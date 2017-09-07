Выпустить Пулю. Новая звезда «Боруссии», которая затмит Дембеле

Дортмунд – один из очагов европейского футбола, где в нынешнем сезоне должно быть горячо, как в раскалённой печке, и даже потеря Усмана Дембеле ничего не значит. Да, ушёл большой талант, зато «Боруссия» нашла Петера Боша, тренера-психа с видением футбола, вызывающим инфаркты у фанатов на стадионе. Голландец обожает оперировать словами «агрессия» и «движение», а его команды идеально соответствовали обширному тренерскому лексикону: бешено прессинговали, поднимали защитную линию настолько высоко, насколько это возможно, и бросали все силы в атаку. «Барселона» отнимает мяч после потери за 3 секунды. А мы – не «Барселона», так что у нас задача возвращать мяч обратно за две», – говорил Бош, тренируя «Аякс». Настоящий псих, ну.

«Я собирал книгу о Круиффе». Кто снова делает «Аякс» крутым Голландская молодёжь в шаге от финала Лиги Европы благодаря человеку, который никогда не был связан с «Аяксом».

Стиль Боша требует мощной физподготовки, потной работы в тренажёрке, готовности закрывать любые позиции в атаке, и Усман Дембеле мог бы идеально вписаться в такую картинку. Самовольный побег с выключенным телефоном изменил отношение к Дембеле в Дортмунде, но клуб от этого ничего не потерял – сбагрил дезертира за дикие деньги, а замену французу нашёл в своём же составе.

Один из законов «Боруссии» последних лет гласит: если ушёл молодой, мы встроим в состав более молодого. Кристиану Пулишичу всего 18, и к своему возрасту он собрал огромный букет рекордов – стал самым молодым игроком «Боруссии» в Лиге чемпионов, самым молодым автором гола в ЛЧ, самым молодым американцем в еврокубках, самым молодым автором дубля в Бундеслиге… можно продолжать перечислять рекорды Пулишича, где ключевым будет напор на возраст игрока. Американскому хорвату плевать на паспорт: «Я устал от людей, которые говорят, сколько мне лет. Для меня это не имеет значения. Я чувствую, что могу выстрелить».

История Пулишича не в том, что американский тинейджер с исключительными данными приезжает в Европу и ставит все подряд рекорды с пометкой «самый молодой». Гораздо важнее, как и кто закладывал базу, чтобы Кристиан стал таким крутым. Марк Пулишич, отец игрока, был футзалистом и знал, что самые техничные ребята в Южной Америке начинают карьеру в футзале, на маленьких площадках, в формате 5 на 5. Когда Крису было 8 лет, Марк переехал работать в Мичиган, но в Детройте не было футзальных лиг. Как быть?



Создать свою футзальную лигу. Марк арендовал три баскетбольные площадки, поставил ворота, собрал команды – и всё ради того, чтобы Кристиан оттачивал технику. «Мини-футбол улучшил мою технику и способность работать на ограниченном пространстве», – говорит Пулишич-младший. Всё не зря.



Марк Пулишич заморочился, чтобы его сын был максимально готов к профессиональному футболу. Атаку вёл по всем фронтам. Устраивал семейные просмотры футбола, в которых Кристиан с 6 лет мог объяснить, как и куда надо было сделать пас. Не ограничивал Пулишича в своих желаниях: «Многие родители кормят детей после матчей только фруктами и водой, а Кристиан мог выйти после матча с пакетом чипсов. Но я не родитель, который будет бить по рукам и скажет: не ешь это». На каникулы отправлял сына на различные стажировки – Кристиан успел побывать в «Барселоне», «Челси», «Вильярреале», «Порту» и ПСВ. Пулишича возили, не чтобы куда-то пристроить, а чтобы вывести его из зоны комфорта. «Мы хотели, чтобы он мог приспосабливаться к ситуациям, где он не лучший игрок в своей команде», – отмечает Марк.

