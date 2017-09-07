10 самых крутых автомобилей из «инстаграма» Роналду

Ferrari F12 TDF
Последней покупкой Криштиану Роналду стал спорткар от Ferrari. Её максимальная скорость — 340 км/ч. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Эта модель выпущена в лимитированном количестве, её базовая стоимость — около $ 550 тыс.
Mercedes-AMG GLE 63 S
Оказалось, звезде «Реала» нравятся не только быстрые, но и мощные автомобили. Хотя тот «мерс» спокойно разгоняется до 250 км/ч. Стоит он «всего» $ 140 тыс.
Bugatti Chiron
Одна из 500 гиперкаров лимитированной коллекции принадлежит чемпиону Европы. За эту машину Роналду заплатил как минимум $ 2,5 млн. Вполне подходит, чтобы отвезти детей в школу.
Mercedes S65 AMG V12 Biturbo
Хоть у Роналду и заключен рекламный контракт с Toyota, португалец явно неравнодушен к «мерсам» S-класса.
Chevrolet Camaro
А на этой «Шевроле» нового поколения Криштиану катает свою маму.
Bugatti Veyron Super Sport
Ещё одна эксклюзивная «бугатти», которая разгоняется до 431 км/ч и считается одним из самых быстрых автомобилей с открытым верхом. Надеемся, Роналду не оставлял своего сына наедине с этой зверюгой. Кстати, Криштиану купил себе её сразу после выигранного чемпионата Европы.
Rolls-Royce Ghost
В этом «роллс-ройсе» представительского класса Роналду, судя по фото, ездит только с личным водителем. Судя по подписи, португальцу особенно нравится название своей машины.
Porsche Carrera 911 Turbo S
Ещё в марте 2016-го автопарк Роналду пополнил самый мощный «Порше» в истории марки, который сейчас стоит около $ 200 тыс.
Range Rover Sport
Самый скромный в этом списке — этот внедорожник. Стоит «всего» 1,5 млн рублей и отлично справляется с плохими дорогами Мадрида и Мадейры.
Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE
Эта машина разработана специально для китайского рынка вместе с известным художником Лю Хао. В оформлении салона использован старинный китайский шрифт, которым заменены цифры на тахометре и надпись на кнопке запуска двигателя. Всего таких автомобилей — 13, и на одной из них Роналду ездит со своими собаками.