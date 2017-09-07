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Александр Григорян
Текст: Алина Матинян
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Григорян: вы согласны, что с нами, армянами, нескучно?

Репортаж с матча, который должен был стать для московского «Арарата» последним.
7 сентября 2017, четверг. 22:35 Футбол

На этой неделе о московском «Арарате» узнали даже те, кто до этого о нём ничего не знал. 5 сентября главный тренер команды Александр Григорян объявил о расформировании клуба после ухода учредителя Валерия Оганесяна. Матч с «Рязанью» должен был стать последним в истории «Арарата». Болельщики запланировали гневную акцию в адрес Оганесяна, а на стадионе ожидался аншлаг. Правда, за пару часов до стартового свистка арбитра стало известно, что клуб продолжит своё существование с новым учредителем. И хайп вокруг матча как-то улёгся.

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Вместо обещанного аншлага на матче присутствовали не более 300 болельщиков «Арарата», но и этого было достаточно, чтобы оказать команде достойную поддержку. На фанатской трибуне были вывешены баннеры «Мы всегда с вами, парни» и «Арарат=единство», а, едва мяч оказался в игре, как на стадионе имени Эдуарда Стрельцова зазвучали фанатские заряды.

– Тренера-то поддержим? Григоряна поддержим?! – раздался голос заводящего.

И трибуна, пусть сначала и неуверенно, завела: «Кто лучший тренер? Григорян!»

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Сам Григорян был настроен не столь позитивно. Известный по ярким высказываниям в РФПЛ, во время матча с «Рязанью» наставник «Арарата» был максимально серьёзен и сдержан. До тех пор, пока опасные моменты, один за другим созданные у ворот соперника, не принесли желаемого гола.

– Витя! – крикнул Григорян, обращаясь к Виктору Земченкову. – Выиграй, ***, что-нибудь сегодня! За 15 минут ни разу не зацепился за мяч! ***, в штрафную заходим и сразу все выходим! Хоть один бы что-нибудь нормальное сделал!

– Куда эти переводы, Арсен?! – вновь раздался голос главного тренера, на этот раз в адрес Арсена Айрапетяна. – Ну, на хрена?! Что они дают?!

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На перерыв команды ушли, так и не открыв счёт. Во втором тайме казалось, что команды сильнейшего не выявят, однако на последних минутах Егор Тараканов всё-таки сумел добыть победу «Арарату».

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На послематчевой пресс-конференции Александр Григорян выглядел уже не таким серьёзным, каким был перед игрой.

– Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, нескучно? – с улыбкой начал Григорян. – Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый весёлый из нас (Валерий Оганесян. – Прим. «Чемпионата») дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы.

– Вы говорили, что это будет последний матч.
– Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру ещё что-то придумаем. За нами не заржавеет.

Специально по случаю отмены расформирования команды Григоряну было предложено закрыть эту тему раз и навсегда в стихах.

– Строчки вяжутся в стишок,
Море лижет сушу.
Дети какают в горшок,
А большие – в душу, – подытожил Григорян.

– При счёте 0:0 вы думали, что матч закончится так?
– Вы все равно не поверите, если скажу, что верил в победу до конца. И правильно сделаете. Потому что это может сказать человек только психически нездоровый. Открою тайну: 90% всех тренеров психически не здоровы. И я отношусь к их числу. Я верил в победу, хотя по игре не было для этого больших оснований.

– Была задача выйти в Премьер-Лигу. Как оцениваете возможности?
– Я этого не потяну. Пока спонсор не уволит двух-трёх тренеров, он не найдет нужного баланса между тем, как переживать поражения и потерю очков. Я понимаю, что для меня это невозможно. Впереди первый дивизион, а там бывают сложные ситуации. Я не строю иллюзий. Это невозможно. Главное, что есть человек, готовый финансово и морально поддержать команду. Он глубоко анализирует каждую игру. Я таких руководителей никогда не встречал.

— Когда ждать вашего возвращения в РФПЛ?
— Зачем? Вам же, кроме моих шуток, ничего не нужно. А я, между тем, очень хороший тренер. Мне интересен футбол и строительство команды, а не интервью. Журналисты забывают, сколько команд я построил в мужском и женском футболе. Я построил целую империю. Построить это только на интервью, которые вас веселят, нельзя.

После матча о ситуации в клубе высказался форвард Роман Павлюченко.

– После той встряски, которая была с клубом, мы пытались настроиться на игру. Вчера, говорят, был клуб, сегодня его нет. Сейчас всё нормально. Главный тренер ничего не сказал. Мы все профессионалы. Обо всей истории с клубом я узнал из прессы, старался не слушать. Моё дело — играть.

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В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко своим мнением поделился и Алексей Ребко:

– Учитывая ситуацию, в которую мы попали, было сложно играть. За три месяца в команде сложилась очень тёплая атмосфера. Мы дорожим ей, бьёмся друг за друга. До матча Григорян дал обычную установку. Сказал, что мы профессионалы и должны отбросить все посторонние мысли, играть и делать свою работу. Не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним. Здравый смысл восторжествовал.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Арарат Москва Александр Григорян Алексей Ребко Роман Павлюченко
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