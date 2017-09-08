«В менеджменте Гинер – бог». Откровения бывшего оператора ЦСКА

Как Газзаев едва не разбил плазму, чем удивлял Нецид и как в Ватутинках радуются Акинфееву. Вы узнаете про команду то, чего не знали раньше.

Александр Горячев работал оператором ПФК ЦСКА 13 с половиной лет. Он был с командой в лучшую, золотую, эпоху клуба, поработал с пятью тренерами и навсегда запомнил финал лиги Европы в Лиссабоне.

Пару месяцев назад история Горячева и ЦСКА закончилась: из клуба ему пришлось уйти.

— У меня нет никаких обид, но так сложилась жизнь, — рассказывает Александр. — Пришёл новый тренер, у него своё видение работы оператора команды. Подошёл к концу один из лучших периодов в моей карьере — такое не забывается. Столько всего было…

А было действительно много всего разного. Историй у Горячева хватит надолго.

Александр Горячев Фото: из личного архива Александра Горячева

Гинер

– Как вы попали в ЦСКА?

– Начну с предыстории. В четыре года я получил от папы в подарок клюшку. Тогда хоккейный ЦСКА был лучшим — вот я и начал болеть за него. К слову, папа у меня спартаковский болельщик. Не представляете, с каким скрипом души он писал на этой клюшке имена Михайлова, Петрова и Харламова и рисовал звёзды.

— Бедный папа.

— Ага. Потом я уже начал следить за футболом. В 2004 году мой знакомый с канала «Спорт» сказал, что есть возможность устроиться в футбольный ЦСКА. Все на канале знали, что я болею за «армейцев». Дело было перед Новым годом — на телевидении это обычно нерабочие дни. Я подумал: «Почему нет?».

— И?

— Полетел с командой на сбор. После него мне сказали: «Ты понравился президенту, и он хочет тебя оставить». Стоит заметить, что Гинер очень скрупулёзно относится к персоналу. Вообще в менеджменте Евгений Леннорович — бог. Он собирает вокруг себя суперпрофессиональных людей.

— С Гинером вообще часто пересекались?

— Не особо. Разговаривали, когда устраивался на работу и при покупке аппаратуры для видеогруппы. Он тогда очень внимательно вникал в этот процесс. Ещё пересекались после ярких побед: он заходил в раздевалку, мы поздравляли его, а он в ответ — нас. Вообще, Евгений Леннорович может и покритиковать, и на место поставить. Но к своим людям относится по-честному. Он никогда никого не подводил. Про него нельзя сказать: «Гинер не платит мне зарплату». Всё четко и честно, никогда задержек не было – ни зарплат, ни премиальных.

«Первый трофей – как первая любовь». С чего начинался суперподъём ЦСКА За то время, что Евгений Гинер руководит ЦСКА, «армейцы» взяли 20 трофеев. Первый из них – ровно 15 лет назад. Вспоминаем, как это было.

— Вернёмся к вашему первому дню в клубе. Волновались перед встречей с командой?

— Не то слово! Утром перед вылетом в Португалию собрались на базе в Ватутинках. Я перед этим всю ночь не спал – переживал. В итоге когда здоровался с ребятами, уронил телефон. Он разлетелся на части: крышка в одну сторону, батарейка в другую. Собирал его, кстати, Лёша Березуцкий. Отдал со словами: «На, не волнуйся!» Но как тут быть спокойным? Одно дело, когда ты ходишь на стадион и смотришь на игроков как на звёзд — далёких и недоступных. И тут они внезапно оказываются рядом с тобой, здороваются за руку. Ощущение недосягаемости, конечно, нивелируется, но лишь со временем.

— У вас были болельщицкие истории?

— Финал Кубка СССР, 1991 год. Мы с друзьями взяли бутылку коньяка, спрятали её в штаны и пошли на трибуну. ЦСКА тогда выиграл 3:2 у «Торпедо». А мы с друзьями болели, потихонечку попивая коньячок. Для нас все, кто играл на поле, были недоступны…Тогда ещё судили братья Бутенко: один стоял на линии, другой в поле бегал. Кто ж знал, что потом мне посчастливится с ними поработать. Один раз показал им видео спорных моментов и сказал: «Знаете, а я вас помню, когда вы ходили в коротких судейских шортах».

