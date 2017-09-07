Новая травма Зе Луиша, миллион за поездку в Москву. Обзор дня

«Спартак» оштрафован за нанесение ущерба стадиону «Санкт-Петербург» болельщиками

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение оштрафовать московский «Спартак» за нанесение ущерба стадиону «Санкт-Петербург» болельщиками команды во время матча 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента. Сумма штрафа составила 25 тыс. рублей, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся на стадионе «Санкт-Петербург» 6 августа и завершился победой хозяев со счётом 5:1.

РФПЛ объявила о переносе матча «Зенит» — «Уфа»

Матч 10-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Уфа» был перенесён. Об этом говорится на сайте РФПЛ. Изначально планировалось, что встреча состоится 17 сентября.

«В связи с обращением ФК «Зенит» и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России по футболу сезона-2017/18 в расписание матчей внесено изменение. Матч 10-го тура между командами «Зенит» и «Уфа» состоится 18 сентября 2017 года. Начало — в 19:30 мск», — говорится на сайте.

Накануне стало известно, что «Зенит» приостановил продажу билетов на игру из-за возможного переноса. При этом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что, если питерцы попросят перенести матч, уфимцы готовы пойти навстречу.

Роша провёл первую тренировку в «Спартаке» и исполнил танец

Зе Луиш вновь выбыл из строя и не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустит матч 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится 9 сентября. Красно-белые провели плановую тренировку, однако форвард участия в ней не принимал.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», у Зе Луиша диагностировано растяжение мышц живота, которое он получил на днях. Возвращение нападающего ожидается примерно через две недели.

Отметим, что из-за травмы Зе Луиш пропустил последние два матча «Спартака» с «Локомотивом» (3:4) и «СКА-Хабаровск» (0:0).

Венгер: «Арсенал» отказался от £ 60-70 млн за Алексиса Санчеса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что клуб мог выручить от продажи форварда Алексиса Санчеса £ 60-70 млн (около € 65-76 млн). Игрока пытался купить «Манчестер Сити».

«У Алексиса оставался год контракта, мы отказались от £ 60-70 млн, потому что при уходе такого игрока нужна замена. Сегодня у нас есть 107 игроков в Англии, у которых остался год контракта. Тут есть два важных момента. Во-первых, все игроки хотят более высокую заработную плату из-за раздутия цен. Во-вторых, клубы не хотят платить большие деньги за игроков, которые хороши, но не изменят жизнь клуба своим приходом.

Сумма трансферов полностью оторвана от реальности. Вот вам пример: Усман Дембеле в прошлом году стоил 15 миллионов евро, а в этом году — 150 миллионов евро. Независимо от того, насколько хорошо работает тренер, он не может поднять стоимость игрока на 135 млн. Вот почему я говорю о сумасшедшей инфляции», — сказал Венгер в эфире beIN Sports.

«Лестер» опоздал на 14 секунд с регистрацией трансфера Адриена Силвы

Стали известны причины срыва перехода полузащитника Адриена Силвы из «Спортинга» в «Лестер Сити». Как сообщает Sky Sports, английский клуб опоздал с регистрацией португальского футболиста на 14 секунд. Таким образом, Силва не сможет играть за «Лестер» до января будущего года

Ранее Международная федерация футбола отказалась принять документы, поданные «Лестером» для регистрации новичка.

«Лестер» согласовал с лиссабонским «Спортингом» переход португальского хавбека за £ 22 млн на флажке летнего трансферного окна, и «лисы» запросили два дополнительных часа для оформления необходимых документов.

Жеребьёвка стыковых матчей европейского отбора на ЧМ-2018 пройдёт 17 октября

Жеребьёвка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в европейской зоне состоится 17 октября в Цюрихе, сообщает официальный сайт ФИФА.

Девять команд, которые станут победителями своих групп на первом этапе, попадут на мировое первенство напрямую. Восемь команд, которые займут вторые места, будут разбиты на четыре пары. Победители стыковых встреч выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Путёвку на чемпионат мира из европейской зоны уже обеспечила сборная Бельгии, досрочно выигравшая группу H.

Месси не едет на ЧМ-2018? Что происходит У сборной Аргентины всё плохо. Объясняем по пунктам.

Игроки сборной Саудовской Аравии получат по € 1,1 млн за выход на ЧМ-2018

Футболисты сборной Саудовской Аравии получат по 5 млн саудовских риалов (около € 1,1 млн) за выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Накануне подопечные Берта ван Марвейка обыграли Японию (1:0) и завоевали путёвку на мировое первенство, которое следующим летом пройдёт в России.

По информации arabic.sputniknews.com, премия, которую пообещал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль-Сауд, станет рекордной в истории спортивных достижений.