В европейский футбол Пулишич прыгал прокачанным игроком во всех качествах, и технических, и ментальных. В Дортмунде, где всегда ценят быстрых смекалистых пацанов, Кристиана обязаны были раскусить. На сборы с «Боруссией» Пулишича брал ещё Юрген Клопп – и так впечатлился, что спустя полтора года прислал в бывший клуб факс из «Ливерпуля». Томас Тухель восхищался игровым интеллектом Пулишича и быстрой адаптацией к основе Дортмунда, а Петер Бош вряд ли вообще будет восхищаться американцем через прессу. Однако если оставить за скобками недостаточную мышечную массу, Крис – идеальный игрок для футбола голландца.



Томас Тухель называл подопечного скромнягой, однако сам Пулишич спокойно рассказывает о своих достоинствах: «У меня хорошая физика, быстрота, способность бороться за мяч. Я всегда пытаюсь идти в отбор или навязывать сопернику борьбу». Первый гол «Боруссии» в сезоне Пулишич забил, объясняя тезис на практике: американец накрыл Хави Мартинеса рядом со штрафной, убежал на свидание с вратарём и хладнокровно попал под опорную ногу. Кристиан редко отбирает сам, зато гораздо чаще провоцирует отбор у соперника – поддавливает защитников в момент приёма мяча, выхода из обороны. Дальше за работу берутся профильные вышибалы, Вайгль и Шахин.

Второе качество – умение сыграть на всех позициях в атаке, которое отмечал Пулишич. У Боша его любовь добавлять динамики по всей ширине поля будет к месту: в своих 4-3-3 голландец одобряет постоянную смену позиций. В прошлогодний «Аякс» Бош брал Бертрана Траоре чистым нападающим, потом сдвинул его направо, когда разыгрался Каспер Дольберг, но приветствовал новые смещения Траоре в середину. Его «Аякс» много двигался в атаке, и здесь тоже создаётся комфортная для Пулишича среда: свой гол «Баварии» Пулишич забил рывком через центр, «Вольфсбургу» – после удара с правого угла штрафной, а самые острые моменты матча с «Гертой» создавал через левый полуфланг.

Вдобавок Пулишич сочетает в себе качества, которые есть у Дембеле – тяга к дриблингу и умение грамотно открыться под передачи из глубины. Бош вовсю эксплуатирует качества американца: в матче с «Вольфсбургом» Пулишич на дриблинге прошёл 7 соперников, а на приёме передач отрезал 89. Как и многие современные инсайды, Пулишич любит получить пас в полуфланге и резко рвануть вперёд, тем более что с самоуверенностью и любовью брать игру на себя у Кристиана полный порядок. Адаптация к футболу Боша проходит настолько легко, что незамеченной остаётся адаптация ко взрослой жизни. Предыдущие 2,5 года Кристиан прожил вместе с отцом, теперь Марк оставил сына одного. Опять же, чтобы Крис учился выходить из зоны комфорта.

Замена Неймару: этот парень круче Мбаппе. За кого «Барса» заплатила 105 млн «Барселона» выручила сумасшедшие деньги и вложила добрую половину в Усмана Дембеле из «Боруссии».

Обычно такие игроки, как Пулишич – скромняги, без короны на голове и звёздных замашек – не становятся кумирами миллионов, но здесь случай иной: к 18 годам Пулишич стал самым медийным игроком США, и это только начало. Парень без тараканов в голове, обожающий мяч и не желающий никуда сбегать из «Боруссии» – идеальный бэкграунд для бесшумной потенциальной звезды. Добавят головной боли Пулишичу лишь соперники, но это скорее лишняя похвала тинейджеру. В прошлом сезоне, когда «Боруссия» сгоняла нули в рурском дерби с «Шальке», тренер «рудокопов» Маркус Вайнцирль приставил к Пулишичу Сеада Колашинаца, чтобы кидать гири на ноги сопернику в момент приёма мяча. Тогда сработало. В нынешнем сезоне Пулишич слишком хорош – возможно, ещё и из-за того, что соперники пока не напрягают американца персонально.



Есть лишь одна проблемка. «Мой кумир – Джастин Бибер. Хочу купить билет на его концерт на свой день рождения», – говорил Пулишич перед 18-летием.



Но сила Пулишича, как футболиста, намного важнее его вкусов.

Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем? Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.