирает базу между Сочи и Азовом, у «альбиселесте» наметились серьёзные проблемы.В это окно для матчей сборных команда Месси сначала сыграла вничью (0:0) в Уругвае, а затем снова не смогла победить уже в домашнем матче против венесуэльцев (1:1).

ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 16-й тур
06 сентября 2017, среда. 02:30 МСК
Аргентина
1 : 1
Венесуэла
0:1 – Мурильо – 50, 1:1 – Фельтшер – 54 (автогол)

На протяжении всего матча аргентинцы доминировали. Статистика ударов: 21 (7 в створ) против 7 (2). Владение мячом: 64 на 36%. В сборной Аргентины лучшим из полевых игроков был признан Месси (оценка 8.4), худший — Дибала (6.8). Несмотря на счёт, хозяева не забили ни одного мяча. На 50-й минуте венесуэлец Мурильо убежал в контратаку и поразил ворота, а через 4 минуты Акунья мощно прострелил в защитника Фельтшера, от которого мяч отскочил в ворота.

2. Какая ситуация в группе?

На ЧМ-2018 напрямую попадут команды, занявшие первые четыре места. Пятая команда проведёт стыковой матч за поездку в Россию.Сборная Аргентины осталась именно на пятом месте. С точки зрения турнирной таблицы ещё ничего не потеряно. Теперь Месси и компании предстоит матч с перуанцами, которые расположились строчкой выше.

Проблема аргентинцев не в том, что у них сложный календарь или математически маленькие шансы. Дело в том, что команда Сампаоли снова не смогла добиться победы и сформировала весьма негативный фон вокруг себя. Болельщики продолжают утверждать, что Месси не отдаётся сборной так же, как клубу. А журналисты… хотя это уже отдельный пункт.

3. Как отреагировали СМИ в Аргентине?

После того, как аргентинцы потеряли очки с последней командой в группе, многие местные издания вышли с критикой национальной сборной.

«С каждым разом всё дальше», – такой заголовок у аргентинского издания Crónica‏. Само собой, имеется в виду «дальше от ЧМ-2018».

«Поедем в Россию? Чтобы плакать», – другой красноречивый заголовок на первой полосе. Журналисты утверждают, что такой команде нечем будет радовать болельщиков. И с такой реализацией моментов можно пролететь мимо мундиаля, поскольку чилийцы отстают лишь на одно очко.

4. Кто из легионеров РФПЛ был вызван в сборную Аргентины?

Полузащитника «Зенита» Паредесапригласили в сборную на эти сентябрьские матчи. Так же, как и экс-защитника «Спартака»Пареху. Они наблюдалиобе встречи со скамейки запасных. Полный список вызванных футболистов можно посмотреть тут:

Полузащитник «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины, Маммана — нет

5. Почему пятое место аргентинцев плохо для нас?

Пятая команда в группе проведёт стыковые матчи со сборной Новой Зеландии. Она в финале своего региона одолела команду Соломоновых Островов со счётом 8:3 по итогам двух матчей. Скорее всего, пятой латиноамериканской команде будет вполне по силам одолеть новозеландцев. Только для России было бы выгодно, чтобы аргентинцы не попадали в стыки.

Дело в том, что у России есть договорённость о товарищеском матче с этой сборной. Но для этого нужно обойтись без игр с Новой Зеландией. Иначе нам придётся искать другую команду. Велика вероятность, что настолько же мощного соперника нам уже не удастся найти.

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк сообщил, что предложил Станиславу Черчесову провести матч между их командами в ноябре. Получается, что пока все команды закалялись, играя с сильными соперниками, у нас был странный товарняк с полуторным составом «Динамо». Хотелось бы на этот раз получить действительно именитого соперника.

Бородюк: предложил Черчесову провести товарищеский матч в ноябре

***

Для понимания ситуации. До вчерашнего матча сборная Венесуэлы никогда в истории не добивалась ничьей в Аргентине.

Будет мясо. Лучшее, что есть в квалификациях сборных
Матчи сборных нужны, чтобы понять не только красоту футбола, но и его первобытную сущность.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Лионель Месси ЧМ-2018
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