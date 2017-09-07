175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Василий Уткин
Текст: Галина Козлова
Фото: twitter.com/radioutkin

«Открыть рот и чтобы на тебя из ниоткуда полился коньяк — это надо суметь!»

Еще несколько дней назад Василий Уткин объяснял, почему надо завидовать Роману Павлюченко. Этот и другие яркие образы комментаторов — ниже.
7 сентября 2017, четверг. 08:30 Футбол

Константин Генич

«Тосно» — «СКА-Хабаровск»
— Напрашивается игра слов с название команд в углу трансляции ТОС – СКА.

Роман Гутцайт

«Лацио» — «Ювентус»
— Лейва срубает Куадрадо. В голливудских фильмах бывает нечто подобное, когда поезд на полном ходу сбивает автомобиль.

Георгий Черданцев

«СКА-Хабаровск» — «Спартак»
— Как классно Довбня отбил удар Промеса, смотрите!.. А, нет, удар от ворот. Но всё равно Довбня молодец, потому что контролировал полёт мяча.

«Зенит» — «Утрехт»
— На стадионе в Питере уютно, тепло и хорошо, кто бы там что ни клевал.

— О, товарищ судья, добрый вечер! Буэнос ночес, так сказать. Это же пенальти!

— Штаны Манчини будоражат публику. Все столпились у барьера, чтобы запечатлеть этот момент.

Денис Казанский

«Тоттенхэм»-«Челси»
— В последних шести играх дома «Тоттенхэм» не проигрывал, когда пропускал первым. А теперь и дом другой – обои новые, соседи поменялись.

Филипп Кудрявцев

«Динамо» — «Уфа»
— Когда вылетало «Динамо», Владимир Рыков был занят другим важным делом — он вылетал с «Мордовией».

Геннадий Орлов

«Зенит» — «Ахмат»
— Знаете, как болельщики говорят? Что матч со «Спартаком» освятил стадион «Крестовский». И теперь на нём нельзя играть плохо и проигрывать.

Михаил Поленов

«Барселона» — «Реал» (о синей форме «Реала» в класико):
— Так как у «Реала» прозвище «сливочные», то мне интересно, что же произошло со сливками, что они приобрели такой цвет?

Юрий Розанов

«Манчестер Сити» — «Эвертон»
— В роли болбоя сам Хосеп Гвардиола. Самый дорогостоящий болбой на свете, пожалуй, на сей момент.

Роман Трушечкин

«Амкар» — «Зенит»
— Подкат от Зайцева, не добавляющий ему славы.

Франция — Нидерланды
— Джанлука Рокки демонстрирует Де Врею палец, и это не намёк на грядущее 1 сентября.

Артём Шмельков

«Челси» – «Бернли»
— Играй, играй! – кричит Конте. Где же вы раньше были, касатики?

Василий Уткин

«Реал» — «Валенсия»
— Касемиро как в «тетрисе» – провалился на одну позицию. На его позицию провалился Кроос, на место Крооса провалился Иско, и из запаса выскочил Асенсио.

— Из «Валенсии» Иско перекочевал в «Малагу» (с ударением на первый слог. – Прим.ред.). Но потом захотел многого и перебрался в «Реал».

— Есть кто-то на трибуне, кому Асенсио голом передал привет. Голом, а не голым, как могло кому-то показаться.

— Раньше матчи «Реала» и «Валенсии» были гарантированной афишей. Сейчас это не так, потому что, как говорится, не та уж Жучка стала.

— Вот показатели в перерыве. Средняя скорость. Давайте ещё среднюю температуру игроков посмотрим. Или средний пульс.

— Где Начо, там и кончу.

— «Валенсия» с мячом… Случалось видеть контратаки талантливее даже в исполнении «Амкара».

В диалоге с Кириллом Дементьевым

Дементьев: Недавно увидел в Интернете милую картинку. Празднующие гол Бэйл, Модрич и Павлюченко в форме «Тоттенхэма». Первые двое сейчас в «Реале», а третий в «Арарате».

Уткин: Непонятно, кто счастливее. В «Реале», конечно, хорошо, но в положении Павлюченко, получить такое предложение… от клуба, которого ещё совсем недавно не было… Все знают пословицу, что раз в год и палка стреляет. А вот так, чтобы ты поднял палку с земли, прицелился ей и в этот момент она выстрелила… Вот так и «Арарат» появился для Павлюченко. Каждый может открыть бутылку коньяка, поднести ко рту и сделать несколько глотков. А вот просто открыть рот и чтобы на тебя из ниоткуда полился коньяк (я говорю об «Арарате») – вот это над суметь. Вот это счастье. Вот это везение.