— В общем, вы почувствовали, что попали в иной мир?

— Конечно. Тебя даже в клубном автобусе сажают на определённое место. Один раз сел на первое попавшееся, так мне сразу же сказали: «Сань, здесь Гусь (Ролан Гусев. – Прим. «Чемпионата») сидит. Давай-ка на другое». Но вообще в ЦСКА нет никакой дедовщины, мол, «я звезда, а ты обслуга». Там никто так не говорит.

«Помню, после первого тайма в Перми замёрз как собака. Не мог дальше работать» Фото: из личного архива Александра Горячева

Работа

— Чем занимались первое время в команде?

— Снимал и монтировал матчи для теоретических занятий, все послематчевые интервью на выездах и дома до открытия стадиона. Мою голову в футболе поставил Владимир Михайлович Шевчук. Можно сказать, что он мой учитель и гуру во всех футбольных делах. На клубное телевидение не попал как раз из-за специфики работы: я всё-таки был оператором команды, проводил больше времени с футболистами и тренером, при Слуцком делал подборки для теории. А при Гончаренко стал просто помощником, вроде коннектора железяк.

— Это как?

— Настраивал аппаратуру, а дальше они уже сами разбирались.

— Аппаратура – это…?

— Компьютер и планшет. У главного тренера есть экран, на котором он рисует, он подключён к компьютеру. И всё выводится либо на телевизор, либо на проектор. Вообще, с моим приходом в ЦСКА началась перестройка видеоотдела. Изначально никакой супернавороченной аппаратуры не было – первое время вообще работал со своей техникой. Потом уже начали развиваться.

— Что было самым сложным в вашей работе?

— Когда Windows 10 зависает и срывает занятие по теории. Я не шучу! В такой момент ты ничего сделать не можешь. Я считаю себя крайне ответственным человеком, но бывали такие «шутки», когда ты всё проверил, всё настроил, а некоторые хулиганы отключали провода! Валерий Георгиевич приходил и руками разводил: «Саша! Почему у тебя ничего не готово?!» А там гам в зале, и Дуду шнур в розетку засовывает.

— Самые тяжёлые условия, в которых приходилось работать?

— В Перми. Это вообще самый холодный город — что летом, что зимой. Помню, после первого тайма замёрз как собака. Не мог дальше работать. Пришлось просить пермского коллегу, который был в валенках, помочь мне отснять матч.

— Помог?

— Конечно. Операторы других команд всегда подстрахуют, если какая проблема. Это тоже как семья. Больше всего меня удивило то, что Секу Олисе и Нецид в этот день играли без поддёвок. Не представляю, как они бегали. Томаш вообще зверь – ему всегда было наплевать на морозы.

ЦСКА — обладатель Кубка УЕФА Фото: из личного архива Александра Горячева

Тренеры

— Вы поработали с Газзаевым, Зико, Хуанде Рамосом, Слуцким, Гончаренко. У всех разные требования к работе оператора?

— Да, у каждого тренера своё видение. Хуанде Рамосу, например, нужно было отдать DVD с глубоким меню.

— Это как?

— Он должен нажимать на картинку, когда идёт атака, чтобы появлялись ещё несколько вариантов атаки. То же самое с обороной, со стандартами.

— У Газзаева таких требований не было?

— Валерию Георгиевичу я показывал нарезку моментов, контактов, а он периодически говорил:«Cтоп!». Это значило, что надо сделать паузу, чтобы он мог объяснить игрокам.

— А как было у Слуцкого?

— Леонид Викторович сам все рисовал на планшете. Слуцкий всегда работал со мной, мы сидели рядом при монтаже и вместе нарезали моменты. А вот Гончаренко практически всё сам смотрел и говорил, что ему нужно. Я ему не монтировал. Он привык к другому формату работы с видео, другому монтажу и реалиям.

— Много времени занимает нарезать материал?

