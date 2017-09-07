10 самых крутых автомобилей из «инстаграма» Роналду

Ferrari F12 TDF

Последней покупкой Криштиану Роналду стал спорткар от Ferrari. Её максимальная скорость — 340 км/ч. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Эта модель выпущена в лимитированном количестве, её базовая стоимость — около $ 550 тыс.

Mercedes-AMG GLE 63 S

Оказалось, звезде «Реала» нравятся не только быстрые, но и мощные автомобили. Хотя тот «мерс» спокойно разгоняется до 250 км/ч. Стоит он «всего» $ 140 тыс.

Bugatti Chiron

Одна из 500 гиперкаров лимитированной коллекции принадлежит чемпиону Европы. За эту машину Роналду заплатил как минимум $ 2,5 млн. Вполне подходит, чтобы отвезти детей в школу.

Mercedes S65 AMG V12 Biturbo

Хоть у Роналду и заключен рекламный контракт с Toyota, португалец явно неравнодушен к «мерсам» S-класса.

Chevrolet Camaro

А на этой «Шевроле» нового поколения Криштиану катает свою маму.

Bugatti Veyron Super Sport

Ещё одна эксклюзивная «бугатти», которая разгоняется до 431 км/ч и считается одним из самых быстрых автомобилей с открытым верхом. Надеемся, Роналду не оставлял своего сына наедине с этой зверюгой. Кстати, Криштиану купил себе её сразу после выигранного чемпионата Европы.

Rolls-Royce Ghost

В этом «роллс-ройсе» представительского класса Роналду, судя по фото, ездит только с личным водителем. Судя по подписи, португальцу особенно нравится название своей машины.

Porsche Carrera 911 Turbo S

Ещё в марте 2016-го автопарк Роналду пополнил самый мощный «Порше» в истории марки, который сейчас стоит около $ 200 тыс.

Range Rover Sport

Самый скромный в этом списке — этот внедорожник. Стоит «всего» 1,5 млн рублей и отлично справляется с плохими дорогами Мадрида и Мадейры.

Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE

Эта машина разработана специально для китайского рынка вместе с известным художником Лю Хао. В оформлении салона использован старинный китайский шрифт, которым заменены цифры на тахометре и надпись на кнопке запуска двигателя. Всего таких автомобилей — 13, и на одной из них Роналду ездит со своими собаками.

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