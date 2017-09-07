Простите, Массимо, я в вас ошибался!

Обманываться в людях не всегда горько. Иногда – радостно. Редакционные посиделки с главным тренером «Спартака» такому приятному – ничего, что скажу за всех? – открытию отлично способствовали. Приблизили к разгадке феномена по-прежнему таинственного персонажа, позволили увидеть его в новом, ещё более выгодном свете.

Массимо хватило пары часов, чтобы сломать застывшие стереотипы и расположить к себе группу совершенно или практически незнакомых людей, говорящих на другом языке. Даже на чужом, непривычном поле тренер играл инициативно, напористо и в полной мере проявил лидерские качества — такие, как умение мотивировать, вдохновлять, убеждать. Не набором безнадёжно устаревших лозунгов и унылых клише, а своим заразительным энтузиазмом, с головой выдающим пылкую, неравнодушную натуру.

Два сбора, почти месяц в общей сложности, я с любопытством наблюдал за Каррерой – в основном с почтительного расстояния — зимой в Марбелье, летом в Филлахе. А настоящего Массимо, выходит, так и не разглядел. Хотя тогда был убеждён в обратном, оформив набор беглых наблюдений, как теперь, понимаю, не вполне справедливых, в заметку «Каррера в футляре» (о содержании несложно догадаться по заглавию).

Каррера в футляре. Каков тренер «Спартака» в повседневной жизни Два сбора подряд, зимой и летом, наш корреспондент внимательно наблюдал за главным тренером «Спартака» – и вот что подметил.

Ширма, которой Массимо осознанно или нечаянно отгородился от внешнего мира, способствовала рождению и тиражированию мифов, а то и откровенных небылиц о личности импозантного, обаятельного, но до обидного немногословного синьора из Сесто-Сан-Джованни, а заодно и о ведомой им команде. Опровергать их Каррере было некогда или неинтересно.



Первое, что сделал Хосеп Гвардиола по возвращении в родную «Барселону» в качестве Мистера, это поставил в равные условия игроков (привилегированный у него был лишь один, но Месси это право заслужил своей футбольной исключительностью), а затем и журналистов. Как? А очень просто. Он полностью отказался от эксклюзивных интервью, с глазу на глаз, чтобы ни одно издание не чувствовало себя ущемлённым в правах и незаслуженно обиженным.

Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но! Интерес СМИ к своей персоне и коллективу Пеп сполна удовлетворял различными брифингами, которые нередко выплескивались за рамки заявленной темы и растягивались на час-полтора. После столь исчерпывающих пресс-конференций вопросов к тренеру, как правило, не оставалось. Репортёры возвращались в редакции довольные собой и Пепом. Выстроенная тренером система коммуникации устраивала в Каталонии более или менее всех. У нас так не принято. Менталитет иной. Вопросы по матчу – и чао.



Каррера избрал схожую тактику общения с нашим братом. Но, в отличие от каталонского коллеги, изредка – очень редко – всё-таки давал интервью тому или иному изданию. У конкурирующих фирм при этом могло сложиться – и складывалось – впечатление, что ходит «алленаторе» исключительно по проверенным адресам, напрочь игнорируя прочие приглашения.

Я лично на сборах делал две устные заявки – по одной в Испании и Швейцарии – на разговор с главным спартаковцем. В любое время и любом удобном ему режиме и хронометраже. Обе были отклонены. Не заслужил, физиономией не вышел? В таком случае не я один. Коллега Телингатер на зимних сборах в Эмиратах столкнулся ровно с такой же проблемой. Запрос публики на новые штрихи к портрету итальянского героя рос, а удовлетворить его в полной мере журналисты не могли.

Будем откровенны, основания остерегаться прессу у Карреры были. Но ему ли, итальянцу, её сторониться, и тем более – бояться? У него дома СМИ не менее настырны и уж точно – более изобретательны в методах добычи информации и изощрённы в способах её подачи.

Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Он и не боялся. Вчера выяснилось, что имело место обычное недопонимание на одном из этапов заочных переговоров. Никакой предвзятости, избирательности – чисто техническая нестыковка. Главное, что я вынес из состоявшегося разговора: Каррера открыт для диалога. Не только официально-делового, с трафаретными вопросами и такими же предсказуемыми, банальными ответами, но и более живого, полемического, действительно интересного болельщику. И ему самому, показалось, тоже.



Признаюсь, после долгих месяцев ожидания мы опасались встретить в редакции отрешённого, погружённого в свои мысли, застёгнутого на все пуговицы человека. Всё же причин для беспокойства у Массимо море – тут тебе и срыв нескольких важных трансферов, и 11 очков отставания от лидера РФПЛ, и неумолимо надвигающаяся Лига чемпионов. И слухи, море слухов, после золотого сезона паутиной окутавших команду и клуб.

Действительность превзошла ожидания. Каррера с порога подтвердил готовность к любым, даже самым каверзным вопросам – и, закатав рукава рубахи, азартно ринулся в бой. Словесный. Переводчик Артём виртуозно исполнял роль верного оруженосца итальянского рыцаря, удивительно точно передавая даже интонации шефа.

Каррера был в ударе – изящно парировал выпады хозяев и молниеносно переходил в контратаку. Таким раскованным, остроумным, ироничным вы, наверное, Массимо ещё не видели. Мы – не видели точно. Ни в редких телевизионных эфирах, ни в конференц-залах. Не буду пересказывать содержание разговора, чтобы не портить вам удовольствие от текстовой и видео-версий интервью, но поклонников «Спартака» его тональность, безусловно, порадует. А решимость, с которой Массимо встал на защиту всего коллектива и отдельных исполнителей, – взбодрит, заведёт команду.



«Спартак», береги Карреру. Он за тебя всей душой – такую страсть и одержимость игрой сложно сымитировать.

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