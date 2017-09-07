«Открыть рот и чтобы на тебя из ниоткуда полился коньяк — это надо суметь!»

Еще несколько дней назад Василий Уткин объяснял, почему надо завидовать Роману Павлюченко. Этот и другие яркие образы комментаторов — ниже.

«Тосно» — «СКА-Хабаровск»

— Напрашивается игра слов с название команд в углу трансляции ТОС – СКА.

Роман Гутцайт

«Лацио» — «Ювентус»

— Лейва срубает Куадрадо. В голливудских фильмах бывает нечто подобное, когда поезд на полном ходу сбивает автомобиль.

Георгий Черданцев

«СКА-Хабаровск» — «Спартак»

— Как классно Довбня отбил удар Промеса, смотрите!.. А, нет, удар от ворот. Но всё равно Довбня молодец, потому что контролировал полёт мяча.

«Зенит» — «Утрехт»

— На стадионе в Питере уютно, тепло и хорошо, кто бы там что ни клевал.



— О, товарищ судья, добрый вечер! Буэнос ночес, так сказать. Это же пенальти!



— Штаны Манчини будоражат публику. Все столпились у барьера, чтобы запечатлеть этот момент.

Денис Казанский

«Тоттенхэм»-«Челси»

— В последних шести играх дома «Тоттенхэм» не проигрывал, когда пропускал первым. А теперь и дом другой – обои новые, соседи поменялись.

Филипп Кудрявцев

«Динамо» — «Уфа»

— Когда вылетало «Динамо», Владимир Рыков был занят другим важным делом — он вылетал с «Мордовией».

Геннадий Орлов

«Зенит» — «Ахмат»

— Знаете, как болельщики говорят? Что матч со «Спартаком» освятил стадион «Крестовский». И теперь на нём нельзя играть плохо и проигрывать.

Михаил Поленов

«Барселона» — «Реал» (о синей форме «Реала» в класико):

— Так как у «Реала» прозвище «сливочные», то мне интересно, что же произошло со сливками, что они приобрели такой цвет?

Юрий Розанов

«Манчестер Сити» — «Эвертон»

— В роли болбоя сам Хосеп Гвардиола. Самый дорогостоящий болбой на свете, пожалуй, на сей момент.

Роман Трушечкин

«Амкар» — «Зенит»

— Подкат от Зайцева, не добавляющий ему славы.



Франция — Нидерланды

— Джанлука Рокки демонстрирует Де Врею палец, и это не намёк на грядущее 1 сентября.

Артём Шмельков

«Челси» – «Бернли»

— Играй, играй! – кричит Конте. Где же вы раньше были, касатики?

«Реал» — «Валенсия»

— Касемиро как в «тетрисе» – провалился на одну позицию. На его позицию провалился Кроос, на место Крооса провалился Иско, и из запаса выскочил Асенсио.



— Из «Валенсии» Иско перекочевал в «Малагу» (с ударением на первый слог. – Прим.ред.). Но потом захотел многого и перебрался в «Реал».



— Есть кто-то на трибуне, кому Асенсио голом передал привет. Голом, а не голым, как могло кому-то показаться.



— Раньше матчи «Реала» и «Валенсии» были гарантированной афишей. Сейчас это не так, потому что, как говорится, не та уж Жучка стала.



— Вот показатели в перерыве. Средняя скорость. Давайте ещё среднюю температуру игроков посмотрим. Или средний пульс.

— Где Начо, там и кончу.



— «Валенсия» с мячом… Случалось видеть контратаки талантливее даже в исполнении «Амкара».



В диалоге с Кириллом Дементьевым



Дементьев: Недавно увидел в Интернете милую картинку. Празднующие гол Бэйл, Модрич и Павлюченко в форме «Тоттенхэма». Первые двое сейчас в «Реале», а третий в «Арарате».



Уткин: Непонятно, кто счастливее. В «Реале», конечно, хорошо, но в положении Павлюченко, получить такое предложение… от клуба, которого ещё совсем недавно не было… Все знают пословицу, что раз в год и палка стреляет. А вот так, чтобы ты поднял палку с земли, прицелился ей и в этот момент она выстрелила… Вот так и «Арарат» появился для Павлюченко. Каждый может открыть бутылку коньяка, поднести ко рту и сделать несколько глотков. А вот просто открыть рот и чтобы на тебя из ниоткуда полился коньяк (я говорю об «Арарате») – вот это над суметь. Вот это счастье. Вот это везение.



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