— Привыкаешь и со временем делаешь это быстрее. Это же не творческая, а машинальная работа. Меня больше удивляло другое – как тренеры всё видят и запоминают. Помощник Газзаева Владимир Шевчук как-то сказал мне: «А почему ты не поставил, как на 16-й минуте упал Гусев?!». Не понимаю, как они всё это помнят…

— Было что-то интересное, связанное с конкретными игроками?

— До того как Набабкин пришёл в ЦСКА, он закрывал правый фланг в ФК «Москва». А у нас против него играл Жирков. Постоянно приходилось нарезать моменты с фолами Кирилла. Когда он перешёл, сказал ему: «Рад, что мне больше не придётся монтировать твои фолы». Слишком их было много!

— Когда Слуцкий вместе с вами отсматривал материал, он как-нибудь комментировал игру?

— В эмоциях всегда что-то вылетало. Но Газзаев был куда более импульсивным. Помню, он на пальце носил большое кольцо. И когда мы разбирали какой-то эпизод, Газзаев всё время постукивал им по плазме. Я всё думал, когда же эта плазма не выдержит и полетит?!

— Выдержала?

— Как ни странно, да.

ЦСКАзка. Как мы летали за кубком УЕФА с командой и фанатами ЦСКА Сегодня — 10 лет со дня победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Журналисты Денис Целых и Евгений Слюсаренко, побывавшие на финале, делятся воспоминаниями.

Кубок УЕФА

— 2005 год, победа в Кубке УЕФА. Как это было?

— Любой выигранный трофей – это эмоции, но тогда было просто «вау»! Когда в кубок налито шампанское, все чокаются и поют: «Этот день побе-е-е-ды, порохом пропа-а-ах» — это фантастика! Жаль, что я ничего не снимал тогда.

— Тяжело удержаться, когда снимаешь матч и тут твоя команде забивает решающий гол?

— А вот в работе эмоций нет. Я никогда не вскакивал. У меня была задача — снимать игру.

— Как можно удержаться?! Это ведь финал Кубка УЕФА.

— Помню, со мной рядом сидел комментатор «НТВ-Плюс». Вот он орал, да! А я спокойно снимал. Когда «Спортинг» забил, сел в перерыве и подумал: «Ёлки зелёные, опять нам не повезёт!». Но потом Лёша сравнял. Тут я вздохнул: «Ё-моё, поехали дальше». Матч закончился, я очень быстро собрался, забежал в раздевалку, закинул сумки и выбежал на поле. Меня пытались остановить, но я ведь большой мальчик, всех растолкал. Все обнимались, прыгали, скакали… Один из самых эмоциональных моментов в карьере. Кстати, УЕФА дал медали на ограниченное число лиц, в основном на игроков и тренеров. Но Евгений Леннорович заказал дополнительные. Так что и мне досталась.

— Здорово.

— Но это ещё не всё. Безумие продолжилось в самолёте – все четыре часа до Москвы веселились. Когда прилетели, кубок из самолёта выносил Сергей Игнашевич, а я шёл рядом. И тут он отдаёт кубок мне: «На, тащи». Не знаю, может, устал. А там уже толпа, куча камер, болельщики. Смотрел потом новости, там Валерий Георгиевич, интервью, немного футболистов в кадре и я – самый главный с кубком.

Александр Горячев и Леонид Слуцкий Фото: из личного архива Александра Горячева

Слуцкий

— Каким вы запомнили Слуцкого?

— Леонид Викторович – фигура. Очень интеллигентный и современный человек. Отличник, у него красный диплом и в школе, и в университете. Очень умный. И у него всегда можно было попросить любую помощь и совет. Понятно, что за какие-то промахи в работе он мог укорить, сделать замечание в жёсткой форме. Но через пару часов он остывал и всё становилось хорошо. Это нормально для таких больших людей. Я не понимаю тех болельщиков, которые негативно говорят о Слуцком. Как так можно? Все титулы, которые только можно было взять, он взял. Кубки, Суперкубки, три чемпионата. Тренер с большой буквы.

— Что почувствовали, когда он ушёл?

— Было немного страшно.

— Даже так?

