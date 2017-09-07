Смолов, Дзюба, Глушаков и еще 5 сорвавшихся трансферов в РФПЛ. Лето-2017

Смолов из «Краснодара» — в «Спартак»

Перед стартом Кубка Конфедераций Фёдор Смолов признался «Чемпионату», что сорвавшийся переезд в Дортмунд очень его расстроил, а так же сказал, что ему приятен интерес «Спартака».

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Переговоры о переходе Смолова в «Спартак» закончились почти сразу, как начались. Дело в трансферной стоимости нападающего. В контракте прописана сумма отступных — 30 миллионов евро. Меньшие деньги владельца «Краснодара» Сергея Галицкого не устраивали. В прошлом году «Спартак» переманил к себе перспективного игрока из академии «Краснодара» Ивана Репяху. Это сильно расстроило Галицкого и, возможно, стало причиной его жёсткой позиции.

Самое главное в этой истории — «отказ» Массимо Карреры от Смолова, о котором говорил Наиль Измайлов. Но это не отказ от форварда Смолова, а отказ покупать его за неадекватные деньги и платить ему высокую зарплату — такую же, как у Промеса. Возможность потратить 30 миллионов у Карреры была, но тогда он бы остался без других новичков, которые перед стартом Лиги чемпионов «Спартаку» действительно нужны. Например, центральные защитник и полузащитник. Решили разделить бюджет равномерно, так в команде появились Петкович и Пашалич (оба пришли бесплатно: серб на контракт, хорват в аренду), а под закрытие трансферного окна ещё и Педро Роша.

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Смолов из «Краснодара» — в «Зенит», Дзюба — «Зенита» в «Краснодар»

В РФПЛ есть клуб, который в этом сезоне потратил прилично. Но даже «Зенит» пытается тратить разумно, поэтому сначала пытался выменять Смолова. «Краснодар» предложил вариант с Александром Кокориным или Олегом Шатовым плюс соответствующая доплата. «Зенит» отказал. Сейчас Сергей Фурсенко делает ставку на Кокорина, который пока оправдывает надежды клуба. «Зенит» выдвинул встречное предложение: Артём Дзюба плюс деньги в обмен на Смолова. Теперь уже «Краснодар» отказал.

Чистая сумма трансфера для «Зенита» составила бы 16 млн + 2 млн бонусами. Когда стало понятно, что Дзюба не игрок Роберто Манчини и может оказаться на лавке перед чемпионатом мира — в ситуацию вмешался вице-премьер Виталий Мутко. За три дня до закрытия трансферного окна была предпринята последняя попытка обменять Смолова. Фурсенко предложил 10 млн евро + 2 млн бонусами + Дзюбу в аренду. Галицкий контратаковал цифрой 16 млн + Дзюба в аренду. «Зенит» к этому времени потратил весь трансферный бюджет, не смог увеличить предложение и вышел из сделки.



Этот поздний раунд переговоров стал одной из главных причин срыва перехода Дзюбы в «Локомотив».

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Дзюба из «Зенита» — в «Локомотив»

«Локомотив» успел договориться с «Зенитом» и Дзюбой об аренде на сезон. Предполагалось, что из зарплаты в 3,5 млн евро — 2 миллиона заплатит «Локо», оставшиеся 1,5 миллиона — «Зенит». Но пока шли переговоры по Дзюбе с «Краснодаром» президент «Локомотива» Илья Геркус успел подписать португальца Эдера. У «Локо» нет проблем с российским игроками, поэтому когда на совете директоров встал вопрос: «Брать Дзюбу или нет?», — решили не рисковать с третьим арендованным футболистом (Ари и Эдер принадлежат «Краснодару» и «Лиллю»). Хотя главный тренер Юрий Сёмин просил именно Дзюбу.

Караваев — из «Спарты» в «Локомотив»

Ещё в начале августа «Локомотив» договорился с чешской «Спартой» о трансфере Вячеслава Караваева. Главный тренер команды из Праги Андреа Страмаччони стал наигрывать на позиции правого защитника другого футболиста. За два дня до закрытия трансферного окна, когда удалось согласовать все нюансы и с клубом, и с футболистом, от Караваева отказался Сёмин. В итоге игрок не смог перейти в один из итальянских или французских клубов.

Позже главный тренер «Локомотива» подтвердил эту информацию. Сёмин заявил, что на позиции Караваева могут сыграть номинальные нападающие Фарфан, Лысов и Игнатьев, левые защитники Рыбусь и Виталий Денисов, центрбек Пейчинович. Это не считая проведших в этом сезоне две минуты на двоих Маргасова и Ротенберга.

Давыдов из «Спартака» — в «Локомотив»

В этом сезоне Денис Давыдов сыграл за основной состав «Спартака» ровно 0 минут — получал практику во второй команде. При этом в трансферное окно чемпионы искали варианты усиления конкретно на позицию центрального нападающего. Логично, что при таком раскладе 22-летний Давыдов захотел уйти в аренду.



Летом к нему проявляли интерес многие клубы РФПЛ, в частности московский «Локомотив». Там искали замену травмированному Ари. Сёмин отлично работает с молодёжью: дорастил до сборной обоих Миранчуков, наигрывает Баринова, пробует Лысова и Галаджана. Может, и Давыдова тренер «Локо» смог бы вывести на уровень «русского Месси» — так перспективного форварда называл Леонид Федун. Однако Каррера в самом начале трансферного окна объявил: «Ни один футболист с российским паспортом команду не покинет».

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Глушаков из «Спартака» — в «Рубин», Оздоев из «Рубина» — в «Спартак»

Капитан и лидер «Спартака» Денис Глушаков всё ещё не продлил контракт с клубом. «Рубин» зондировал почву на предмет потенциального перехода, но в итоге всё осталось на уровне разговоров. Главное, что сам Глушаков не хочет уходить, поэтому вариант с его продажей или обменом даже не рассматривался.



Этим летом «Спартак» искал не только нападающего, но и центрального полузащитника с российским паспортом. Каррера хотел видеть в команде Магомеда Оздоева. Клуб предложил «Рубину» € 5 млн, но Курбан Бердыев дал понять, что никуда его не отпустит, также, как и Эльмира Набиуллина.



Вдобавок тот же Оздоев изначально склонялся к тому, чтобы остаться в Казани. В «Рубине» ему доверяет Бердыев, и перед домашним чемпионатом мира для него самым важным является игровая практика. Так, несмотря на возможное увеличение зарплаты в «Спартаке», Оздоев остался в казанском клубе. Но это пока. Возможно, зимой «Спартак» вернется к этому вопросу.