Ещё больше перлов от Василия Уткина:

«Давай какую-то гадость про «Реал» скажем!» Как вернулись Уткин и Примера
Чемпионат Испании теперь можно смотреть во «ВКонтакте». И да, там жжёт Василий Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Василий Уткин Константин Генич
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
08:29 Зотов: надеюсь, в принципиальной битве с «Зенитом» «Динамо» одержит победу
08:23 Рибери отклонил предложения из Китая и Катара
08:09 Эдегор продлил контракт с «Реалом» до 2021 года
08:08 Саншеш: я счастлив только тогда, когда играю
08:07 Решке: «Бавария» сделала всё, чтобы приобрести Дембеле
07:37 В «РБ Лейпциг» исключают покупку дорогостоящих игроков
07:17 Юрист – Роналду: информация о ваших финансах была от болельщиков «Реала»
07:00 Румменигге: «Баварии» никогда не делали официального предложения по Видалю
07:00 Молния над стадионом и спящий болельщик – в фотообзоре матча «Кубань» — «Енисей»
06:48 Моуринью поделился мнением, при каком раскладе Коутиньо перешёл бы в «Барселону»
06:30 «Барселона» нацелилась на полузащитника «Байера» Аккайнака
04:50 Хавбек «Орландо Сити» Джонсон арестован по обвинению в бытовом насилии
04:19 Варди: хочу выиграть как можно больше, мне мало одной медали АПЛ в шкафу
04:00 Роналду приобрёл Ferrari базовой стоимостью в $ 550 тыс.
03:37 Фелипе Андерсон не поможет «Лацио» до середины октября из-за тендинопатии
03:07 «Ливерпуль» предложит новый выгодный контракт молодому таланту Вудбёрну
02:46 «Мариуполь» отказался от переноса игры с киевским «Динамо» и ожидает решения КДК
02:33 Слуцкий: если «Халл» вернётся в АПЛ, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать
02:22 Бывший форвард сборной Италии Джилардино получил предложения из Индии и США
02:00 Самарджич: в России интересный и сильный чемпионат с борьбой до последнего тура
01:47 Слуцкий: шутили, что когда Аршавин поёт гимн, он уже устал и должен быть заменён
01:28 Защитник тульского «Арсенала» Сунзу вошёл в сборную тура отбора ЧМ-2018 в Африке
01:02 Самедов: «Спартак» способен выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
00:56 Райт: Алли понял, что поступил наивно и глупо, показав средний палец
00:56 «Трабзонспор» объявил о начале переговоров с экс-защитником «Зенита» Губочаном
00:40 Защитник «Баварии» Алаба выбыл из строя из-за травмы в матче за сборную Австрии
00:34 Президент «Спортинга» назвал совладельцев «Вест Хэма» дилдо-братьями
00:19 Точилин: выход в РФПЛ? «Динамо СПб» сначала нужно закрепиться в ФНЛ
00:15 Черевченко: когда игроки допускают одни и те же ошибки, это напрягает
00:13 Мбаппе: «Арсенал» был реальным вариантом, но я выбрал «ПСЖ»
00:02 Калешин: я не комментирую судейство, это бесполезно
00:00 Хацкевич — о Цыганкове: как поётся в песне, «Вите нужно выйти»
6 сентября 2017, среда
23:49 Защитник «Боруссии» М Колодзейчак перешёл в клуб чемпионата Мексики
23:44 Окслейд-Чемберлен: Клопп действительно может вывести меня на другой уровень
23:33 Маминов: вряд ли найдётся человек, которому понравился матч «Волгарь» — «Тюмень»
23:29 «Манчестер Сити» может подать в суд на президента Ла Лиги Тебаса
23:08 Эррера: играть в Стоке в сильный дождь вдвойне сложно, но «МЮ» не боится
23:04 Д'Урбано оценил готовность «Спартака» к игре на трёх фронтах
23:01 L'One: «Халл» — это риск, Слуцкий может поставить крест на своей карьере
23:00 В Москве во время любительского футбольного матча скончался испанский игрок
22:44 L'One: предлагали записать что-то вроде гимна «Локомотива», но это того не стоит
22:41 Д’Урбано: Каррера похож на Конте, но Антонио более сумасшедший
22:27 Коло Туре: Венгер любит «Арсенал» и работает от всего сердца
22:20 L’One: Саня Кокорин — классный пацан, а эту историю с шампанским накрутили
22:12 А. Давыдов: «Зенит-2» дал маху после крупной домашней победы в предыдущем туре
Все новости RSS
Партнерский контент