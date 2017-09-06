Самый интересный трансфер дедлайна в Премьер-Лиге

Сезон в России начинается настолько рано, что клубы Премьер-Лиги успевают укомплектоваться к 8-му туру, а потому дедлайн проводят пассивно. Этим летом на финише трансферного окна тоже было тихо, и каждый трансфер вызывал вопросы к кому-либо. Переход Мевли в «Зенит» – к самому словенцу: впишется ли он в тактику Манчини, будет ли эффективен в четвёрке защитников, без постоянного страхующего? Переход в «Ростов» Алексея Ионова – к «Динамо»: какой финансовый порядок вообще может быть в клубе, если он отпускает одного из самых ликвидных игроков (да, даже в нынешней форме), хотя игрок готов на понижение зарплаты? Трансфер в «Амкар» Драго Миловича из третьей черногорской лиги… эм… это просто смешно.

Мевля, и немедля! Как «Зенит» способствовал трансферному рекорду «Ростова» За что «Ростов» должен быть признателен «Зениту»… и Аймену Абденнуру.

Куш на финише трансферного окна сорвала «Уфа». Шамиля Газизова впору называть королём по приглашению в клуб крутых легионеров из средних чемпионатов: Игбун стал лидером «Уфы», Фатаи – её ведущим нападающим, Йокич по участию в атаке затмевает даже новичка сборной России Дмитрия Стоцкого, хорош и Ванек (когда здоров). Вслед за чемпионатами Дании и Чехии Газизов заглянул в Швейцарию, вытащил оттуда опорника Веролюба Салатича, не заплатил за игрока ни копейки, дал однолетний контракт – и снова провернул шикарную сделку.

Кто он такой?

Наша справка



Веролюб Салатич

Кто: полузащитник «Уфы».

Возраст: 32 года.

За кого играл: «Грассхоппер» (Швейцария), «Сьон» (Швейцария), «Омония» (Кипр).

Командировка в Россию – вторая за пределы Швейцарии для Салатича и наверняка очень стрессовая. «Я с 14 лет переехал из родного Цуга в Цюрих, и ритм жизни был простым – тренировки, школа, сон. Тогда мне не хватало мамы рядом. Потом я переехал на Кипр и вынужденно жил один, но учился справляться с одиночеством», – говорит Салатич. Семья (жена и четыре ребёнка) не путешествовала за Веролюбом даже после трансфера из «Грассхоппера» в «Сьон», так что и в Уфе Салатич будет жить один.

Салатич – пасующий полузащитник, никогда не набивавший сильную статистику даже по голевым передачам, но достаточно узнать его любимых игроков, чтобы понять стиль сербского швейцарца. «Фернандо Редондо играл в сборной Аргентины на той же позиции, что и я. А на книжной полке у меня стоит автобиография Деяна Станковича», – говорит новичок «Уфы».

Веролюб – неконфликтный игрок: единственный скандал с ним случился, когда тренер «Грассхоппера» Михаэль Скиббе решил показать, кто в команде главный, и перевёл капитана в дубль. Однажды Салатича даже выгоняли из клубного тренировочного зала, когда он занимался индивидуально. В дубле Салатич просидел два месяца, а потом послушался пастора: «Каждый год мы отмечаем именины, и тогда к нам пришёл отмечать пастор. Он сказал, что всё идёт хорошо, скоро появится другая дверь, и так будет лучше для меня». Пророчество оказалось верным – со «Сьоном» Веро выигрывал Кубок Швейцарии, попадал в Лигу Европы и мотался на «Энфилд».

Из нефутбольного –хотел стать кулинаром, если бы не попал в футбол, и обожает M&M’s. Настолько, что даже готов воевать за конфетки с тренерским штабом. «Иногда нужно съесть что-то сладкое, чтобы чувствовать себя счастливым», – уверяет Салатич.

Почему его ждёт успех в РФПЛ?

Русский футбол настолько специфичен, что покупка игрока с определённым набором качеств, даже среднего для Европы уровня, делает команду значительно сильнее, а самого игрока – либо звездой Премьер-Лиги, либо недооценённым героем. Вингер, любящий идти в обводку, добивается повышенного внимания СМИ, как Бернард Бериша времён «Анжи», и сам факт, что практически всегда Бериша шёл в дриблинг, чтобы захлопнуть себя к угловому флагу, никого уже не волнует. Защитник с развитыми качествами страхующего лично обеспечивает своей команде несколько лишних «сухарей», как Навас, Ингасон и Джикия в прошлогоднем «Амкаре».

Сила севера. Лучший защитник старта сезона Премьер-Лиги Курбана Бердыева здесь уже нет, но лучшие оборонительные мастера по-прежнему в Ростове-на-Дону.

Та же история – с опорниками, владеющими качественным первым пасом. Тульский «Арсенал» мощно попал с Александру Бурчану: пока скауты одного московского клуба отвергают даже намёк на трансфер Бурчану, румын регулирует всю пасовую игру Тулы в середине и становится 5-м опорником Премьер-Лиги в летнем отрезке по Packing/90min. Своими передачами Бурчану отрезает в среднем по 62 соперников за матч: Фернандо и Натхо активнее румына в разгоне атак, Паредес и Каборе – значительно активнее, но в командах-середняках РФПЛ таких игроков, как Бурчану, больше нет.

Вернее, не было. Салатич – игрок с очень развитой культурой паса, и регулировать атаки «Уфы» швейцарец будет точно не хуже, чем Бурчану в «Арсенале». Статистика Салатича по последнему сезону впечатляет: Веролюб стал 10-м игроком Суперлиги по количеству передач (1327), 6-м по количеству пасов вразрез (50), а по передачам в финальную треть – лучшим в чемпионате Швейцарии (371). Процент точности восхищает не настолько (75% за последние 20 матчей Салатича), но здесь нужно учитывать специфику его передач – Веролюб катастрофически мало для нашей лиги отдают мяч назад, выискивая продолжение на чужой половине поля. Вдобавок Салатич не тушуется под прессингом и технично работает с мячом: значительная часть его передач – в одно-два касания, если мяч идёт по траве.

В чём выиграет «Уфа»?

Первое: Сергей Семак получит возможность усилить крен «Уфы» в сторону атаки, что он усиленно пытается сделать уже полгода. Полузащита уфимцев, особенно Азамат Засеев, сильна, когда мяч у соперника, но при начале атаки очень тугодумна.

Каждый соперник со слаженным прессингом вызывает у «Уфы» дух бесконечных перепасовок между центральными защитниками, а грамотно выдёргиваться из глубины под передачи ЦЗ умеет лишь Ондржей Ванек. Салатич выльет из игры «Уфы» тормозную жидкость, а атаки наверняка будут развиваться быстрее и качественнее.

Второе: «Уфа» получает подкрепление в плане морального духа. Веролюб Салатич дослужился до капитана «Грассхоппера», а после трансфера в «Сьон» услышал от ведущего игрока команды Па Моду Яне: «Теперь ты в команде главный». И тоже получил капитанскую повязку. Для Веро очень важна коммуникация – переезжая играть на Кипр, он брался за греческий с самоучителем, а в «Сьоне», квартирующем во франкоговорящем кантоне Вале, быстро выучил французский. За сезон в Уфе Салатич может расширить языковые познания, а «Уфа» – получить ещё одного лидера в раздевалку.

И ещё одного крутого новичка-легионера. Непонятно, как Шамиль Газизов, Сергей Семак и их скауты нашли Салатича, но взять такого игрока, да ещё и бесплатно – откровенная кража. И шанс подняться выше, чем «Уфа» метит сейчас.