— Ну, не страшно, а скажем так, непонятно. Все привыкли к Викторовичу, у всех с ним был замечательный контакт. И никто не понимал, как такой человек может уйти. Из администрации никто этого не хотел. Несколько лет назад Слуцкий уже собирался уходить, но остался. Тогда была череда неудач, в Лиге чемпионов плохо выступили. А в итоге три раза стали чемпионами.

— Как узнали, что Слуцкий уходит?

— Он собрал нас всех в Монако и объявил о своём решении. Мы тогда уже догадывались, что он уйдёт. Дыма без огня не бывает. Тем более что уже и пресса это раструбила. Все знали, что он хотел двигаться дальше. Сейчас Чемпионшип, дальше и до АПЛ доплывёт. Здорово, что он поставил себе такие цели.

Первый «сухарь» Слуцкого в «Халле». Как это было Первый сухой разгром в исполнении ведомого Леонидом Слуцким «Халла» случился в пятом туре. Солировал поляк Камил Гросицки.

Команда

— Вы говорили, что Дуду над вами подшучивал. А кто из иностранцев за всё время, что вы работали, был самым заводным?

— Карвальо и Вагнер. Вагнер заводил и на тренировках, и в жизни. При этом всё по-русски понимал. Был случай, бразильцы играли в приставку и после эмоционального гола у них взорвалась батарея. Все выбежали из комнаты, вызвали мастера. Но ничего, всё быстро убрали.

— А любимый игрок у вас был?

— Я могу хоть всю команду назвать! Состав просто бомбический был, когда я пришёл. Недаром потом выиграли всё что можно. Очень любил Рахимича. Он на поле не грубый, но как-то раз на Кубке Первого канала в Тель-Авиве сломал в одном матче сразу двух соперников. Я после этого пошутил: «Тебе надо звёздочки рисовать на боках за сбитых футболистов!». Березуцкие безумно профессиональные люди. Они одними из первых приезжают на базу работать. Знаете, я иногда читаю прессу и не понимаю написанного: «Вася кому-то навтыкал на тренировке…». Вася может только посоветовать. То же самое и Лёша, и Серёжа Игнашевич.

— А Акинфеев?

— Игорь не пропустит ни одну ошибку. Он очень въедливый. Приведу пример. Почти все звёздные футболисты просили меня нарезать моменты с их участием. Карвальо очень часто спрашивал записи со своими голами, положительными действиями. Ему не нужно было видео, где он ошибался. А вот Игорь просит смонтировать все моменты – и положительные, и отрицательные. Он всё анализирует. За всё переживает. Мы же не играем в воротах, не понимаем, что там происходит. Я знаю, что он каждую ситуацию пропускает через себя. Когда его несколько дней нет в команде, а потом он приезжает – все радуются: «О, Игорян вернулся! Мы уже соскучились». А он им в ответ: «Сейчас я вам тут шороху наведу».

— Игорь – чуткий человек?

— Очень. Реагирует на всё. А вот в работе жёсткий. Вы же видите, от него мячи отскакивают. Он был среди тех, кто помог мне словом и делом, когда из жизни ушла моя мама. И финансово, и морально. Самые тёплые слова я могу сказать и про братьев. Вообще Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – костяк в этой команде. Знаковая четверка для ЦСКА. Они реально имеют большое значение для коллектива.

— Были моменты, когда эмоционально было тяжело?

— Мне?

— Вам. Переживали поражения, например.

— У нас такая команда, что тяжело эмоционально быть не может. Бывает, летишь в самолёте после неудачной игры и думаешь: «Ёлки зелёные, ну как же так…». А на следующей день всё забывается. В коллективе, в работе всё проходит.

— В вашей жизни больше нет ЦСКА.

— У меня в ЦСКА – 18 титулов, не считая серебра и бронзы. Это навсегда останется со мной, да и на стадионя всё равно продолжу ходить. У меня нет никаких обид – в жизни бывает всякое. 13 с половиной лет на одном месте – это очень много. Сейчас буду поднимать все свои связи и, надеюсь, скоро найду себе новую работу. Но годы в ЦСКА, сами понимаете, не забуду никогда.