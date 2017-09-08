Дзюбу рассчитывали обменять на Смолова. Обзор дня

В Англии запретят покупать футболистов после старта сезона, самые высокооплачиваемые игроки Серии А, где заиграет Диего Коста.

Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона

Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона, однако решение не было единогласным. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что большинство клубов настаивают на том, что все переходы должны осуществляться до старта чемпионата.

Минувшее летнее трансферное окно закрылось 31 августа, спустя почти три недели после начала сезона.

С сезона-2018/19 трансферное окно будет закрываться в четверг в 17:00, на неделе, которая предшествует старту чемпионата.

При этом клубы смогут продавать футболистов в другие чемпионаты, если там трансферное окно ещё будет открыто.

Давай-давай, доминируй, покупай! Самые мощные трансферные кампании в РФПЛ Летом 2017-го «Зенит» обновил сразу два рекорда по закупкам – клубный и национальный.

Бонуччи и Игуаин – самые высокооплачиваемые игроки в Серии А

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи и нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин зарабатывают больше всех в итальянской Серии А. По данным Gazzetta dello Sport, оклад Бонуччи составляет € 8 млн, а Игуаина — € 7,5 млн, однако в контракте итальянского защитника есть ряд бонусов, за счёт которых сумма может возрасти до € 10 млн.

Третье место в списке самых высокооплачиваемых футболистов занимает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (€ 7 млн). Далее следуют Дуглас Коста («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – по € 6 млн.

Интересно, что среди тренеров самым высокооплачиваемым является Массимилиано Аллегри – € 7 млн. Второе место занимает наставник «Интера» Лучано Спаллетти – € 4 млн.

«Бешикташ» может арендовать Диего Косту на полгода

Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Football.London, в его услугах заинтересован «Бешикташ», который может взять форварда в аренду на полгода. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

Ранее стало известно, что Коста вернулся в Лондон спустя почти три месяца, которые он провёл в Бразилии. 28-летний футболист не хочет возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.

Коста был включён в заявку «Челси» на английскую Премьер-лигу, но не был включён в состав на Лигу чемпионов.

10 футболистов, которые зря не покинули свои клубы этим летом И лишили себя футбола как минимум до января.

«Зенит» объявил цены на билеты на домашние матчи Лиги Европы

«Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи группового этапа Лиги Европы. 28 сентября сине-бело-голубые встретятся с «Реалом Сосьедад», билеты доступны по цене от 500 до 4000 рублей.

19 октября «Зенит» сыграет с «Русенборгом», стоимость билетов — от 400 до 3400 рублей. Заключительный домашний матч группового этапа петербургского клуба состоится 23 ноября с «Вардаром», стоимость билетов — от 400 до 3000 рублей. Стоимость билетов в бизнес-клуб составляет 9000 рублей («Реал Сосьедад»), 8400 рублей («Русенборг») и 8000 рублей («Вардар»).

«Абонемент на все три игры позволит сэкономить 20% от стоимости билетов при покупке их на каждый матч отдельно», — говорится на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова

Как стало известно «Чемпионату», перед закрытием трансферного окна «Зенит» предлагал «Краснодару» обменять Фёдора Смолова на Артёма Дзюбу с доплатой.

Ранее Фёдор Смолов также мог оказаться в «Зените». Тогда «Краснодар» предложил обменять его на Александра Кокорина или Олега Шатова плюс соответствующая доплата. «Зенит» отказался, так как в клубе рассчитывали на этих игроков. Позднее питерцы выдвинули встречное предложение: Дзюба плюс деньги в обмен на Смолова. На этот раз отказал «Краснодар», Галицкий в этом футболисте не заинтересован. Чистая сумма трансфера для «Зенита» по Смолову составила бы € 16 млн + € 2 млн бонусами. Когда стало понятно, что Дзюба не игрок Роберто Манчини и может оказаться на лавке перед чемпионатом мира — в ситуацию вмешался вице-премьер Виталий Мутко.

За три дня до закрытия трансферного окна была предпринята последняя попытка обменять Смолова. Фурсенко предложил € 10 млн евро + € 2 млн бонусами + Дзюбу в аренду. Галицкий выдвинул свои условия — € 16 млн + Дзюба в аренду. «Зенит» к этому времени потратил весь трансферный бюджет, не смог увеличить предложение и вышел из сделки.

Этот поздний раунд переговоров стал одной из главных причин срыва перехода Дзюбы в «Локомотив».

«Локомотив» интересовался Давыдовым, но «Спартак» отказался его отпускать

Нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов в это трансферное окно мог сменить клуб. По информации «Чемпионата», «Локомотив» хотел усилить состав 22-летним футболистом, чтобы закрыть позицию форварда на фоне травмы Ари.

«Локо» был готов взять игрока в аренду или даже выкупить, но «Спартак» категорически не захотел его отпускать. Массимо Каррера считает Давыдова лучшим российским нападающим в команде, поэтому выступил против его перехода.

В текущем сезоне Давыдов не провёл за первую команду «Спартака» ни одной встречи. В ФНЛ форвард сыграл за «Спартак-2» семь матчей и забил два мяча.

Григорян: вы согласны, что с нами, армянами, нескучно? Репортаж с матча, который должен был стать для московского «Арарата» последним.

Оганесян вышел из состава учредителей «Арарата», клуб продолжит существование

Экс-президент московского «Арарата» Валерий Оганесян сделал официальное заявление о будущем клуба, в котором принёс извинения за его заявления, опубликованные в СМИ ранее, а также рассказал о будущем проекта.

«Всё в «Арарате» хорошо, команда продолжает своё благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором «Арарата» станет Игорь Коротков. От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов. Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков.

Как это будет проходить, сколько будет стоить одна акция – это мы узнаем от клуба позже. Я передаю 100% акций народу, чтобы Коротков занялся их правильным распределением. Я ему доверяю. Мы изначально так хотели. Решили, нашли правильные пути. Вплоть до того, что это нужно команде, болельщикам. А у нас за короткое время появилось очень много болельщиков.

Хочу также принести свои извинения Араму Ашотовичу Габрелянову, болельщикам, футболистам и администрации «Арарата» за свои эмоции. Они знают, какой я человек. Я мог наговорить лишнего, но это всё потому, что клуб мне небезразличен. «Арарат» до конца жизни останется мне родным, потому что я его основал, и всю оставшуюся жизнь моя семья и я будем болеть за эту команду, желать ей добиваться успехов.

Также хочу отметить, что я отчитался по всем финансовым претензиям, которые были мне предъявлены ранее. Можно сказать, что тут произошла ошибка, недопонимание сторон. Подробности можно узнать у нового руководителя клуба Игоря Короткова», — сказал Оганесян «Чемпионату».